Apple AirPods Pro - цена и дата выхода раскрыты

Samsung признала проблему с безопасностью Galaxy S10, цена и сроки выхода Apple AirPods Pro раскрыты инсайдерами, a Xiaomi выпустила жилетку с подогревом и пауэрбанком. Представляем вашему вниманию самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Samsung признала проблему с безопасностью Galaxy S10

Одной из особенностей Samsung Galaxy S10 стал размещённый под дисплеем ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Датчик работает быстро и без нареканий, но недавно обнаружилось, что благодаря защитной плёнке смартфон может разблокировать не только владелец, но и любой желающий. Представители Samsung отреагировали на проблему и предложили способ её решения.

Дело в том, что с большинством твёрдых стёкол сканер работает не так хорошо, как в случае с гибкими. Но размещённый между самой плёнкой и дисплеем клей как раз-таки и служит причиной, по которой любой желающий может разблокировать Galaxy S10.

Изначально Samsung рекомендовала использовать исключительно фирменные аксессуары, но затем компания подтвердила, что выпустит программный патч, устраняющий проблему.

Пока не выйдет обновление, представители Samsung рекомендуют использовать защиту по лицу или пароль. О сроках релиза апдейта в компании не сообщили.

Цена и сроки выхода Apple AirPods Pro раскрыты инсайдерами

Недавно в коде iOS 13.2 было обнаружено изображение предполагаемых новых наушников AirPods. Судя по слухам, они будут заметно отличаться от предыдущих версий. Теперь же появились новые подробности об аксессуаре, в том числе цена и сроки выпуска.

По данным China Economic Daily, следующие беспроводные наушники от Apple будут называться AirPods Pro. Они получат полностью новый дизайн, способствующий улучшению качества звучания и поддержке долгожданной функции активного шумоподавления. Кроме того, Pro-версия будет отличаться от базовой водонепроницаемостью.

Источник сообщает, что Apple планирует представить AirPods Pro в конце текущего месяца. В отчёте также говорится, что новые наушники будут стоить $260 — на $60 дороже AirPods второго поколения с чехлом, поддерживающим беспроводную зарядку.

Пока не ясно, будет ли Apple устраивать специальное мероприятие или же ограничится выпуском пресс-релиза, как было с AirPods второго поколения в начале этого года.



Xiaomi выпустила жилетку с подогревом и пауэрбанком

В преддверии скорого прихода зимы компания Xiaomi представила на своей краудфандинговой площадке Youpin весьма необычную новинку — умную жилетку Graphene Smart Heating Down Vest. В ней используется натуральный гусиный пух, но главной фишкой стала функция подогрева.

Как заявляет производитель, жилетка на 90% наполнена гусиным пухом, который согревает гораздо лучше утиного. Весь пух равномерно распределён внутри. Кроме того, в одежду встроены нагревательные элементы.

С помощью специальной кнопки со светодиодной индикацией пользователь может регулировать уровень нагрева жилетки. Всего доступно четыре режима: 38 °C, 43 °C, 48 °C и 53 °C. По заверениям производителя, жилетка не даст замёрзнуть даже при температуре воздуха -120 °C. Заявляется, что нагрев до нужной температуры происходит всего за 1 секунду.

Работает жилетка от подключаемого внешнего аккумулятора (необходимо покупать отдельно). По заверениям производителя, от пауэрбанка на 10 000 мАч она способна греть на максимальной температуре 53 °C до 8 часов. При минимальном режиме нагрева заряда такого аккумулятора хватит на 14 часов.

В Китае Graphene Smart Heating Down Vest можно заказать по цене около $40.

А поиграть сегодня предлагаю в атмосферный спин-офф Alan Wake с подзаголовком American Nightmare. Epic Games Store раздаёт эту игру бесплатно и навсегда!

Сюжет Alan Wake’s American Nightmare разворачивается спустя два года после событий оригинала. Алану Уэйку предстоит сразиться с армией монстров своего злого двойника — как и до этого, с помощью света и огнестрельного оружия. Игра вышла на PC и Xbox 360 в 2012 году и получила неплохие оценки критиков и пользователей. Релиз Observer на всех актуальных платформах состоялся в августе 2017 года — хоррор рассказывает об эпидемии «цифровой чумы» в недалёком будущем.

Поторопитесь, ведь акция продлится до 24 октября.

К просмотру рекомендую комедию «Патрик». Сара никак не может привести свою жизнь в порядок: карьера не складывается, личная жизнь полна разочарований, а родители относятся с пренебрежением.

Последнее, что ей сейчас нужно — это избалованный и капризный мопс по имени Патрик, который буквально врывается в жизнь бедной девушки. Но если люди не смогли стать для Сары друзьями, может, это получится у собаки?

А на этом у нас пока все. И снова мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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