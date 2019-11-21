Samsung W20 5G - в полку дорогих раскладушек прибыло
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано21.11.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Samsung представила новый складной смартфон, в популярных Android-смартфонах найдена уязвимость для подглядывания за владельцем, a также приятное обновление для смарт-часов Galaxy Watch и Galaxy Watch Active. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Samsung представила новый складной смартфон

Как и было запланировано, компания Samsung представила в Китае свой второй складной смартфон W20 5G. Устройство выполнено в том же форм-факторе, что и ранее выпущенный Galaxy Fold, но вместе с тем имеет как внешние, так и технические отличия.
Как и Galaxy Fold, новый W20 5G представляет собой складной смартфон с изгибом по вертикали. Снаружи у него 4,6-дюймовый дисплей с разрешением 1680х720 пикселей, а внутри расположился большой 7,3-дюймовый экран с разрешением 2152х1536 пикселей и поддержкой HDR10+.

Новый раскладной смартфон Samsung

W20 5G не является полной копией Galaxy Fold, как считалось до презентации. На представленных фото видно, что он имеет другой корпус с плоскими гранями вместо закруглённых у предшественника. Отличить новинку также можно по белому цвету корпуса.
Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 855 Plus с поддержкой сетей пятого поколения. В нём установлено 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 512 ГБ, аккумулятор ёмкостью 4235 мАч. Основная камера представлена тремя модулями: обычным широкоугольным на 12 Мп, телефото на 12 Мп и ультраширокоугольным с разрешением 16 Мп.

Покупатели Samsung W20 5G получат набор VIP-услуг на 18 месяцев, включающий эксклюзивный тариф мобильной связи, доступ к высококвалифицированным частным врачам, поездки с повышенным комфортом и другие. Кроме того, в течение 12 месяцев с момента покупки пользователи могут рассчитывать на приоритетное обслуживание при обращении в сервисный центр.

Цена и сроки начала продаж новинки пока не объявлены. О доступности смартфона за пределами Китая также нет информации.

B популярных Android-смартфонах найдена уязвимость для подглядывания за владельцем

Открытость операционной системы Android имеет не только плюсы, но и явные недостатки. Так, в приложении камеры нескольких крупных производителей, включая Google, была обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам удалённо шпионить за пользователями без их ведома.

Уязвимость с кодовым названием CVE-2019-2234 была обнаружена группой исследователей компании Checkmarx в приложениях камер Google и Samsung. Она позволяет хакерам делать фотографии и снимать видео на камеру смартфона в тайне от владельца, а затем пересылать весь отснятый материал на удалённые сервера. Вместе с этим злоумышленники получают информацию о местоположении пользователя, так как она «вшита» в фотографии.

Уязвимость в приложении Камера для Андроид

Для доступа к камере смартфона на него предварительно должно быть загружено вредоносное приложение. Как выяснили специалисты по безопасности, любая программа с доступом к хранилищу устройства способна делать фотографии и записывать видео даже при выключенном или заблокированном экране, а значит пользователь даже не узнает, что за ним следят.

В качестве демонстрации уязвимости специалисты создали приложение погоды, которое для своей работы запрашивает доступ к хранилищу устройства. Получив это разрешение, программа смогла получить доступ и к камере смартфона, делая в фоне фотографии и пересылая их на удалённый сервер. Как сообщается, эта уязвимость существует с релиза Android 6.0 Marshmallow, то есть с 2015 года.

Сотрудники Checkmarx сообщили в Google о своей находке ещё 4 июля этого года, после чего поисковый гигант в том же месяце выпустил обновление своего приложения Google Camera. Samsung также подтвердила наличие данной проблемы и выпустила соответствующий апдейт. Таким образом, пользователям приложений камер от этих компаний стоит обновиться до актуальной версии, чтобы не стать жертвами мошенников.

Samsung выпустила обновление для смарт-часов Galaxy Watch и Galaxy Watch Active

Новые версии прошивки получают не только смартфоны — компания Samsung выпустила крупное обновление для умных часов Galaxy Watch и Galaxy Watch Active. Новая версия программного обеспечения расширила список функций прошлогодних гаджетов и добавила им одну из ключевых фишек новых Galaxy Watch Active 2.

Модель Galaxy Watch 2 получила сенсорный интерфейс, имитирующий вращение безеля для управления гаджетом. Теперь такая возможность появилась и у владельцев предыдущих ревизий смарт-часов. С помощью круговых движений можно переключаться между виджетами, а также осуществлять прокрутку сообщений и уведомлений.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch

Коснулись изменения и встроенного приложения Samsung Health, которое теперь умеет регистрировать время пробега или заезда одного круга и синхронизировать данные с тренажёрами Technogym при помощи чипа NFC. Согласно патчноуту, часы также получили исправление работы режима Always on Display во время зарядки или в режиме энергосбережения и обновлённое меню быстрых настроек. Samsung также добавила новый индикатор, который показывает, когда приложение работает в фоновом режиме — быстро вывести его на экран можно будет по нажатию на иконку.

С апдейтом Samsung Galaxy Watch и Galaxy Watch Active получили фирменную оболочку One UI 1.5 с быстрым доступом к спортивным функциям и режимом «Мой стиль», позволяющим «подгонять» оттенок циферблата в цвета своей одежды, предварительно сфотографировав её. Из прочих нововведений стоит отметить появление дополнительных эмодзи, а также переработанных кнопок запуска старта тренировки.

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