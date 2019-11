Samsung Galaxy S11 - рассекречен полностью! Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 23.11.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 23 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Дизайн Samsung Galaxy S11 раскрыт авторитетным инсайдером, технические эксперты протестировали Google Stadia, а Xiaomi активно работает над смартфоном с камерой под дисплеем. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. Дизайн Samsung Galaxy S11 раскрыт авторитетным инсайдером Известный инсайдер OnLeaks, чьи утечки зачастую подтверждаются, опубликовал качественные рендеры будущего Samsung Galaxy S11. Новинка будет сочетать особенности своих предшественников и совершенно новые дизайнерские решения. В последние годы Samsung придерживалась двухлетнего цикла в дизайне своих флагманских смартфонов. Так, Galaxy S7 минимально отличался от Galaxy S6, а Galaxy S9 был почти полной копией Galaxy S8. Следуя этой тенденции, Galaxy S11 должен стать улучшенной версией Galaxy S10. Но на представленных рендерах видно, что новинка будет заметно отличаться от предшественника. Спереди смартфон будет похож на Galaxy Note10 с небольшим отверстием под фронтальную камеру по центру 6,7-дюймового дисплея. Изгиб экрана по бокам станет ещё менее выраженным, а вот верхняя и нижняя рамки уменьшатся в размерах. Размеры устройства будут составлять 161,9 х 73,7 х 7,8 мм (8,9 мм с учётом выступающей камеры). На обратной стороне Galaxy S11 в углу разместится прямоугольный модуль камеры сразу с пятью сенсорами. По имеющейся информации, три из них будут обычным широкоугольным на 108 Мп, ультраширокоугольным, телефото с 5-кратным оптическим зумом, четвёртым должен стать ToF-модуль, а назначение пятого пока не известно. Ожидается, что Galaxy S11 вместе с 6,3- или 6,4-дюймовым Galaxy S11e и 6,9-дюймовым Galaxy S11 Pro представят 18 февраля следующего года. Технические эксперты протестировали Google Stadia Эксперты из Digital Foundry вынесли вердикт последней новинке от Google. Конечно же, речь идёт о провальной, по мнению ряда журналистов и аналитиков, платформе для облачного гейминга Stadia. Однако специалисты из Eurogamer, как обычно, не обращают никакого внимания на превратности рынка. Их интересует только одно: техническая сторона вопроса. Для начала аналитик замерил задержку ввода — тот самый инпут-лаг, о котором говорят все кому не лень, когда дело доходит до обсуждения стриминга видеоигр. В Shadow of the Tomb Raider сервис от Google уступил Xbox One X порядка 50 миллисекунд как на 30, так и на 60 fps. Если на консоли Microsoft инпут-лаг составляет 83 и 167 мс для 60 и 30 fps соответственно, то у Google Stadia этот показатель равен 139 и 217 мс. Destiny 2, в свою очередь, уступила 44 мс. Впрочем, эксперт отмечает, что такая задержка вполне приемлема и с ней комфортно играть даже в динамичные шутеры от первого лица. Однако в том, что касается качества, Google Stadia, как это ни удивительно, порой даже превосходит консоли. К примеру, эксперт отметил, что Shadow of the Tomb Raider на стриминговом сервисе выглядит гораздо лучше, чем консольная версия для Xbox One X, и выдаёт очень детализированную картинку уровня 4K. Лутер-шутер Destiny 2, в свою очередь, загружается гораздо быстрее, чем на консолях: 22,7 секунды против 116,1 секунды, а также выдаёт относительно стабильные 60 fps вместо 30. С разрешением 4K у этой игры есть определённые проблемы: это просто имитация, «растянутое» Full HD. Расстраивает и RDR2: она выдаёт 30 fps вместо заявленных 60, а также «растягивает» 1440p до 4K вместо демонстрации честного Ultra HD. Зато эксперт высоко оценил быстрый доступ к играм. Для проведения тестов на Xbox One X пришлось целую ночь скачивать тайтлы, в то время как на Stadia это делается мгновенно. Так что в этом аспекте сервис Google пока впереди планеты всей. Xiaomi активно работает над смартфоном с камерой под дисплеем Xiaomi активно работает над созданием фронтальных камер, которые можно разместить непосредственно под дисплеем устройства. Пользователи поинтересовались, как продвигаются дела у компании в этом направлении, и на их вопрос ответил лично глава Xiaomi. Лю Вейбин обратился к пользователям социальной сети Weibo и поинтересовался, какую технологию они больше всего ждут в смартфонах. Среди фанатов компании было немало тех, кто заинтересован в появлении фронтальных камер, размещённых под дисплеем устройства. Глава Xiaomi отметил, что компания активно работает над внедрением этой возможности. Ранее производитель уже демонстрировал прототип смартфона, камера которого размещается под дисплеем. Технология предусматривает, что экран устройства в такой области отображает картинку так, словно камера отсутствует. Но как только пользователь активирует камеру, на дисплее появляется чёрная точка над объективом и происходит фотосъёмка. Примечательно, что Xiaomi запатентовала данное конструкционное решение и обладает эксклюзивными правами на его использование. Ориентировочный срок появления «скрытых» фронтальных камер в серийных устройствах — в течение 2020 года. Поиграть предлагаю сегодня в Man of Medan - это первая игра из цикла The Dark Pictures Anthology, над которой работают создатели Until Dawn. Игроков ждет схожий геймплей - это такой же интерактивный ужастик, который, впрочем, вдохновлен совершенно другими событиями и мифологией. В этой истории игроков ждет путешествие на корабль-призрак, где пятерым героям предстоит сделать все возможное, чтобы выжить. Геймплейно проект схож с Until Dawn, однако помимо интерактивности и нескольких героев Man of Medan предлагает кооперативный режим. В нем игроки контролируют сразу нескольких героев, что позволяет событиям разворачиваться в совершенно неожиданном ключе. К просмотру рекомендую фильм “Быть Астрид Линдгрен”. Астрид шестнадцать, она живет в сельской глубинке Швеции в консервативной религиозной семье. Веселая и свободолюбивая девушка часто конфликтует со строгой матерью, не пользуется популярностью среди сверстников, но зато она отличается богатой фантазией и задатками будущего писателя. Редактор местной газеты Блумберг берет ее на работу и безрассудно увлекается своей помощницей, несмотря на разницу в возрасте. Юная Астрид уезжает в Данию, чтобы родить внебрачного сына. Ей приходится пойти на самый тяжелый шаг в своей жизни – оставить ребенка в чужом доме. У нее нет ни денег, ни положения в обществе, чтобы самой воспитать мальчика; одна только любовь дает ей силы и надежду на их будущее воссоединение. А на этом у нас пока все. Мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте им лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

