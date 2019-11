Samsung Galaxy S10 Lite и Samsung W20 Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 05.11.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 37 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Состоялся релиз полноценного Photoshop для iPad, дизайн Samsung Galaxy S10 Lite слили в сеть до анонса, Microsoft представила консоль Xbox One X с расплавленным черепом терминатора, а инсайдеры назвали характеристики нового сгибаемого смартфона Samsung. Всем привет, это наша традиционная подборка самых интересных новостей технологий, подготовленная с помощью канала “Мобильный Придира”. Состоялся релиз полноценного Photoshop для iPad Компания Adobe наконец выпустила специальную версию фоторедактора Photoshop для iPad. Photoshop для iPad можно установить бесплатно и испытать его на протяжении 30 дней, однако, потом придется оформить подписку Creative Cloud за $9.99 в месяц. Если же подписка у вас уже есть и вы пользуетесь приложениями Adobe на других платформах, достаточно просто войти в ваш аккаунт. Поддерживаются планшеты, которые работают под управлением iPadOS 13.1 и выше. Это все вышедшие iPad Pro, iPad Air второго и третьего поколения, iPad mini четвертого и пятого поколений, обычный iPad начиная с 2017 года выпуска. Приложение работает с Apple Pencil первого и второго поколения. Adobe отмечает, что первая версия Photoshop для iPad не сможет предложить всю функциональность десктопного варианта. Пользователи могут редактировать PSD, работать с различными шрифтами, поддерживаются слои, есть основные инструменты для ретуши. Дополнительные возможности будут добавляться постепенно с выходом обновлений. На этой неделе Adobe организовывает конференцию Adobe MAX 2019, возможно на мероприятии нам больше расскажут о перспективах Photoshop для iPad. Дизайн Samsung Galaxy S10 Lite слили в сеть до анонса В интернете уже появлялись слухи о выпуске «облегчённой» версии смартфона Samsung Galaxy S10, но подробных сведений об устройстве инсайдеры не сообщали. Свежая утечка раскрыла дизайн неанонсированной новинки. Согласно новому патенту южнокорейского вендора, модель под предполагаемым кодовым номером SM-G770F получит двойную основную камеру на задней панели с нетипичным для линейки вертикальным расположением модуля. По слухам, 6,7-дюймовый экран получит разрешение Full HD+ и будет обладать овальным вырезом в верхнем правом углу для селфи-модуля с двумя датчиками. Смартфону приписывают процессор Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Прочие спецификации, предполагаемая дата анонса и цена новинки неизвестны. Microsoft представила консоль Xbox One X с расплавленным черепом терминатора Компания Microsoft представила лимитированную версию игровой консоли Xbox One X, выпуск устройства с таким оригинальным дизайном приурочен к выходу фильма «Терминатор: Тёмные судьбы», премьера которого состоялась 31 октября. Сообщается, что консоль разработана совместно с Paramount Pictures. Её можно получить бесплатно в конкурсе Xbox, который проводят в твиттере. Ограниченная в тираже специальная версия Xbox One X имеет особый дизайн: на её корпусе изображён череп киборга Rev-9 из фильма. При включении устройства на приставке загорается красный глаз нового терминатора. По характеристикам лимитированная версия Xbox One X не отличается от классической: это всё та же мощнейшая приставка от компании Microsoft, позволяющая играть в 4К-игры благодаря графическому процессору с производительностью 6 терафлопс. Консоль имеет восьмиядерный процессор AMD, работающий на частоте 2,3 ГГц, а также 12 Гбайт видеопамяти GDDR5. Специальную версию Xbox One X можно выиграть в конкурсе, который проходит в Twitter с 1 по 15 ноября. Пользователи должны ретвитнуть публикацию, лайкнуть её и оставить под ней комментарий с хэштегом #DarkFateXGears5Sweepstakes, в котором нужно рассказать, за кого голосуют — за людей или машин. Инсайдеры назвали характеристики нового сгибаемого смартфона Samsung Вслед за информацией о дате релиза сгибаемой раскладушки Samsung W20 в сеть утекли сведения о спецификациях амбициозного аппарата. По данным инсайдеров, гаджет оснастят флагманским железом и продвинутой камерой, а его цена будет ощутимо выше, чем у представленного ранее Galaxy Fold. По данным сетевых источников, сгибаемая новинка будет построена на базе процессора Snapdragon 855 Plus с 8 или 12 ГБ оперативной памяти в разных конфигурациях и встроенным накопителем объёмом 128 или 512 ГБ соответственно. На тыльной стороне корпуса новинки разместится модуль камеры с четырьмя датчиками: 12 + 12 + 16 Мп и ToF-модуль. Разрешение фронтального сенсора составит 16 Мп. Аппарату также приписывают поддержку функции распознавания лица, технологии быстрой зарядки и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. По слухам, стоимость гибкого флагмана стартует с отметки в $3130, но эта информация ещё не подтверждена производителем. Анонс новинки ожидается в конце текущего месяца, однако точная дата презентации пока не объявлена. Поиграть предлагаю в Citadel: Forged with Fire. В этой песочнице вы играете за могущественного мага. Во время ваших приключений вам предстоит научиться новым заклинаниям и построить базу, способную выдержать атаки других игроков. Ваш персонаж сможет приручать существ, населяющих мир, и крафтить легендарную экипировку. У вас даже будет возможность посетить опасные подземелье и полетать на метле под небесами. К просмотру рекомендую фильм «Этот неловкий момент». Дэниэл, Джейсон и Майкл — три лучших друга, которые всегда и во всем поддерживали друг друга. Они молоды, привлекательны и пользуются большой популярностью у слабого пола. Но в один прекрасный момент одного из них бросила любимая девушка, после чего друзья решили заключить договор, согласно которому никто из них больше не будет заводить серьезные отношения. С этого момента они полностью наслаждаются своей свободой, но вскоре каждый из них встречает ту, с которой хотел бы провести всю свою жизнь. Теперь для каждого из друзей наступил сложный момент, ведь в своих чувствах необходимо признаться остальным, но никто не хочет первым нарушать договор... И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

Star Labs Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/ Отзывы о статье Samsung Galaxy S10 Lite и Samsung W20 Admin Отзывов о статье "Samsung Galaxy S10 Lite и Samsung W20" пока нет, можете добавить... Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв