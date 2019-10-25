Fujifilm X pro 3 - интересная новинка снимающая в полной темноте

Fujifilm представила камеру, способную снимать в полной темноте, iPhone SE 2 будет использовать гибкие жидкокристаллические антенны, а также стала известна дата выхода и стоимость первого гибкого смартфона HUAWEI Mate X. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Fujifilm представила камеру, способную снимать в полной темноте

Компания Fujifilm выпускает новую камеру X-Pro3, которая может снимать не только при низкой освещённости, но и практически в темноте. Аппарат оснащён оптическим видоискателем и двумя дисплеями разного размера, а ещё он имеет широкий диапазон ISO.

Диагональ поворотного экрана Fujifilm X-Pro3 — 3,5 дюйма, а второй значительно меньше — на 1,65 дюйма. Он нужен только для вывода информации об активном режиме и используемых настройках. По заверению производителя, такое решение позволит фотографу лучше концентрироваться на съёмке.

В модель установлен оптический видоискатель, за счёт чего объект в кадре всегда отображается правильно. Для сторонников цифрового видоискателя предусмотрен поворотный дисплей. Камера получила сенсор на 26,1 мегапикселя и четырёхъядерный чип X-Processor 4, отвечающий за обработку изображений. В компании не уточняют количество точек, по которым работает автофокус, но сообщают, что Fujifilm X-Pro3 фокусируется при уровне экспозиции -6 EV, то есть в полной темноте.

Диапазон ISO варьируется от 80 до 51 200. Дополнительно в новинке используется технология обработки на основе искусственного интеллекта. Есть HDR-режим для получения фото с расширенным динамическим диапазоном. Особенностью Fujifilm X-Pro3 стали предустановленные эффекты для имитации различных стилей: классические режимы Velvia, Eterna и Monochrome производитель дополнил ещё двумя — негативом и однотонным светом.

Максимальное разрешение при видеосъёмке составляет 4K с частотой 30 fps. Реализована поддержка карт памяти SDXC UHS II, есть порт USB Type-C 3.1 первого поколения.

Стоимость Fujifilm X-Pro3 составляет $1800 за версию в чёрном цвете и $2000 за модели в расцветках Dura Black и Dura Silver. Продажи стартуют в конце осени.

iPhone SE 2 будет использовать гибкие жидкокристаллические антенны

По данным известного маркетингового аналитика Мин-Чи Куо, бюджетный iPhone SE 2 оснастят антенной из гибкого жидкокристаллического полимера (LCP) — дешёвого в производстве субстрата на основе органических соединений, способного повысить качество связи в сетях любых поколений и устойчивого к перепадам температур.

Со слов Куо, поставщиком компонентов для этой технологии станет традиционный партнёр Apple — компания Murata, которая обеспечит отгрузки необходимых комплектующих к началу 2020 года.

Сотрудничество с проверенным поставщиком и другие факторы позволят начать выпуск модели в первом квартале 2020 года. Ранее аналитик уже предсказал, что размер iPhone SE 2 будет ближе к iPhone 8, чем к модели SE первого поколения. Смартфон может стать «ключевым драйвером роста» для Apple в 2020 году, ведь предполагаемые объёмы поставок — 2-4 миллиона экземпляров ежемесячно. А к концу следующего года будет продано 30 миллионов устройств.

Названа дата выхода и стоимость первого гибкого смартфона HUAWEI Mate X

HUAWEI около полугода периодически напоминала о том, что активно работает над смартфоном с гибким дисплеем. Модель Mate X неоднократно демонстрировалась журналистам, но в продажу до сих пор не поступила. Теперь компания назвала дату старта продаж. Построенный на базе процессора Kirin 990 с аккумулятором на 4500 мАч и поддержкой технологии быстрой 55-ваттной зарядки смартфон поступит в продажу в марте 2020 года. Предусмотрена ещё одна версия устройства — с чипом Kirin 980 и модемом Barong 5000. Её продажи стартуют намного раньше: приобрести новинку можно будет уже с 15 ноября в Китае.

Гаджет оснащён 8-дюймовым гибким дисплеем. В закрытом виде пользователь получает 6,6-дюймовый экран спереди и 6,38-дюймовый — сзади. В отличие от Samsung Galaxy Fold, Mate X можно сгибать практически на 360°.

Стоимость HUAWEI Mate X с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти составляет $2400, что несколько дороже прямого конкурента Samsung Galaxy Fold, за который южнокорейская компания просит без малого $2000.та продаж и стоимость необычного устройства.

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