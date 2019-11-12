Meizu 16s Pro назвали самым красивым смартфоном 2019-го, OnePlus нашла оригинальное применение своему флагманскому смартфону, а Xiaomi запатентовала складной смартфон с выдвижной селфи-камерой из пяти модулей. Всем привет, с вами наша рубрика самых интересных новостей технологий от канала “Мобильный Придира”.

Meizu 16s Pro назвали самым красивым смартфоном 2019-го

Несмотря на определённые сложности, которые испытывает китайский производитель смартфонов Meizu, по заверению компании её актуальный флагман Meizu 16s Pro был признан гаджетом года с лучшим дизайном. О присуждении гаджету соответствующей награды сообщили представители компании.

Согласно публикации на Facebook-странице вендора, Meizu 16s Pro был удостоен премии Swan Award 2019 в рамках мероприятия China Mobile Competition. Модели присудили победу в номинации «Лучший дизайн смартфона». Детали мероприятия не раскрываются и предположительно будут опубликованы позднее.

Отличительные черты дизайна устройства — отсутствие вырезов и отверстий на дисплее, симметричные тонкие рамки, а также стеклянная задняя крышка с градиентной расцветкой. Смартфон был представлен в конце августа текущего года. Флагман компании получил процессор Snapdragon 855 Plus, до 8 ГБ оперативной памяти, 6,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей и тройную камеру с разрешением основного сенсора 48 Мп.

OnePlus нашла оригинальное применение своему флагманскому смартфону

Вскоре после публикации в своём Twitter-блоге загадочного тизера компания OnePlus раскрыла его значение. Как оказалось, речь шла не об анонсе нового устройства — производитель намекал на необычную демонстрацию возможностей представленного ранее флагмана OnePlus 7T Pro.

Согласно публикации на официальном форуме вендора, загадочная новинка представляет собой пианино, выполненное из 17 смартфонов OnePlus 7T Pro. Гаджеты формируют единую гладкую клавиатуру — на их дисплеях демонстрируются изображения клавиш музыкального инструмента.

Оценить возможности устройства пользователи смогут в ходе «концертного тура» в Париже, Ротенбурге и Хельсинки, который продлится до 16 ноября при участии профессионального пианиста. Во время импровизированных концертов он будет принимать заказы на исполнение различных мелодий от присутствующих. О возможности покупки и предполагаемой цене необычного пианино не сообщается.

Xiaomi запатентовала складной смартфон с выдвижной селфи-камерой из пяти модулей

Смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro и его глобальная версия Mi Note 10, представленные на прошлой неделе, могут похвастаться основной камерой из пяти модулей. Но что, если столько же датчиков изображения будет иметь фронтальная камера? Патентная заявка Xiaomi на такой аппарат была обнаружена в базе Национального управления интеллектуальной собственности Китая.

В документе описывается складное мобильное устройство, которое складывается дисплеем наружу, подобно Huawei Mate X. При этом одна половина смартфона гораздо толще другой – там размещаются батарея и прочие компоненты, включая камеру. Последняя, к слову, имеет выдвижную конструкцию и пять датчиков изображения. В зависимости от того, какой стороной вы держите смартфон, камера может использоваться как в качестве фронтальной, так и основной.

Стоит учитывать, что это всего лишь патент, поэтому не факт, что Xiaomi решится выпустить на рынок такой диковинный смартфон. С другой стороны, у Vivo есть Nex 3 с двойной выдвижной фронтальной камерой, почему бы не сделать такую же камеру, но с пятью модулями. У Xiaomi есть много разных патентов, в том числе и на складной смартфон, прототип которого компания уже демонстрировала на видео. А недавно производитель представил самый необычный и самый дорогой свой смартфон – Mi MIX Alpha с гибким дисплеем, который оборачивается вокруг устройства.

Поиграть сегодня предлагаю в Secret Neighbor. Студии Hologryph и Dynamic Pixels и издательство tinyBuild Games выпустили Secret Neighbor - мультиплеерный экшен, в котором шести геймерам, играющим за детей, надо проникнуть в дом, чтобы освободить своего друга. На все дается пятнадцать минут, за которые надо собрать разбросанные по дому ключи. При этом сосед будет активно мешать игрокам.

Основной фишкой игры считается предатель, коим является один из игроков, получающий такую роль в начале игры. Собственно, это и есть сосед. У него есть возможность использовать маскировку ребенка, чтобы помешать геймерам изнутри компании.

К просмотру рекомендую фильм “Игра Ганнибала”. Бывший судья Майкл Купер, ушедший в отставку после семейной трагедии, нашел альтернативный способ вершить правосудие. С помощью юной напарницы Лары он заманивает в ловушку педофилов и насильников, которых затем «обезоруживает» и заставляет молчать.

В ходе одной из карательных операций Лару действительно похищает маньяк. Благодаря установленному «жучку» полиция находит Лару вместе с другими пленницами в особняке, где произошло немало ужасных преступлений. Опытный детектив и отец дочери-подростка Маршалл арестовывает хозяина дома – нервного сумасшедшего Саймона. Криминальный психолог Рэйчел устанавливает, что подозреваемый страдает от диссоциативного расстройства. Вероятно, одна из его личностей – сам Ганнибал Лектер.

Ну и пока что это все наши новости для вас. В подготовке этого выпуска нам активно помогали ребята с канала Мобильный Придира. Так то не стесняйтесь ставить им лайки, подписываться на их замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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