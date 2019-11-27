Apple iPhone 12 - слив дизайна и характеристик, Mi Band 3i

Раскрыты сроки презентации iPhone SE 2 и новые подробности об iPhone 12, y OnePlus снова украли личные данные пользователей, a Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 3i. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Раскрыты сроки презентации iPhone SE 2 и новые подробности об iPhone 12

Несмотря на недавний выход трёх новых смартфонов Apple, инсайдеры уже приступили к активному сбору данных о модельной линейке следующего года. Помимо технических характеристик iPhone 12 Pro, информаторам удалось узнать подробности о производстве долгожданного «бюджетника» iPhone SE 2.

По данным аналитиков фирмы Barclays, Apple намерена увеличить объём оперативной памяти своих будущих смартфонов на 50%. Таким образом, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, презентация которых состоится только в сентябре 2020 года, получат по 6 ГБ оперативной памяти — на 2 ГБ больше в сравнении с нынешними iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Что касается iPhone 12, то объём его ОЗУ останется таким же, как и в текущем поколении устройств, то есть на уровне 4 ГБ. Флагманским версиям iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max также приписывают дополнительную 3D-камеру и поддержку 5G. Предположительно, работать в сетях пятого поколения будет и обычный iPhone 12 — наследник iPhone 11.

Другая утечка связана с выходом iPhone SE 2. Инсайдеры уверяют, что компания приступит к производству самого доступного в линейке смартфона уже в феврале, а официальная презентация новинки может пройти уже в марте 2020-го. По слухам, эта модель будет внешней копией iPhone 8 с таким же 4,7-дюймовым экраном и кнопкой «Домой», но внутри разместится обновлённая «начинка», включая процессор A13 Bionic и 3 ГБ оперативной памяти.

У OnePlus украли личные данные пользователей. Снова

Компания OnePlus часто испытывает проблемы с защитой данных пользователей. То IMEI передаёт в незашифрованном виде, то уязвимость в приложении с обоями не заметила. Теперь производитель разослал некоторым клиентам письмо с предупреждением о потенциальном взломе их учётных записей.

Брешь обнаружили в официальном интернет-магазине компании. Представители OnePlus отметили, что в руках третьих лиц могла оказаться информация об имени, номере телефона, электронной почте и адресе доставки. Производитель подчеркнул, что пароли и платёжная информация скомпрометированы не были, а сам факт взлома затронул далеко не всех.

Данный случай затронул покупателей, оформивших заказ устройств у компании с доставкой. OnePlus быстро отреагировала на взлом и закрыла уязвимость. В письме корпорация предупреждает пользователей о том, что они могут стать жертвами фишинговых атак, а при работе в сети следует быть особо внимательными. Для получения дополнительной информации любой желающий может связаться со службой поддержки.

Отметим, что это не первый подобный случай в истории бренда. В начале прошлого года у компании точно так же украли с официального сайта данные банковских карт не менее 40 000 человек.

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 3i

Китайская компания Xiaomi, как и было обещано, анонсировала новый трекер физической активности. Правда, устройство получило название Mi Band 3i, а не Mi Smart Band 4i, как предполагали некоторые сетевые источники.

Фитнес-браслет Mi Smart Band 3i внешне похож на Xiaomi Mi Band 3, но по функциональности он напоминает Mi Band HRX Edition 2017 года. Дело в том, что несмотря на внешнее сходство с Mi Band 3 новинка лишена датчика частоты сердечных сокращений и NFC.

В остальном устройства полностью идентичны: новинка тоже получила 0,78-дюймовый AMOLED-дисплей с ёмкостной клавишей. Браслет считает калории и пройденные шаги, анализирует качество сна и, конечно же, отображает уведомления со смартфона. Он подходит для плавания и переживёт погружение на глубину до 50 метров. Аккумулятора ёмкостью 110 мА·ч хватит на 20 дней автономной работы, до 100% он заряжается всего за 2,5 часа.

Габариты Mi Smart Band 3i составляют 4,68 х 1,81 х 1,1 см, он доступен только в черном цвете по цене 18 долларов. Напомним, Mi Band 3 на момент анонса стоил около 26 долларов.

Предварительные заказы начинают принимать сегодня, продажи начнутся 1 декабря.

Поиграть сегодня предлагаю в We Happy Few. Это история об обществе-антиутопии, которое поголовно принимает таблетки счастья «Радостин», чтобы не думать об ужасном прошлом и не очень приятном настоящем. Альтернативное развитие событий привело к тому, что Великобритания проиграла войну Германии, и ей пришлось отправить туда всех детей младше 13 лет.

Те, кто отказываются от таблеток, изгоняются из города в особые районы, где катастрофически не хватает еды, тепла и чистой одежды. Идея не нова и даже заезжена, но подана так гротескно, что моментально врезается в память. Игра с головой погружает геймеров в атмосферу безумного фальшивого веселья, сквозь которое так и пробиваются паника, страх и неуверенность.

А к просмотру рекомендую фильм Отель «Артемида» (2018). Лос-Анджелес, 2028 год. Вайкики давно собирался завязать с преступной деятельностью, но на это дело он все-таки согласился. Ограбив нескольких людей в банке, он со своим раненым братом отправился в отель “Артемида”, где можно было не только получить медицинскую помощь, но и отсидеться.

В этом месте действовал ряд правил, которые нельзя было нарушать ни при каких обстоятельствах, а управляла отелем Медсестра – дама со стальными нервами. Вайкики думает, что в этот раз ему удастся выйти сухим из воды, но вдруг перед отелем появляются люди, которые разыскивают портативный сейф, похищенный героем. Они не собираются следовать правилам и готовы убивать.

И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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