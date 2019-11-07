Xiaomi CC9 Pro с камерой на 108 мегапикселей

Xiaomi CC9 Pro: камера на 108 Мп, Android 10 и аккумулятор на 5260 мАч, Google прекращает поддержку оригинальных смартфонов Pixel, а главный аналитик по Apple усомнился в успехе iPhone SE 2. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Xiaomi CC9 Pro: камера на 108 Мп, Android 10 и аккумулятор на 5260 мАч

Компания Xiaomi представила новый смартфон CC9 Pro, главной особенностью которого стала камера с разрешением основного сенсора 108 мегапикселей. Новинка с производительным процессором Snapdragon также получила встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и широкий набор интерфейсов, включая NFC для бесконтактных платежей.

Xiaomi CC9 Pro получил 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Несмотря на тонкие рамки корпуса, толщина которых составляет всего 3,43 миллиметра, производитель всё же оставил каплевидный вырез под 32-мегапиксельную селфи-камеру. Сканер отпечатков пальцев новинки разместился под экраном.

Аппарат построен на базе восьмиядерного 8-нм процессора Snapdragon 730G с ядрами Kryo 470, работающими на частоте 2,2 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 618. Объём оперативной памяти гаджета составляет памяти 6 или 8 ГБ в зависимости от конфигурации, встроенного хранилища — 128 или 256 ГБ. Работает Xiaomi CC9 Pro под управлением новейшей Android 10 с фирменным интерфейсом MIUI.

Главной фишкой Xiaomi CC9 Pro стала основная камера, представленная сразу пятью модулями, каждый из которых адаптирован для конкретного типа съёмки. Примечательно, что аппарат получил вспышку, состоящую из четырёх отдельных светодиодов с разной температурой свечения. Ранее Xiaomi уже успела предоставить смартфон для тестирования известной фотолаборатории DxOMark, где гаджет набрал 121 балл и разделил первую строчку в рейтинге лучших камерофонов с HUAWEI Mate 30 Pro.

Ёмкость встроенного аккумулятора смартфона составляет 5260 мАч. Реализована поддержка быстрой зарядки мощностью до 30 Вт. По заверению представителей Xiaomi, она работает быстрее некоторых конкурирующих 40-ваттных решений. Список беспроводных интерфейсов представлен модулями Bluetooth 5.0, двухдиапазонным Wi-Fi и чипом NFC для бесконтактных платежей. В смартфоне есть 3,5-мм аудиоразъём, для зарядки используется USB Type-C. Компания также оснастила новинку одну из ключевых фишек своих устройств — инфракрасным портом для управления бытовой техникой.

Стоимость младшей версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет $398. Модель с 8/128 ГБ обойдётся покупателям в $440, а старшую конфигурацию с 8/256 ГБ памяти компания оценила в $497. Старт продаж запланирован на 11 ноября.

Google прекращает поддержку оригинальных смартфонов Pixel

Google подтвердила, что смартфоны Pixel и Pixel XL первой ревизии вскоре получат обновление системы, которое станет для них последним. Компания уже сообщила, когда завершится жизненный цикл гаджетов, проложивших фирменной линейке дорогу на мобильный рынок.

По данным компании, финальный апдейт для первой ревизии Pixel и Pixel XL появится в декабре. Ожидается, что смартфоны получат патчи безопасности, которые уже скачали владельцы других смартфонов серии, а также дополнительные программные «заплатки».

На момент выпуска моделей в 2016 году компания пообещала покупателям два года обновлений для ОС Android и три года — для систем безопасности. Google не только выполнила обещание, но и «прокачала» операционные системы устаревших аппаратов до Android 10 после окончания «гарантийного срока».

По слухам, в состав декабрьского апдейта будут интегрированы несколько программных пасхалок — оригинальный Pixel стал знаковым для Google продуктом, с которого для компании началась эра освоения рынка смартфонов под собственным брендом.

Главный аналитик по Apple усомнился в успехе iPhone SE 2

Известный отраслевой инсайдер Мин-Чи Куо, специализирующийся на продукции Apple, неожиданно пересмотрел свой оптимистичный прогноз на коммерческий успех второй ревизии компактного iPhone SE. В своём новом отчёте он объяснил, почему амбициозная новинка вряд ли превзойдёт своего предшественника.

В письме, отправленном инвесторам Apple, Куо пересмотрел собственные прогнозы, сделанные ранее. По его мнению, до конца 2020 года компания продаст не более 20 миллионов iPhone SE 2, а при удачной маркетинговой политике — 30 миллионов. Ранее аналитик предсказывал, что продажи составят до 40 миллионов экземпляров, но после консультаций с представителями поставщиков комплектующих изменил своё мнение. Для сравнения, к концу 2016 года было продано 30 миллионов оригинальных iPhone SE.

Согласно предыдущим утечкам, iPhone SE будет построен на базе процессора Apple A13 Bionic — такого же, как и у нового iPhone 11. Модели приписывают 3ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ без возможности расширения). В остальном гаджет будет идентичен iPhone 8: он получит 4,7-дюймовый LCD-дисплей и кнопку Home с интегрированным сканером отпечатков пальцев Touch ID. Задняя панель будет выполнена из закалённого стекла. Смартфон получит единственную основную камеру, характеристики которой пока неизвестны.

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