Google Pixel 4 - серьёзные проблемы с OLED-экранами
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано26.10.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Складной Samsung Galaxy Fold уже можно приобрести в России, HUAWEI установила новый рекорд продаж смартфонов, первые владельцы Google Pixel 4 столкнулись с браком дисплеев, а новые ноутбуки Microsoft наконец-то можно отремонтировать. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Складной Samsung Galaxy Fold уже можно приобрести в России

Компания Samsung объявила о начале продаж в России своего первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold. Уже сейчас все желающие могут приобрести это необычное складное устройство с двумя дисплеями, шестью камерами и флагманскими характеристиками.

Ранее сообщалось, что первая партия Galaxy Fold в России была распродана в рамках предзаказа всего за два дня. Все, кто оформил заявку на устройство, могут начиная с 25 октября забрать его в том же магазине, где был сделан предзаказ. Кроме того, Samsung организовала поставку дополнительной партии, чтобы желающие могли приобрести новинку в рознице.

Samsung Galaxy Fold

Напомним, что Galaxy Fold представляет собой складной смартфон с большим 7,3-дюймовым AMOLED-экраном внутри и дополнительным 4,6-дюймовым дисплеем снаружи. При переходе от одного экрана к другому запущенные приложения автоматически адаптируются под нужный формат. Специально для этого устройства была оптимизирована фирменная оболочка One UI, позволяющая одновременно работать с несколькими программами.

Смартфон можно приобрести в фирменных салонах Samsung в серебряном и черном цвете корпуса по цене 159 990 р. Все магазины, где доступна новинка, можно посмотреть на официальном сайте компании. Каждый покупатель Galaxy Fold получает эксклюзивный комплекс сервисных услуг и сертификат Samsung Care+, позволяющий на специальных условиях заменить дисплей устройства в случае повреждения.

HUAWEI установила новый рекорд продаж смартфонов

Ежегодно HUAWEI расширяет ассортимент, включая серии флагманских и недорогих смартфонов. Несмотря на санкции со стороны США, в этом году компания сумела превзойти показатели продаж 2018-го, реализовав рекордное количество мобильных устройств.
По заверению пресс-службы HUAWEI, за неполный 2019 год компания продала 200 миллионов смартфонов. Этой планки удалось достичь на 64 дня раньше, чем в 2018-м.

HUAWEI

По случаю рекорда компания поблагодарила всех фанатов HUAWEI. Популярность устройств обусловлена не только интересом покупателей со всего мира, но и большим количеством пользователей из Китая. Сложности с установкой Google-сервисов ничуть не пугают китайцев, поскольку все приложения американской компании и так заблокированы на территории страны.

По прогнозам аналитиков, до конца года у производителя есть все шансы достичь 300 миллионов реализованных смартфонов.

Первые владельцы Google Pixel 4 столкнулись с браком дисплеев

Ни одно поколение смартфонов Pixel от Google не обходилось без багов и брака на старте продаж, и новые модели не стали нарушать эту традицию. Первые обладатели Pixel 4 и Pixel 4 XL стали жаловаться на серьёзные проблемы с OLED-экранами в своих новых гаджетах.

В сети стали появляться сообщения пользователей о наличии зелёных полос на экране «пикселей». Один из покупателей Pixel 4 XL рассказал, что получил бракованный товар непосредственно «из коробки». В службе поддержки ему предложили оформить новый заказ и отправить неисправный аппарат продавцу. С аналогичной проблемой столкнулся и обладатель Pixel 4.

Google Pixel 4

Подобные зелёные полосы далеко не редкость на устройствах с OLED-экранами. От этой проблемы страдали и обладатели флагманов Samsung, и владельцы iPhone, начиная с модели X, и других смартфонов с подобным типом матриц. Зачастую этот дефект появляется при повреждении экрана от удара, но порой возникает и сам по себе.

До этого пользователи стали жаловаться на баг в системе распознавания лиц Pixel 4 и понижение частоты обновления дисплея при уменьшении уровня яркости. Обе эти проблемы Google признала и пообещала исправить в будущем.


Новые ноутбуки Microsoft наконец-то можно отремонтировать

В начале октября Microsoft представила обновлённое поколение ноутбуков Surface Laptop 3. В компании поработали над ошибками и пересмотрели ремонтопригодность модели. В отличие от предшественников, новое устройство лучше поддаётся ремонту, а его вскрытие не вызывает проблем. Исследователи из iFixit решили проверить, так ли это.

Surface Laptop 3

Глава Microsoft Панос Панай на презентации демонстрировал, что для доступа к внутренностям ноутбука надо всего лишь приподнять верхнюю пластину. Прошлые модели Surface Laptop лаборатория iFixit по уровню ремонтопригодности оценила в 0 баллов из 10.
С Surface Laptop 3 ситуация противоположная: достаточно открутить четыре Torx-винта, ослабив верхнюю крышку, а затем, воспользовавшись пластиковым медиатором, приподнять её. С остальной частью устройства клавиатуру соединяет единственный шлейф, а саму крышку удерживают магниты.

Увы, процессор и оперативная память впаяны в материнскую плату, а вот твердотельный накопитель формата M2, зафиксированный одним винтом, с лёгкостью обновляется за пару минут. Если имеете достаточно знаний, то, помимо SSD, можете заменить сломанную клавиатуру, разъём для наушников и даже дисплей.

В результате разборки гаджета лаборатория iFixit подняла балл ремонтопригодности нового поколения ноутбуков Microsoft с нуля до пяти.

Поиграть предлагаю в Ghostbusters: The Video Game Remastered. Это обновленная версия игры по мотивам культовых фильмов «Охотники за привидениями». И не просто игры, а «третьей части» — по крайней мере, именно так назвал ее Дэн Эйкройд, один из создателей двух оригинальных картин.

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Ghostbusters: The Video Game — прямое продолжение второй части, написанное теми же сценаристами и озвученное знакомыми актерами. А еще это неплохой экшен от третьего лица, в котором можно стрелять плазмой по призракам.

К просмотру рекомендую фильм “Игры разумов”.  Шотландский полиглот и лексикограф Джеймс Мюррей, бросивший учебу в четырнадцать лет, обещает сделать то, что давно не удается команде профессоров Оксфордского университета, – составить первый полный словарь английского языка. Уважаемые ученые склоняют голову перед талантом энтузиаста-самородка и доверяют ему монументальный проект.

Игры разумов (Профессор и безумец)

Мюррей привлекает к работе добровольцев из народа, которые отправляют ему письма с цитатами и толкованиями слов. Среди сотен помощников редактор выделяет бывшего военного хирурга из США Уильяма Майнора. Между ними завязывается тесное и плодотворное сотрудничество, несмотря на положение Майнора – он попал в психиатрическую больницу для преступников за убийство.

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