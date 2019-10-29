NVIDIA представила обновлённую SHIELD TV, AirPods Pro – наушники Apple с активным шумоподавлением, а Xiaomi запланировала на 5 ноября презентацию, на которой покажет CC9 Pro со 108 МП камерой и другие новинки. Всем привет, с вами наша рубрика самых интересных новостей технологий от канала “Мобильный Придира”.

NVIDIA представила обновлённую SHIELD TV

NVIDIA представила новую версию SHIELD TV — домашней умной медиаплатформы. Устройство можно использовать для просмотра видео или игр, а технологии ИИ, заложенные в приставку, могут повышать качество картинки до 4K.

SHIELD TV — это приставка, делающая обычный телевизор умным, улучшая качество звука и картинки, а также навигацию. Впервые NVIDIA представила её пять лет назад, а теперь серьёзно улучшила и обновила старую модель. Она работает на процессоре Tegra X1+, который обеспечивает прирост производительности в 25% по сравнению с оригиналом. Устройство функционирует на базе Android, поэтому пользователи автоматически получают доступ к более чем полумиллиону фильмов и пяти тысячам игр и приложений в Google Play.

Одна из главных особенностей новой SHIELD, помимо поддержки технологий Dolby Atmos и Dolby Vision, улучшенного дизайна и элементов управления устройством, это искусственный интеллект, который умеет улучшать качество картинки до 4К, даже если пользователь запустил видео в формате 720p. Новая SHIELD TV поставляется в двух версиях: обычной и Pro, имеющей один дополнительный гигабайт оперативной памяти, чтобы лучше справляться с нуждами геймеров.

Устройство поступит в продажу по цене $149/159 (рекомендованная розничная цена в РФ — 13 990 рублей) за обычную версию и $199/210 (РРЦ в РФ — 17 590 рублей) за Pro, оптимизированную под игры.

AirPods Pro – наушники Apple с активным шумоподавлением

Компания Apple опубликовала у себя на сайте информацию о новых полностью беспроводных наушниках AirPods Pro, которые получили поддержку системы активного шумоподавления. И в отличие от привычных AirPods в форм-факторе вкладышей, новая модель внутриканальная с другой формой излучателей и более короткими «ножками», в которых находятся микрофоны.

В AirPods Pro используется два микрофона и специальное программное обеспечение, которое адаптирует звук в каждом наушнике в зависимости от окружения пользователя 200 раз в секунду. Как утверждают в Apple, первый микрофон обращен наружу и обнаруживает внешние звуки для анализа окружающего шума. Затем AirPods Pro создают эквивалентный антишум, чтобы устранить внешний шум, прежде чем он достигнет ушей слушателя. Второй направленный внутрь микрофон прислушивается к уху, и наушники отсекают оставшийся шум.

Ещё одной особенностью новых наушников производитель называет адаптивный эквалайзер (Adaptive EQ), который автоматически настраивает низкие и средние частоты музыки на форму уха пользователя. Также в них заявлен настраиваемый усилитель с высоким динамическим диапазоном и динамик с низким уровнем искажений, способный воспроизводить бас до 20 Гц.

Как и второе поколение, AirPods Pro будут поставляться вместе с зарядным кейсом с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi. Автономность наушников Apple заявляет на том же уровне – до 5 часов воспроизведения музыки. Но с активным шумоподавлением немного меньше: 4,5 часа музыки и 3,5 часа разговоров. Вместе с кейсом время работы AirPods Pro должно составить до 24 часов прослушивания аудио и до 18 часов общения.

Предзаказать новые наушники в США и 25 странах можно уже сегодня по цене $249 (без учёта налогов) или 279 евро, а их поставки начнутся уже в эту среду, 30 октября.

Xiaomi запланировала на 5 ноября презентацию, на которой покажет CC9 Pro со 108 МП камерой и другие новинки

Если верить слухам, мы увидим еще и первые смарт-часы Xiaomi, работающие под управлением Wear OS. Напомним, смартфоны линейки CC9 были презентованы в июле этого года. Тогда нам показали обычную и лайт-версию смартфона CC9. А уже через неделю ждем Pro-вариант этого девайса.

Главной его особенностью станет наличие 108 МП модуля ISOCELL Bright HMX производства Samsung. Также можно увидеть на изображении, что камера будет обеспечивать 5-кратный оптический зум. Остальные характеристики ожидаются на приличном уровне: чипсет Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, 32 МП фронтальная камера, NFC, интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев, быстрая зарядка. Кроме того, есть вероятность, что устройство будет работать под управлением Android 10 и фирменной оболочки MIUI 11.

На презентации 5 ноября также ожидается дебют нового телевизора Mi TV 5 и смарт-часов Mi Watch на Wear OS.

Поиграть предлагаю в Valfaris - это экшен, события которого разворачиваются в древней космической крепости Вальфарис, которая однажды взяла и исчезла со всех звездных карт, а затем появилась на орбите умирающей звезды.

Некогда райское место, эта крепость теперь - не более чем рассадник тьмы, с которой и предстоит сразиться Териону, одному из бывших жителей крепости, который вернулся туда, чтобы открыть правду о своей судьбе.

К просмотру рекомендую комедию “Та еще парочка” . «Полюбить – так королеву» – девиз простого журналиста Фреда Фларски, влюбившегося в одну из самых могущественных и прекрасных женщин США Шарлотту Филд. К изумлению окружающих, недоступная Шарлотта замечает безвкусно одетого и неотесанного бородача Фреда на светской вечеринке. Она узнает в нем мальчика-подростка, за которым приглядывала в годы своей юности.

Сам Фред, как и двадцать лет назад, не может отвести глаз от бывшей няни, которая теперь решила позаботиться обо всей стране и баллотироваться на пост президента. В предвыборной гонке ей потребуется помощь остроумного и преданного спичрайтера, а Фред готов поддержать ее всегда и во всем – будь то проблемы большой политики или тайные печали одинокой женщины.

Ну и пока что это все наши новости для вас. В подготовке этого выпуска нам активно помогали ребята с канала Мобильный Придира. Так то не стесняйтесь ставить им лайки, подписываться на их замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/