ФБР предупредило об опасности Smart TV

LG запатентовала новый сгибаемый смартфон с большим дисплеем, Apple, Samsung и Xiaomi могут приятно удивить покупателей в 2020 году, а ФБР предупредило пользователей об опасности умных телевизоров. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

LG запатентовала новый сгибаемый смартфон с большим дисплеем

Вслед за необычным смартфоном с раздвижным дисплеем LG запатентовала и более «традиционный» сгибаемый гаджет, дебют которого ожидается в следующем году. В сети уже появились первые изображения будущей новинки, демонстрирующие особенности её конструкции и расположение ключевых элементов.

Согласно патентным изображениям, конструкция аппарата предусматривает сгибание корпуса дисплеем наружу. Модуль основной камеры смартфона с тремя датчиками расположен на левой части корпуса и одновременно выполняет роль фронталки, при этом экран с минимальными рамками с трёх сторон лишён вырезов и отверстий. Сканер отпечатков пальцев предположительно будет интегрирован под поверхность дисплея.

Технические характеристики, дата анонса и цена сгибаемой новинки LG не сообщаются. Ранее южнокорейский вендор также запатентовал «рулонный» гаджет со сворачиваемым в трубочку экраном.

Apple, Samsung и Xiaomi могут приятно удивить покупателей в 2020 году

В связи с исчезновением в смартфонах 3,5-мм аудиоразъёма большинство производителей перестали комплектовать их наушниками. Согласно последним слухам, в 2020 году некоторые компании могут начать вновь предлагать вместе с телефонами гарнитуры, но на этот раз полностью беспроводные.

Издание DigiTimes, ссылаясь на собственные источники, поделилось информацией, что некоторые производители рассматривают возможность комплектовать свои новые смартфоны полностью беспроводными наушниками. В частности, речь идёт об Apple, Samsung и Xiaomi.

По словам инсайдеров, iPhone 2020 года будут поставляться вместе с TWS-наушниками AirPods вместо проводных EarPods. Неизвестно, относится ли это ко всем будущим моделям или только к Pro-версиям. В случае с флагманами Samsung источники обещают Galaxy Buds в комплекте, а покупатели новых смартфонов Xiaomi смогут обнаружить в упаковке Mi True Wireless Earphones.

К данной информации стоит отнестись с долей скептицизма. Беспроводные наушники сейчас пользуются большой популярностью, и пользователи готовы их покупать. Так что неясно, что может сподвигнуть компании отказаться от дополнительной прибыли. Для примера, новые AirPods Pro с функцией шумоподавления при цене в $249 оказались настолько популярными, что Apple пришлось увеличить их производство для удовлетворения спроса.

ФБР предупредило пользователей об опасности умных телевизоров

О возможности взлома умных устройств их владельцев уже не первый год оповещают антивирусные компании — с переменным успехом. Но когда такие предупреждения поступают от Федерального Бюро расследований США, впору задуматься о скрытых возможностях своего устройства — или хотя бы внимательно перечитать лицензионное соглашение. На официальном сайте ФБР появилась памятка для пользователей по «правильному» взаимодействию со смарт-телевизорами.

По заявлению ведомства, пользователям рекомендуется обращать внимание на политику конфиденциальности каждого умного устройства, которое они активируют. Зачастую внушительный перечень правил и обязанностей сторон потребители пропускают, хотя в данных соглашениях есть немало противоречивой информации, включая передачу личных данных клиента третьим лицам.

Уже известны и случаи удалённого взлома умных телевизоров с целью шпионажа и слежки за пользователями. Установив соединение с прибором, подключённым к плохо защищённой Wi-Fi сети, хакер может получить доступ не только к его содержимому, но и буквально установить слежку за владельцем, используя встроенные камеру и микрофон.

Стоит отметить, что опубликованное ФБР предупреждение имеет обобщённый характер и напоминает об основных принципах безопасности в интернете. Тем не менее специалисты ведомства рекомендуют внимательно изучать политику приватности и регулярно обновлять прошивку своего телевизора с камерой, а в случае невозможности отключения модуля — заклеить его изолентой для сохранения конфиденциальности.

Поиграть сегодня предлагаю в Rayman Legends. Игра является прямым продолжением Rayman Origins и рассказывает о приключениях Рэймана и его друзей Глобокса и Тинси. Главному герою предстоит спасать сказочные миры от наводнивших их кошмаров: вместе с друзьями он скачет по платформам и уворачивается от шипов, собирает люмов, освобождает из заточения малюток и входит в комнаты-испытания для решения остроумных головоломок.

Однако, в игре есть много дополнительного контента — многопользовательские испытания, мини-игры и переделанные уровни из Origins. Игровой процесс выстроен по определённой схеме: после большого уровня ориентированного на исследование, игроку предлагается динамичный этап с погоней или битву с боссом. В конце каждого мира открывается музыкальный уровень, где все действия надо совершать точно в ритм играющей на фоне композиции.

И что очень приятно, в Epic Games Store до 6 числа вы можете получить эту игру совершенно бесплатно!

К просмотру рекомендую фильм “Атлантида” (2017). Главного героя пригласили работать на отдаленный остров. Он согласился — для метеорологов подобные места привычны.

По приезду мужчину ждал неприятный сюрприз: смотритель маяка — единственный живой человек на острове — даже не вышел встречать вновь прибывшего. Но это не самое страшное. С наступлением ночи главный герой столкнется с леденящим душу явлением, которое трудно увидеть даже в кошмарном сне.

И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/