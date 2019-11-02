Meizu представила в России продвинутый 16Xs, долгоиграющий Note 9 и бюджетный M10, в сеть выложили реальную фотографию Motorola RAZR, а Xiaomi работает над режимом слоу-мо для фронтальной камеры. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Meizu представила в России продвинутый 16Xs, долгоиграющий Note 9 и бюджетный M10

Компания Meizu провела в Москве презентацию сразу трёх новых для российского рынка смартфонов. Уже скоро в продажу поступят 16Xs, унаследовавший дизайн и особенности флагманских моделей, Note 9 с ёмким аккумулятором и камерой на 48 Мп и недорогой M10 с большим экраном.

Meizu 16Xs внешне напоминает флагманские модели шестнадцатой серии. Спереди у него 6,2-дюймовый AMOLED-экран с тонкими симметричными вырезами и встроенным сканером отпечатков пальцев. На обратной стороне расположилась тройная камера с основным сенсором на 48 Мп и двумя вспомогательными для сверхширокоугольных и портретных фотографий.

Продажи Meizu 16Xs стартуют от 20 990 рублей за версию 6 + 64 ГБ, а модификация на 6 + 128 ГБ обойдётся в 22 990 рублей.

Модель Note 9 во многом схожа с 16Xs. У неё тоже 6,2-дюймовый экран, но выполнен он по технологии IPS и имеет каплевидный вырез под фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев находится сзади. Там же расположилась и двойная камера с основным модулем на 48 Мп. В обоих смартфонах используется процессор Snapdragon 675 и аккумулятор на 4000 мАч.

Meizu Note 9 можно будет приобрести по цене 14 990 рублей.

M10 — самая доступная модель из представленной тройки. Она получила большой 6,5-дюймовый экран с каплевидным вырезом, аккумулятор на 4000 мАч, сканер отпечатков пальцев и тройную основную камеру. Одной из фишек смартфона стало использование чистой версии Android 9 Pie вместо фирменной прошивки Flyme.

M10 поступит в продажу по цене 11 990 рублей.

В сеть попали реальные фотографии Motorola RAZR

Незадолго до презентации в сети стало появляться всё больше фотографий и пресс-рендеров, на которых запечатлена обновлённая раскладушка Motorola RAZR. Особенностью модели станет гибкий OLED-дисплей и идентичный оригинальной модели 2004 года дизайн. Очередной утечкой стал снимок, на котором неанонсированный гаджет заметили в руках прохожего.

На фото отчётливо видно, как всю внутреннюю часть устройства занимает большой гибкий дисплей. Посередине заметен и механизм складной петли. Снизу есть характерный выступ, на котором размещена аппаратная клавиша со встроенным сканером отпечатков пальцев, а также зарядный порт.

Если судить по фотографии, то в раскрытом состоянии гаджет будет действительно очень тонким. Снимок устройства во многом сходится с ранее опубликованными пресс-рендерами. Презентация Motorola RAZR пройдёт 13 ноября. Предполагаемая стоимость смартфона, которую называют инсайдеры, — около $1500.

Xiaomi работает над режимом слоу-мо для фронтальной камеры

По слухам, компания Xiaomi работает над собственной версией режима Slofies для фронтальных камер. Он предусматривает съёмку замедленного видео. Эта фишка давно поддерживается основными камерами многих современных смартфонов, но до недавних пор речь шла только о тыльных модулях. У фронтальной камеры такая опция впервые появилась только в iPhone 11.

В случае с Xiaomi информацию о новой возможности обнаружил пользователь портала XDA Developers в коде приложения камеры оболочки MIUI. В этом режиме возможна запись видео с разрешением 1280х720p с фреймрейтом 120 кадров/с.

Вполне вероятно, что версия Slofies, представленная Xiaomi, дебютирует в модели CC9 Pro/Mi Note 10, дебют которой состоится в ближайшие дни.

Поигнать сегодня рекомендую в Pine — это приключенческий боевик с открытым развивающимся миром. Путешествуйте по захватывающим дух просторам Эвольмара в роли находчивого подростка Хью, которому для выживания придется сражаться, торговать и исследовать опасные земли, где человек — не на вершине пищевой цепи.

В поисках нового дома для племени вам предстоит познакомиться с богатой экосистемой Эвольмара. Исследуйте, торгуйте, создавайте, общайтесь и сражайтесь с обитателями острова в шести различных биосистемах.

Жизнь в открытом мире Pine не стоит на месте. У каждого его обитателя только одна цель — всеми силами выжить. Подружитесь с понравившимися вам существами и сражайтесь с ними бок о бок или украдите их пищу и вынудите искать новый дом. Постоянно развивающийся мир игры реагирует на все ваши действия.

К просмотру рекомендую фильм “Капернаум”. Двенадцатилетний Зейн отбывает срок в тюрьме за то, что ударил ножом человека, которого ненавидел. Мальчик снова появляется в суде, но уже в роли истца, призывающего к ответу собственных родителей. Он обвиняет их в том, что они родили его на свет без возможности обеспечить даже самым необходимым.

Зейну пришлось повзрослеть, не узнав детства. Вместо того чтобы пойти в школу, он трудится в лавке, промышляет мелкой наркоторговлей и присматривает за младшими сестрами. Одну из них, красавицу Сахар, родители хотят выдать замуж за лавочника в обмен на крышу над головой. Зейн надеется спасти сестру и сбежать с ней в сказочную Швецию, но вместо этого ему приходится бороться за выживание в трущобах Бейрута.

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