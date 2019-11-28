HONOR V30 5G: флагманское железо, продвинутая камера и Super NFC, инсайдеры показали дизайн Nokia 9.1 PureView на серии снимков, а HUAWEI представила умную колонку для меломанов Sound X. Представляем вашему вниманию самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

HONOR V30 5G: флагманское железо, продвинутая камера и Super NFC

Бренд HONOR представил смартфон под названием HONOR V30 5G. Флагманская модель получила производительное железо, продвинутую тройную камеру и ёмкий аккумулятор на 4200 мАч. Также была объявлена дата выпуска «заряженной» модификации новинки с приставкой Pro, отличием которой от базовой модели стали расширенные возможности съёмки.

HONOR V30 5G оснащён 6,57-дюймовым дисплеем, в который врезаны сразу две селфи-камеры. Одной из фишек экрана новинки стала поддержка специального режима подсветки для комфортного чтения электронных книг. Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Kirin 990 5G, изготовленного по 7-нм техпроцессу. Специальная функция Link Turbo позиционируется как решение для геймеров, предотвращающее пропуск кадров в онлайн-играх.

Одной из ключевых особенностей новинки стала «матричная» камера, представленную четырьмя модулями с разрешением 40 (f/1.8), 8 (f/2.4) и 8 (f/2.4) в комбинации с датчиком глубины. У Pro-версии смартфона светочувствительность 40-мегапиксельной матрицы составляет f/1.6.

Ещё одной фишкой камеры смартфона стала функция AR Magic Photo. Она позволяет преобразовать двухмерные объекты в трёхмерные. Примечательно, что работает данная технология даже для снимков людей, позволяя за считанные секунды получить 3D-модель человека.

Максимальная мощность зарядки смартфона составляет до 40 Вт в проводном и до 27 Вт в беспроводном режиме. Реализована и обратная беспроводная зарядка мощностью 7,5 Вт — благодаря данной технологии можно зарядить аксессуары или другие гаджеты, прислонив их к тыльной стороне корпуса смартфона. В список беспроводных модулей смартфона также вошёл чип Super NFC, способный запоминать данные не только банковских карт, но и электронных ключей доступа.

Смартфон будет выпускаться в пяти расцветках: «очарование голубой звезды», «оранжевый рассвет», «волшебная ночная звезда», «река» и «исландская фантазия». Стоимость HONOR V30 5G с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет $472, версия 8/128 ГБ будет стоить $528. Старт продаж смартфона запланирован на 6 декабря 2019 года.

Цена HONOR V30 5G Pro составляет $555 за версию с 8/128 ГБ памяти, модель в конфигурации 8/256 ГБ обойдётся покупателям в $600. Старшая версия смартфона появится в продаже 12 декабря.

Инсайдеры показали дизайн Nokia 9.1 PureView на серии снимков

Вскоре после утечки предполагаемой даты анонса нового смартфона Nokia 9.1 PureView в сети появилась серия снимков качественного макета будущей новинки, предназначенного для производителей чехлов. Опубликованная сетевыми информаторами фотосессия позволяет оценить дизайн устройства задолго до презентации.

Согласно утечке, по сравнению с предшественником новинка получит значительно более широкий корпус. Ещё одним визуальным отличием стали видоизменённые боковые грани и тыльная крышка корпуса смартфона.

Модуль основной камеры, если верить представленным снимкам, внешне не претерпел существенных изменений. По имеющейся информации, диагональ дисплея новинки составит 5,99 дюйма, объём оперативной памяти в разных конфигурациях — 6 или 8 ГБ. Устройству также приписывают процессора Snapdragon 855 или 855 Plus и операционную систему Android 10. Прочие технические характеристики источник не сообщает.

Анонс Nokia 9.1 PureView ожидается в начале следующего года. Точная дата презентации и цена смартфона производителем не объявлены.

HUAWEI Sound X — умная колонка для меломанов

Совсем недавно на презентации HUAWEI была представлена умная колонка Sound X. Особенностью новинки стало высокое качество звучания, которого удалось достигнуть при участии французской компании Devialet.

При производстве умного аксессуара основной акцент делался именно на звуке. В колонку установлены два 3,5-дюймовых сабвуфера мощностью 60 Вт и шесть 1,5-дюймовых излучателей, суммарная мощность которых составляет 48 Вт. По заявлению производителя, Sound X способна воспроизводить музыку в диапазоне от 40 Гц до 40 000 Гц. Разработка колонки велась совместно с авторитетной французской компанией Devialet, специализирующейся на производстве Hi-Fi и Hi-End оборудования. Максимальная громкость устройства составляет 93 дБ.

За умную составляющую устройства отвечает четырёхъядерный процессор MediaTek MT8518, работающий на частоте 1,5 ГГц. Объём оперативной памяти Sound X составляет 512 МБ, ёмкость встроенной постоянной памяти — 8 ГБ. Реализована поддержка двухдиапазонных сетей Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, а также Bluetooth 5.0 и NFC.

Гаджет поддерживает работу с большинством мультимедийных систем, включая Midea, Gree, TCL, Haier, Skyworth, Bosch, Siemens благодаря фирменной технологии HUAWEI HiLink.

Стоимость Sound X составляет $284. Пара колонок для создания полноценного стерео обойдётся в $553. Старт продаж запланирован на 5 декабря. Предзаказы откроются 26 ноября. Доступность комплекта из стереопары стоит ожидать к концу года.

Поиграть сегодня предлагаю в Xenonauts 2 - это продолжение "духовного наследника" оригинальной X-COM, в которой игроков ждет знакомая история про защиту родной планеты от вторжения инопланетных войск. Игра разделена на несколько уровней - командование и обустройство базы, тактические пошаговые сражения с войсками неприятеля, а также менеджмент войск и прочие мелочи.

Игра предлагает еще более глубокую, по сравнению с оригиналом, боевую систему, в рамках которой игроки могут разрушить чуть ли не все поле боя, улучшенные макро- и микроменеджмент базы и бойцов, а также различные улучшения и во всех остальных аспектах игрового процесса.

К просмотру рекомендую фильм «Положитесь на Пита» (2017). Пятнадцатилетний Чарли живет со своим отцом-алкоголиком в Орегоне. В надежде помочь отцу удержаться на плаву он устраивается на ипподром, где ему предстоит заботиться о старом скаковом коне Пите.

Там герой быстро подружился с хозяином скакуна, Делем Монтгомери, но вскоре все рушится, когда он узнает о предстоящей судьбе Пита: его ожидает убой. Эта новость становится настоящим ударом для парня, и Чарли, желая своему новому другу лучшей жизни, отправляется с ним в захватывающее путешествие в поисках тети, которую он не видел уже много лет.

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