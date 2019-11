Samsung W20 5G - в полку дорогих раскладушек прибыло Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 21.11.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 35 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Samsung представила новый складной смартфон, в популярных Android-смартфонах найдена уязвимость для подглядывания за владельцем, a также приятное обновление для смарт-часов Galaxy Watch и Galaxy Watch Active. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”. Samsung представила новый складной смартфон Как и было запланировано, компания Samsung представила в Китае свой второй складной смартфон W20 5G. Устройство выполнено в том же форм-факторе, что и ранее выпущенный Galaxy Fold, но вместе с тем имеет как внешние, так и технические отличия.

Как и Galaxy Fold, новый W20 5G представляет собой складной смартфон с изгибом по вертикали. Снаружи у него 4,6-дюймовый дисплей с разрешением 1680х720 пикселей, а внутри расположился большой 7,3-дюймовый экран с разрешением 2152х1536 пикселей и поддержкой HDR10+. W20 5G не является полной копией Galaxy Fold, как считалось до презентации. На представленных фото видно, что он имеет другой корпус с плоскими гранями вместо закруглённых у предшественника. Отличить новинку также можно по белому цвету корпуса.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 855 Plus с поддержкой сетей пятого поколения. В нём установлено 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 512 ГБ, аккумулятор ёмкостью 4235 мАч. Основная камера представлена тремя модулями: обычным широкоугольным на 12 Мп, телефото на 12 Мп и ультраширокоугольным с разрешением 16 Мп. Покупатели Samsung W20 5G получат набор VIP-услуг на 18 месяцев, включающий эксклюзивный тариф мобильной связи, доступ к высококвалифицированным частным врачам, поездки с повышенным комфортом и другие. Кроме того, в течение 12 месяцев с момента покупки пользователи могут рассчитывать на приоритетное обслуживание при обращении в сервисный центр. Цена и сроки начала продаж новинки пока не объявлены. О доступности смартфона за пределами Китая также нет информации. B популярных Android-смартфонах найдена уязвимость для подглядывания за владельцем Открытость операционной системы Android имеет не только плюсы, но и явные недостатки. Так, в приложении камеры нескольких крупных производителей, включая Google, была обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам удалённо шпионить за пользователями без их ведома. Уязвимость с кодовым названием CVE-2019-2234 была обнаружена группой исследователей компании Checkmarx в приложениях камер Google и Samsung. Она позволяет хакерам делать фотографии и снимать видео на камеру смартфона в тайне от владельца, а затем пересылать весь отснятый материал на удалённые сервера. Вместе с этим злоумышленники получают информацию о местоположении пользователя, так как она «вшита» в фотографии. Для доступа к камере смартфона на него предварительно должно быть загружено вредоносное приложение. Как выяснили специалисты по безопасности, любая программа с доступом к хранилищу устройства способна делать фотографии и записывать видео даже при выключенном или заблокированном экране, а значит пользователь даже не узнает, что за ним следят. В качестве демонстрации уязвимости специалисты создали приложение погоды, которое для своей работы запрашивает доступ к хранилищу устройства. Получив это разрешение, программа смогла получить доступ и к камере смартфона, делая в фоне фотографии и пересылая их на удалённый сервер. Как сообщается, эта уязвимость существует с релиза Android 6.0 Marshmallow, то есть с 2015 года. Сотрудники Checkmarx сообщили в Google о своей находке ещё 4 июля этого года, после чего поисковый гигант в том же месяце выпустил обновление своего приложения Google Camera. Samsung также подтвердила наличие данной проблемы и выпустила соответствующий апдейт. Таким образом, пользователям приложений камер от этих компаний стоит обновиться до актуальной версии, чтобы не стать жертвами мошенников. Samsung выпустила обновление для смарт-часов Galaxy Watch и Galaxy Watch Active Новые версии прошивки получают не только смартфоны — компания Samsung выпустила крупное обновление для умных часов Galaxy Watch и Galaxy Watch Active. Новая версия программного обеспечения расширила список функций прошлогодних гаджетов и добавила им одну из ключевых фишек новых Galaxy Watch Active 2. Модель Galaxy Watch 2 получила сенсорный интерфейс, имитирующий вращение безеля для управления гаджетом. Теперь такая возможность появилась и у владельцев предыдущих ревизий смарт-часов. С помощью круговых движений можно переключаться между виджетами, а также осуществлять прокрутку сообщений и уведомлений. Коснулись изменения и встроенного приложения Samsung Health, которое теперь умеет регистрировать время пробега или заезда одного круга и синхронизировать данные с тренажёрами Technogym при помощи чипа NFC. Согласно патчноуту, часы также получили исправление работы режима Always on Display во время зарядки или в режиме энергосбережения и обновлённое меню быстрых настроек. Samsung также добавила новый индикатор, который показывает, когда приложение работает в фоновом режиме — быстро вывести его на экран можно будет по нажатию на иконку. С апдейтом Samsung Galaxy Watch и Galaxy Watch Active получили фирменную оболочку One UI 1.5 с быстрым доступом к спортивным функциям и режимом «Мой стиль», позволяющим «подгонять» оттенок циферблата в цвета своей одежды, предварительно сфотографировав её. Из прочих нововведений стоит отметить появление дополнительных эмодзи, а также переработанных кнопок запуска старта тренировки. Поиграть сегодня предлагаю в Blacksad: Under the Skin - это интерактивный квест по мотивам комикса Blacksad, в котором все герои - это антропоморфные животные. К частному детективу Джону Блэксэду обращается Соня Данн, дочь владельца боксёрского клуба, с просьбой расследовать подозрительное самоубийство её отца и найти молодого многообещающего боксёра, пропавшего как раз в ночь смерти. До важного матча, в котором должен драться парень, всего две недели — ставки очень высоки! Блэксэд берется за дело и дюйм за дюймом начинает распутывать клубок из лжи, насилия и преступных махинаций, всё больше узнавая об изнанке спортивного мира. К просмотру рекомендую фильм “Душа компании”(2018). Диана забеременела на последнем курсе университета и, не получив диплома, стала примерной домохозяйкой по настоянию своего мужа Дэна Майлза. После двадцати с лишним лет брака Дэн требует развода, влюбившись в агента по недвижимости Марси. Жизнь уже не может быть прежней, и Диана рискует начать всё с чистого листа. Признав ошибку молодости, она решает получить образование, о котором давно мечтала. Диане удается поступить в университет в Декейтере, где учится ее взрослая дочь Мэдди. Очутившись в студенческой среде, немолодая мама снова вспоминает вкус свободы, веселья и веры в лучшее будущее. И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

