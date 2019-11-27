Apple iPhone 12 - слив дизайна и характеристик, Mi Band 3i
Текст статьи   Распечатать   Отзывы (0) Написать отзывПослать ссылку другу
 
Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано27.11.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
Просмотров27
Оцените статью!
  • Рейтинг статьи - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Раскрыты сроки презентации iPhone SE 2 и новые подробности об iPhone 12, y OnePlus снова украли личные данные пользователей, a Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 3i. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Раскрыты сроки презентации iPhone SE 2 и новые подробности об iPhone 12

Несмотря на недавний выход трёх новых смартфонов Apple, инсайдеры уже приступили к активному сбору данных о модельной линейке следующего года. Помимо технических характеристик iPhone 12 Pro, информаторам удалось узнать подробности о производстве долгожданного «бюджетника» iPhone SE 2.

По данным аналитиков фирмы Barclays, Apple намерена увеличить объём оперативной памяти своих будущих смартфонов на 50%. Таким образом, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, презентация которых состоится только в сентябре 2020 года, получат по 6 ГБ оперативной памяти — на 2 ГБ больше в сравнении с нынешними iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

iPhone

Что касается iPhone 12, то объём его ОЗУ останется таким же, как и в текущем поколении устройств, то есть на уровне 4 ГБ. Флагманским версиям iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max также приписывают дополнительную 3D-камеру и поддержку 5G. Предположительно, работать в сетях пятого поколения будет и обычный iPhone 12 — наследник iPhone 11.

Другая утечка связана с выходом iPhone SE 2. Инсайдеры уверяют, что компания приступит к производству самого доступного в линейке смартфона уже в феврале, а официальная презентация новинки может пройти уже в марте 2020-го. По слухам, эта модель будет внешней копией iPhone 8 с таким же 4,7-дюймовым экраном и кнопкой «Домой», но внутри разместится обновлённая «начинка», включая процессор A13 Bionic и 3 ГБ оперативной памяти.

У OnePlus украли личные данные пользователей. Снова

Компания OnePlus часто испытывает проблемы с защитой данных пользователей. То IMEI передаёт в незашифрованном виде, то уязвимость в приложении с обоями не заметила. Теперь производитель разослал некоторым клиентам письмо с предупреждением о потенциальном взломе их учётных записей.

Брешь обнаружили в официальном интернет-магазине компании. Представители OnePlus отметили, что в руках третьих лиц могла оказаться информация об имени, номере телефона, электронной почте и адресе доставки. Производитель подчеркнул, что пароли и платёжная информация скомпрометированы не были, а сам факт взлома затронул далеко не всех.

OnePlus

Данный случай затронул покупателей, оформивших заказ устройств у компании с доставкой. OnePlus быстро отреагировала на взлом и закрыла уязвимость. В письме корпорация предупреждает пользователей о том, что они могут стать жертвами фишинговых атак, а при работе в сети следует быть особо внимательными. Для получения дополнительной информации любой желающий может связаться со службой поддержки.

Отметим, что это не первый подобный случай в истории бренда. В начале прошлого года у компании точно так же украли с официального сайта данные банковских карт не менее 40 000 человек.

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 3i

Китайская компания Xiaomi, как и было обещано, анонсировала новый трекер физической активности. Правда, устройство получило название Mi Band 3i, а не Mi Smart Band 4i, как предполагали некоторые сетевые источники.

Фитнес-браслет Mi Smart Band 3i внешне похож на Xiaomi Mi Band 3, но по функциональности он напоминает Mi Band HRX Edition 2017 года. Дело в том, что несмотря на внешнее сходство с Mi Band 3 новинка лишена датчика частоты сердечных сокращений и NFC.
В остальном устройства полностью идентичны: новинка тоже получила 0,78-дюймовый AMOLED-дисплей с ёмкостной клавишей. Браслет считает калории и пройденные шаги, анализирует качество сна и, конечно же, отображает уведомления со смартфона. Он подходит для плавания и переживёт погружение на глубину до 50 метров. Аккумулятора ёмкостью 110 мА·ч хватит на 20 дней автономной работы, до 100% он заряжается всего за 2,5 часа.

фитнес-браслет Mi Band 3i

Габариты Mi Smart Band 3i составляют 4,68 х 1,81 х 1,1 см, он доступен только в черном цвете по цене 18 долларов. Напомним, Mi Band 3 на момент анонса стоил около 26 долларов.

Предварительные заказы начинают принимать сегодня, продажи начнутся 1 декабря.

Поиграть сегодня предлагаю в We Happy Few. Это история об обществе-антиутопии, которое поголовно принимает таблетки счастья «Радостин», чтобы не думать об ужасном прошлом и не очень приятном настоящем. Альтернативное развитие событий привело к тому, что Великобритания проиграла войну Германии, и ей пришлось отправить туда всех детей младше 13 лет.

игра We Happy Few

Те, кто отказываются от таблеток, изгоняются из города в особые районы, где катастрофически не хватает еды, тепла и чистой одежды. Идея не нова и даже заезжена, но подана так гротескно, что моментально врезается в память. Игра с головой погружает геймеров в атмосферу безумного фальшивого веселья, сквозь которое так и пробиваются паника, страх и неуверенность.

А к просмотру рекомендую фильм Отель «Артемида» (2018). Лос-Анджелес, 2028 год. Вайкики давно собирался завязать с преступной деятельностью, но на это дело он все-таки согласился. Ограбив нескольких людей в банке, он со своим раненым братом отправился в отель “Артемида”, где можно было не только получить медицинскую помощь, но и отсидеться.

Фильм Отель Артемида

В этом месте действовал ряд правил, которые нельзя было нарушать ни при каких обстоятельствах, а управляла отелем Медсестра – дама со стальными нервами. Вайкики думает, что в этот раз ему удастся выйти сухим из воды, но вдруг перед отелем появляются люди, которые разыскивают портативный сейф, похищенный героем. Они не собираются следовать правилам и готовы убивать.

И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/

Отзывы о статье Apple iPhone 12 - слив дизайна и характеристик, Mi Band 3i

Admin

Отзывов о статье "Apple iPhone 12 - слив дизайна и характеристик, Mi Band 3i" пока нет, можете добавить...

Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Категории
Hardware
SOFT Обозрение
Безопасность
Игры
Общие темы
Операционки
Программирование
Раскрутка сайтов
Сотовые
STAR LABS
Мобильный придира
Игры
 
Лучшие авторы
SoftPortal.com
Security Lab
Gray
Павел Ряйкконен
i2R
Все авторы
Наш канал на YouTube
Apple iPhone 12 - слив дизайна и характеристик, Mi Band 3i
 
 