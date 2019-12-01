Наушники HUAWEI Freebuds 3 девять раз были признаны лучшим продуктом IFA-2019
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано01.12.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Опубликован рейтинг лидеров мобильного рынка в 2019-м, Huawei анонсировала старт продаж беспроводных наушников FreeBuds 3 в России, а геймпады Steam Controller снимают с продаж и отдают за копейки. Представляем вашему вниманию самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Опубликован рейтинг лидеров мобильного рынка в 2019-м

Авторитетная консалтинговая компания Gartner представила обновлённый рейтинг компаний, которые продали больше всего смартфонов в текущем году. Несмотря на незначительное сокращение общемирового темпа продаж, все лидеры рейтинга сумели реализовать внушительное количество устройств, а в отдельных случаях — побить собственные прошлогодние показатели.

По данным аналитиков, лидером по итогам трёх кварталов 2019-го стала южнокорейская Samsung с показателем 79,05 миллиона проданных устройств — на 1,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Суммарная доля вендора на мобильном рынке составила 20,4%.

Лучший смартфон 2019 года

Вторую строчку заняла HUAWEI, реализовавшая 65 миллионов смартфонов. Несмотря на санкции со стороны правительства США, смартфоны компании заняли 17% всех мировых поставок гаджетов, увеличив темп сравнительно с 2018-м. На третьем месте — американская компания Apple, продемонстрировавшая ощутимый спад продаж. За отчётный период производитель реализовал на 5 миллионов аппаратов меньше, чем в прошлом году.

Четвёртую строчку лидеров рынка заняла Xiaomi с результатом в 32,27 миллиона проданных устройств и рыночной долей 8,3% против 8,5% в предыдущем году. Замыкает пятёрку лидеров компания OPPO, которая продала 30,8 миллиона гаджетов. Всего, по данным аналитиков, за третий квартал 2019-го было реализовано 387 477 200 смартфонов. Согласно статистике Gartner, наибольшее предпочтение в течение года покупатели отдавали аппаратам среднего ценового сегмента.

Huawei анонсировала старт продаж беспроводных наушников FreeBuds 3 в России

Это первые беспроводные наушники открытого типа, в которых одновременно поддерживается шумоподавление входящего сигнала и активное отсечение фоновых звуков в реальном времени. Наушники также оснащены датчиком костной проводимости, позволяющим отличить голос пользователя от шума окружающей среды, а также запатентованным микрофоном, эффективно снижающим шум ветра, позволяя совершать звонки и общаться без помех даже во время езды на велосипеде.

HUAWEI FreeBuds 3 построены на базе процессора Kirin A1 с поддержкой протоколов Bluetooth 5.1 и Bluetooth 5.1 Low Energy. Изохронная двухканальная технология Bluetooth собственной разработки HUAWEI передает стереозвук, подключаясь одновременно к обоим беспроводным наушникам, обеспечивая синхронную передачу сигнала со сверхнизкой задержкой на уровне 190 мс.

беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3

Футляр для наушников FreeBuds поддерживает технологию беспроводной зарядки и может заряжаться как от беспроводных зарядок, так и от смартфонов, оснащённых технологией реверсивной беспроводной зарядки. Продолжительность автономной работы HUAWEI FreeBuds 3 в режиме прослушивания музыки составляет до 4 часов без подзарядки и до 20 часов при подзарядке от футляра.

Наушники HUAWEI Freebuds 3 девять раз были признаны лучшим продуктом IFA-2019 такими изданиями, как Gear Diary, GEEKSPIN, Popular Mechanics, TalkAndroid.

Предзаказ на HUAWEI FreeBuds 3 в чёрном и белом цветах стартовал 28 ноября в официальном интернет-магазине и розничных магазинах HUAWEI по рекомендованной розничной цене 10 990 рублей, а с 7 декабря наушники появятся в продаже в магазинах-партнёрах компании. Оформившие предзаказ получат фитнес-браслет Huawei Band 3 Pro за 1 рубль. 7 декабря в 13.00 в ТЦ «Авиапарк» в. Москве компания HUAWEI проведёт торжественный запуск HUAWEI FreeBuds 3, где можно будет лично протестировать удобную конструкцию и функцию активного шумоподавления наушников. Первые 200 покупателей FreeBuds 3 получат второй комплект наушников в подарок.

Геймпады Steam Controller снимают с продаж и отдают за копейки

Ушла эпоха: некогда многообещающие геймпады Steam Controller вскоре пропадут из продаж. Устройство, которое Valve когда-то позиционировала как альтернативу классической связке из клавиатуры и мыши, так и не прижилось в народе и понравилось лишь некоторым эстетам-ценителям. Теперь же контроллер и вовсе станет редкостью.

Сейчас в Америке Steam Controller раздают за сущие гроши — последняя партия распродаётся по смешной даже для нашего региона цене в $5 — когда-то в России за него просили 6499 рублей. После того как весь склад будет распродан, компания Valve не собирается заказывать новую партию. Это будут последние «стим-контроллеры» на планете Земля.

прощание с геймпадом Steam Controller

Напомним, что геймпады от Valve отличались от привычных устройств встроенными сенсорными панелями, которые должны были заменить один из стиков и обеспечить великолепную точность наведения. Благодаря этой необычной особенности, по задумке, на геймпаде можно было бы играть даже в стратегии. Однако на практике, похоже, идея оказалась не такой блестящей.

Поиграть сегодня предлагаю в GreedFall — это ролевая игра, действие которой разворачивается в мире, в котором сосуществуют магия и технологии 17-го века. В центре сюжета лежит жестокий конфликт между захватчиками, прибывшими на неизвестный остров, и местным населением, которых защищают сверхъестественные силы. Игрокам предстоит высадиться на острове в качестве посланника торговой корпорации, и попытаться найти способ лечения загадочной болезни, которая обрушилась на материк.

скриншот игры GreedFall

Игроков ждут приключения на недружелюбном острове, в котором важны как умения сражаться, так и умения улаживать все мирным путем. в GreedFall необходимо уметь как постоять за себя, так и договориться о нужной вам услуге, ведь ключевая задача - не истребить островитян, а раздобыть лекарство от смертельно опасной болезни, которая островитян не трогает. На острове существует множество группировок, которые могут поддерживать - или, напротив, осуждать - ваши решения. На взаимодействии с ними также строится внушительный пласт геймплея.

К просмотру рекомендую фильм “Невидимка” (2018). София молода, талантлива, красива и почти абсолютно слепа. Она профессионально занимается музыкой, а свои одинокие вечера коротает в лондонской квартире. По соседству с Софией живет очень привлекательная девушка Вероника, которая сразу располагает ее к себе. Но их знакомство оказывается недолгим: Вероника погибает при таинственных обстоятельствах, выпав из окна.

Натали Дормер в фильме Невидимка 2018 года

И без того темное дело осложняется тем, что отец покойной обвиняется в военных преступлениях. Кому понадобилась смерть Вероники? Полиция обращается к единственному возможному свидетелю – Софии. Лишенная зрения, она могла слышать то, что не слышал никто другой. София оказывается в центре жестоких интриг, где сплетаются преступность и политика, ложь и месть, страсть и насилие.

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Наушники HUAWEI Freebuds 3 девять раз были признаны лучшим продуктом IFA-2019
 
 