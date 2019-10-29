AirPods Pro - наушники Apple с активным шумоподавлением
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано29.10.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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NVIDIA представила обновлённую SHIELD TV, AirPods Pro – наушники Apple с активным шумоподавлением, а Xiaomi запланировала на 5 ноября презентацию, на которой покажет CC9 Pro со 108 МП камерой и другие новинки. Всем привет, с вами наша рубрика самых интересных новостей технологий от канала “Мобильный Придира”.

NVIDIA представила обновлённую SHIELD TV

NVIDIA представила новую версию SHIELD TV — домашней умной медиаплатформы. Устройство можно использовать для просмотра видео или игр, а технологии ИИ, заложенные в приставку, могут повышать качество картинки до 4K.

SHIELD TV — это приставка, делающая обычный телевизор умным, улучшая качество звука и картинки, а также навигацию. Впервые NVIDIA представила её пять лет назад, а теперь серьёзно улучшила и обновила старую модель. Она работает на процессоре Tegra X1+, который обеспечивает прирост производительности в 25% по сравнению с оригиналом. Устройство функционирует на базе Android, поэтому пользователи автоматически получают доступ к более чем полумиллиону фильмов и пяти тысячам игр и приложений в Google Play.

NVIDIA SHIELD TV

Одна из главных особенностей новой SHIELD, помимо поддержки технологий Dolby Atmos и Dolby Vision, улучшенного дизайна и элементов управления устройством, это искусственный интеллект, который умеет улучшать качество картинки до 4К, даже если пользователь запустил видео в формате 720p. Новая SHIELD TV поставляется в двух версиях: обычной и Pro, имеющей один дополнительный гигабайт оперативной памяти, чтобы лучше справляться с нуждами геймеров.

Устройство поступит в продажу по цене $149/159 (рекомендованная розничная цена в РФ — 13 990 рублей) за обычную версию и $199/210 (РРЦ в РФ — 17 590 рублей) за Pro, оптимизированную под игры.

AirPods Pro – наушники Apple с активным шумоподавлением

Компания Apple опубликовала у себя на сайте информацию о новых полностью беспроводных наушниках AirPods Pro, которые получили поддержку системы активного шумоподавления. И в отличие от привычных AirPods в форм-факторе вкладышей, новая модель внутриканальная с другой формой излучателей и более короткими «ножками», в которых находятся микрофоны.

В AirPods Pro используется два микрофона и специальное программное обеспечение, которое адаптирует звук в каждом наушнике в зависимости от окружения пользователя 200 раз в секунду. Как утверждают в Apple, первый микрофон обращен наружу и обнаруживает внешние звуки для анализа окружающего шума. Затем AirPods Pro создают эквивалентный антишум, чтобы устранить внешний шум, прежде чем он достигнет ушей слушателя. Второй направленный внутрь микрофон прислушивается к уху, и наушники отсекают оставшийся шум.

Apple AirPods Pro

Ещё одной особенностью новых наушников производитель называет адаптивный эквалайзер (Adaptive EQ), который автоматически настраивает низкие и средние частоты музыки на форму уха пользователя. Также в них заявлен настраиваемый усилитель с высоким динамическим диапазоном и динамик с низким уровнем искажений, способный воспроизводить бас до 20 Гц.

Как и второе поколение, AirPods Pro будут поставляться вместе с зарядным кейсом с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi. Автономность наушников Apple заявляет на том же уровне – до 5 часов воспроизведения музыки. Но с активным шумоподавлением немного меньше: 4,5 часа музыки и 3,5 часа разговоров. Вместе с кейсом время работы AirPods Pro должно составить до 24 часов прослушивания аудио и до 18 часов общения.

Предзаказать новые наушники в США и 25 странах можно уже сегодня по цене $249 (без учёта налогов) или 279 евро, а их поставки начнутся уже в эту среду, 30 октября.

Xiaomi запланировала на 5 ноября презентацию, на которой покажет CC9 Pro со 108 МП камерой и другие новинки

Если верить слухам, мы увидим еще и первые смарт-часы Xiaomi, работающие под управлением Wear OS. Напомним, смартфоны линейки CC9 были презентованы в июле этого года. Тогда нам показали обычную и лайт-версию смартфона CC9. А уже через неделю ждем Pro-вариант этого девайса.

Xiaomi CC9 Pro

Главной его особенностью станет наличие 108 МП модуля ISOCELL Bright HMX производства Samsung. Также можно увидеть на изображении, что камера будет обеспечивать 5-кратный оптический зум. Остальные характеристики ожидаются на приличном уровне: чипсет Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, 32 МП фронтальная камера, NFC, интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев, быстрая зарядка. Кроме того, есть вероятность, что устройство будет работать под управлением Android 10 и фирменной оболочки MIUI 11.

На презентации 5 ноября также ожидается дебют нового телевизора Mi TV 5 и смарт-часов Mi Watch на Wear OS.

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Ну и пока что это все наши новости для вас. В подготовке этого выпуска нам активно помогали ребята с канала Мобильный Придира. Так то не стесняйтесь ставить им лайки, подписываться на их замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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