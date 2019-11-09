Сгибаемый Samsung W20 оказался вовсе не «раскладушкой», Xiaomi рассказала о неанонсированной функции смарт-часов Mi Watch, а Функция шумоподавления AirPods Pro вызывает проблемы со здоровьем. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Сгибаемый Samsung W20 оказался вовсе не «раскладушкой»

Ещё до предполагаемого анонса Samsung W20 стала известна практически вся информация о характеристиках будущей новинки, но южнокорейскому вендору удалось удивить даже инсайдеров. В сети появился постер с датой презентации и новым изображением сгибаемого смартфона — как выяснилось, реальный форм-фактор устройства значительно отличается от предполагаемого ранее.

Согласно опубликованному изображению, дизайн аппарата представляет собой аналог представленного ранее Samsung Galaxy Fold с прямоугольным дисплеем, складывающимся посередине. Диагональ дисплея и другие спецификации баннер не раскрывает — согласно предыдущим утечкам, гаджет получит процессор Snapdragon 855 Plus, от 8 до 12 ГБ ОЗУ и 5G-модем.

Презентация Samsung W20, судя по тизеру, состоится уже 19 ноября. Индийский инсайдер Мукул Шарма предполагает, что новинка может представлять собой модифицированную версию Galaxy Fold для рынка КНР, но эта информация не подтверждена производителем. По слухам, цена устройства в Китае составит около $3100, сроки релиза и стоимость модели в других регионах неизвестны.

Xiaomi рассказала о неанонсированной функции смарт-часов Mi Watch

Во время презентации умных часов Mi Watch компания Xiaomi рассказала об их ключевых спецификациях и особенностях, но одна из фишек новинки всё же осталась «за кадром». Ситуацию взялся исправить представитель вендора, который рассказал о неизвестной ранее функции гаджета и дал важную рекомендацию по его использованию.

Новые подробности об устройстве раскрыл один из топ-менеджеров Xiaomi, отвечая на вопросы пользователей в социальной сети Weibo. По словам представителя компании, часы получили водонепроницаемый корпус — их можно не снимать во время плавания в бассейне или мелководных водоёмах. Примечательно, что во время презентации производитель не сообщил класс защиты гаджета от воды.

Также стало известно, что пользователям не рекомендуется использовать сменные браслеты сторонних производителей, особенно если они выполнены из металла — это может привести к снижению качества работы беспроводных модулей гаджета. Ещё одной особенностью новинки стала ограниченная функциональность при сопряжении со смартфонами Apple — их владельцы могут загрузить приложение для Mi Watch в App Store, но некоторые функции, включая NFC, для них будут временно недоступны.

Представленные на этой неделе умные часы Xiaomi Mi Watch поддерживают ряд фитнес-режимов, оснащены датчиком сердечного ритма и могут работать до 36 часов на одном заряде встроенного аккумулятора. Продажи новинки стартуют 11 ноября по цене $185.

Функция шумоподавления AirPods Pro вызывает проблемы со здоровьем

Представленные в конце октября AirPods Pro уже поступили в продажу. Главным нововведением аксессуара стало наличие активного шумоподавления. Вот только пользователи, успевшие приобрести новинку и опробовать её в деле, жалуются на проблемы со здоровьем.

Пользователи рассказывают, что при активации шумоподавления спустя некоторое время начинает болеть голова. Стоит отключить данную функцию, как она проходит. Проблема пока не носит массовый характер. Скорее всего, это происходит из-за особенностей работы шумоподавления: нередко эта технология может вызывать у определённых людей дискомфорт, который связан с индивидуальным восприятием организмом волновых колебаний.

Шумоподавление работает следующим образом: микрофоны, размещённые на внешней стороне чашки наушников, улавливают окружающий шум, который тут же воспроизводится в противофазе через драйверы. Причина головной боли связана с непереносимостью некоторыми пользователями звуков определённой частоты, встречающейся в «перевёрнутой» волне.

Поиграть сегодня предлагаю в The Outer Worlds — это приключенческая однопользовательская научно-фантастическая ролевая игра с видом от первого лица, над которой работали отцы Fallout - Тим Кейн и Леонард Боярски. Игра рассказывает историю о герое, который просыпается после гибернации на корабле поселенцев, пропавшем где-то на пути к самой далекой колонии людей - к Альциону. Герой сразу же попадает в центр масштабного заговора, раскрыть и разрушить который под силу лишь ему. Ну... или не под силу - все зависит только от игроков.

Вас ждет сложная ролевая система, которая позволяет выбирать не только положительные качества героя, но и отрицательные, возможность повлиять на сюжет и окружающий мир в целом, множество уникальных спутников, а также огромное количество различных опасностей - от пуль космических пиратов до клыков кровожадных монстров. Путешествовать игрокам предстоит не только по нескольким планетам, но и по просторам космоса.

К просмотру рекомендую фильм “Все деньги мира”. Жан Пол Гетти, в семидесятые бывший самым богатым человеком в мире, прославился не только как потрясающей стратег и страстный коллекционер предметов искусства, но и как скряга, для которой ничего не стоит человеческая жизнь. В 1973 году итальянцы похитили его внука, Пола Гетти третьего, который вел в Риме свободную разгульную жизнь.

Похитители потребовали у Гетти выкуп – 17 миллионов долларов. «У меня четырнадцать внуков, если я сегодня заплачу один пенни, тогда у меня будет четырнадцать похищенных внуков» – произнес он перед репортерами и платить отказался. Судьба внука оказалась в руках его матери, отвергнутой старшим Гетти, и сотрудника службы безопасности миллиардера, который взялся за разработку плана спасения.

А на этом у нас пока все. Мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте им лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/