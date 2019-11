HUAWEI Mate X - первая партия раскуплена за несколько минут Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 19.11.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 32 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Складной HUAWEI Mate X перепродают за баснословные деньги, HTC может перевыпустить один из своих легендарных смартфонов, а Samsung нашла способ сделать свои смартфоны доступнее. Представляем вашему вниманию самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. Складной HUAWEI Mate X перепродают за баснословные деньги На прошлой неделе в Китае стартовали продажи складного смартфона HUAWEI Mate X. Новинка вызвала такой ажиотаж, что первую партию раскупили буквально за несколько минут. На фоне столь высокого спроса по традиции нашлись и те, кто решил подзаработать. Необычную новинку уже перепродают за огромные деньги. Официальная цена HUAWEI Mate X в Китае составляет 16 999 юаней (около $2423). Но уже сейчас на местных площадках объявлений можно найти предложения о перепродаже складного смартфона, а запрашиваемые суммы достигают колоссальных 60 000 юаней (порядка $8551). Причина столь завышенного ценника связана с ограниченной доступностью устройства. Вся первая партия была распродана за считаные минуты 15 ноября, а во второй раз в продажу новинка поступит лишь 22 ноября и снова, вероятно, выйдет ограниченным тиражом. Ранее представители HUAWEI заявляли о намерении продать более 100 000 экземпляров Mate X. Напомню, что в марте следующего года в продажу поступит обновлённый вариант Mate XS на базе нового процессора Kirin 990. HTC может перевыпустить один из своих легендарных смартфонов В середине 2000-х годов компания HTC считалась одним из самых популярных производителей смартфонов и коммуникаторов. В конце концов, именно этот бренд выпустил первый смартфон на базе Android — HTC Dream. Похоже, что компания готовится к возрождению одного из своих легендарных устройств, решив пойти по стопам ностальгических чувств Nokia и Motorola. Глава подразделения HTC Creative Labs Дрю Бамфорд опубликовал в Twitter прямой вопрос к фанатам компании, решив выяснить, какой из старых смартфонов бренда они бы хотели увидеть, если бы компания перевыпустила его с учётом современных технологий.

Мнение бывших владельцев смартфонов HTC разошлось: большинство настаивает на перевыпуске знаменитого HTC One M7, кому-то импонирует Touch HD2 или One M8, другие вспомнили о моделях Hero, One X, Titan и прочих знаковых устройствах бренда. Ранее компания официально подтвердила, что в 2020 году планирует вернуться к производству смартфонов, отодвинув разработку технологий виртуальной и дополненной реальности на второй план. В следующем году HTC должна представить свою флагманскую модель. Не исключено, что это как раз и будет переосмысление одного из культовых аппаратов прошлого. Samsung нашла способ сделать свои смартфоны доступнее В последние годы позиции Samsung на рынке смартфонов пошатнулись из-за китайских производителей. Компания всё ещё остаётся лидером по количеству продаваемых устройств, но конкуренты активно сокращают разрыв. Как стало известно, южнокорейский гигант нашёл способ снизить цены на свою продукцию, что должно помочь ему укрепить положение. По данным Reuters, ссылающегося на свои источники в Samsung, компания намерена передать выпуск значительной части своих смартфонов китайскому ODM-производителю. Как сообщается, им станет Wingtech, который также занимается производством некоторых устройств для Xiaomi и HUAWEI. В отчёте говорится, что Samsung намерена передать Wingtech производство пятой части всех своих смартфонов в 2020 году — 60 миллионов единиц. Ожидается, что переход на услуги ODM-производителя позволит снизить стоимость компонентов для Samsung почти на 30%, что в свою очередь повлечёт за собой уменьшение цен на устройства для конечных покупателей. Wingtech займётся не только производством, но и созданием дизайна будущих моделей. Как сообщает источник, пока что Samsung намерена отдать на аутсорс выпуск моделей бюджетного и среднего класса линейки Galaxy A. Эти устройства будут в основном продаваться в Юго-Восточной Азии и Южной Америке. В Reuters отметили, что южнокорейская корпорация намерена строго контролировать качество и дизайн выпускаемых Wingtech аппаратов. Стоит отметить, что Samsung ранее уже начала пользоваться услугами ODM-производителей. По такой стратегии был выпущен Galaxy A10s и вскоре ожидается выход нового Galaxy A01. Поиграть предлагаю в The Sinking City - это приключенческий квест, созданный по произведениям Говарда Филлипса Лавкрафта от создателей серии игр про Шерлока Холмса. События игры разворачиваются в начале 20-го века в Новой Англии. Главный герой это частный детектив, который должен разгадать тайну чудовищных наводнений, которые обрушились на небольшой городок. Игра создается под влиянием произведений Говарда Филлипса Лавкрафта, автора таких произведений как "Зов Ктулху" и "Тень над Иннсмутом". Тем не менее, проект не является прямой адаптацией произведений Лавкрафта. Впрочем, изначально The Sinking City называлась Call of Cthulhu, а ее сюжет был прямой адаптацией одноименного романа. К просмотру рекомендую фильм “Уйти красиво”(2017). Эта сногсшибательная криминальная комедия повествует о людях, которым нечего терять, и на старости лет они просто решают вернуть своё и немного повеселиться.

В центре событий оказывается компания старичков, Джо, Вилли и Эл, которые всю жизнь были закадычными друзьями. А сейчас, на склоне лет, эта троица с трудом живущая от пенсии до пенсии, внезапно оказывается без финансовой поддержки из-за ликвидации пенсионного фонда. Помимо этого каждого из них имеется достаточное количество серьёзных проблем, поэтому такое несправедливое положение вещей пенсионеров совсем не устраивает. В этот момент Джо вспоминает о недавнем ограблении банка, невольным свидетелем которого ему довелось стать. Старика поразило то, как слаженно и организованно действовали преступники, которые за несколько минут собрали все деньги и скрылись в неизвестном направлении, избежав человеческих жертв и столкновения с полицией. Но больше всего нашего героя беспокоил тот факт, что злоумышленников до сих пор не смогли найти. Понимая, что терять им нечего, а без денег они долго не протянут, Джо предлагает своим друзьям безумную авантюру – ограбить банк, чтобы вернуть деньги, принадлежащие им по праву. А на этом у нас пока все. И снова мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

Star Labs Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/ Отзывы о статье HUAWEI Mate X - первая партия раскуплена за несколько минут Admin Отзывов о статье "HUAWEI Mate X - первая партия раскуплена за несколько минут" пока нет, можете добавить... Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв