Motorola RAZR 2019 - получилось красиво

Motorola представила сгибаемую «раскладушку» RAZR (2019), vivo S5 получил пять камер, ёмкий аккумулятор и встроенный в экран сканер отпечатков, а Microsoft Surface Pro 7 разочаровал экспертов по ремонту гаджетов. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Motorola представила сгибаемую «раскладушку» RAZR (2019)

Завершив череду утечек и слухов, компания Motorola представила актуальное переиздание культовой «раскладушки» RAZR. Помимо оригинального дизайна и гибкого дисплея, фишками новинки стали компактные габариты и наиболее доступная цена в сегменте складных смартфонов.

Смартфон выполнен в форм-факторе «раскладушки». Он получил гибкий OLED-дисплей диагональю 6,21 дюйма с пластиковым покрытием, соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142x876 пикселей. Линия сгиба проходит по центру смартфона, который складывается пополам.

Боковые рамки экрана выполняют роль бампера для защиты гибкого экрана, в области выреза в верхней части находится широкий вырез с разместившимися в нём динамиком и фронтальной камерой, в нижней — «подбородок» со сканером отпечатков пальцев.

На внешней части корпуса находится вспомогательный 2,7-дюймовый экран для отображения информации о входящих звонках и уведомлениях и управления воспроизведением мультимедийных файлов. Его также можно использовать в качестве видоискателя для фронталки. Нижняя часть корпуса выполнена из текстурированного материала.

Аппарат построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 710 и оснащён 6 ГБ оперативной памяти, объём встроенного накопителя составляет 128 ГБ. За возможности съёмки отвечает тыльная камера с разрешением датчика 16 Мп (f/1.7) и поддержкой ночного режима, для селфи и видеозвонков предусмотрен 5-мегапиксельный селфи-датчик.

Приём предзаказов на Motorola RAZR (2019) стартует в США 26 декабря по цене $1499, в продажу смартфон поступит в январе 2020-го. Сроки появления новинки в других регионах будут объявлены позднее.

vivo S5 получил пять камер, ёмкий аккумулятор и встроенный в экран сканер отпечатков

Компания vivo представила новый смартфон S5. Это модель среднего класса с большим AMOLED-дисплеем, камерой высокого разрешения, необычным дизайном и ёмким аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки.

Новый vivo S5 получил большой 6,44-дюймовый дисплей с миниатюрным отверстием в углу под фронтальную камеру с разрешением 32 Мп. В экран также встроен оптический сканер отпечатков пальцев. По заверениям производителя, толщина нижней рамки составляет всего 2,98 мм, а соотношение площади дисплея к корпусу — 91,38%.

Сзади в весьма необычном стиле расположилась основная камера, представленная четырьмя модулями, главный из которых имеет разрешение 48 Мп. Остальные три служат для съёмки портретных, ультраширокоугольных и макрофотографий.

В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор Snapdragon 712, а вот объём оперативной памяти составляет 8 ГБ. Работает смартфон от аккумулятора ёмкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки. По заверениям производителя от нуля до 50% аппарат заряжается за 30 минут.

В продажу vivo S5 поступит 22 ноября по цене $384 за версию 8 + 128 ГБ, а модификация на 8 + 256 ГБ будет стоить $427.

Microsoft Surface Pro 7 разочаровал экспертов по ремонту гаджетов

В этом году Microsoft решила исправить проблему низкой ремонтопригодности своих устройств семейства Surface. Так, ноутбук Surface Laptop 3 получил от iFixit 5 баллов из 10 вместо нуля, как у предшественников. Surface Pro X и вовсе получил самый высокий балл в истории редмондской корпорации — 6. Воодушевлённые такими результатами, эксперты портала iFixit взялись за разборку нового Surface Pro 7.

После предыдущих двух разборок казалось, что инженеры Microsoft всё же пошли по пути упрощения ремонта всех своих устройств. Однако в ходе демонтажа Surface Pro 7 специалисты столкнулись с множеством уже знакомых по прошлым устройствам проблем.

Microsoft использовала в планшете только стандартные винты, благодаря чему не нужно искать специальные инструменты, но на этом плюсы для ремонтников заканчиваются. Для разборки Surface Pro 7 нужно отсоединить приклеенный к корпусу дисплей, который достаточно легко сломать по неосторожности. Аккумулятор также крепится обилием клея, из-за чего нужно сильно разогревать устройство или использовать растворители. Процессор, «оперативка» и SSD распаяны на материнской плате, поэтому замена любого из этих элементов влечёт за собой замену всей платы целиком.

В результате Surface Pro 7 получил от iFixit всего 1 балл из 10 по шкале ремонтопригодности.

Поиграть сегодня предлагаю в Anthem. Это постапокалиптическая фантастическая игра от BioWare. Игрокам предстоит исследовать многообразный постапокалиптический мир в роли так называемых "фрилансеров" - бойцов, которые облачены в мощную броню, и которые занимаются спасением человечества от внешних угроз - таких, как атаки монстров и пришельцев из иного мира.

Согласно сюжету игры, изначально мир создали боги, обуздавшие так называемый Гимн - источник творения. Однако после того как мир появился, они не стали его доделывать и ушли, бросив мир незаконченным. Гимн вырвался на свободу, и по миру прокатилась волна катаклизмов, с последствиями которых и предстоит столкнуться героям игры - Фрилансерам, опытным пилотам Джавелинов, которые решили изменить существующий порядок вещей.

К просмотру рекомендую фильм “Клуб миллиардеров” (2018). Дин Карни и Джо Хант — молодые и амбициозные парни, мечтающие о роскошной жизни. Являясь экспертами в финансовых вопросах, вместе со старыми друзьями они решают провернуть крупную аферу, в которую оказывается вовлечен гуру денежных махинаций — Рон Левин.

Но на пути к богатству герои не замечают, как помалу становятся жертвами собственной опасной игры. За сорванный большой куш члены клуба миллиардеров расплачиваются кровью.

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