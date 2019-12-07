Samsung Flip 2 - новый интерактивный дисплей, 3D-рендеры Samsung Galaxy A91

PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннесса, спецификации и дизайн Samsung Galaxy A91 раскрыты надёжным источником, а в России стартовали продажи интерактивного дисплея Samsung Flip 2. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннесса

В последнее время у PlayStation целая уйма поводов для радости. Огромная активность пользователей, связанная сразу с двумя распродажами — «чёрнопятничной» и рождественской. Юбилей первой консоли, вышедшей под этим брендом, — ей исполнилось 25 лет. Теперь же компания ещё и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Её приставки признаны самыми продаваемыми домашними игровыми системами за всё время существования этого рынка. Цифры и правда впечатляют.

По предоставленным VGChartz данным от 7 ноября 2019 года, PlayStation по всему миру реализовала более 450 190 000 консолей PS1, PS2, PS3 и PS4. Приставки компании занимают все места в топ-3 самых продаваемых в истории. Так, лидирует с показателем в 155 миллионов единиц легендарная PlayStation 2. Второе место оставила за собой PlayStation 4, разошедшаяся тиражом в 102,8 миллиона копий. Бронзовый призёр — первая PlayStation, которую купили 102,49 миллиона раз.

И лишь четвёртое место в чарте занимает консоль, которую произвела другая компания. Не вошла в тройку лидеров Wii от «Большой N», распроданная по всему миру в количестве 101,63 миллиона штук. Так что хоть японский игровой гигант Nintendo и держит марку уже не одно десятилетие, он не может тягаться с другим брендом Страны восходящего солнца — Sony.

Спецификации и дизайн Samsung Galaxy A91 раскрыты надёжным источником

Авторитетный инсайдер OnLeaks, известный высокой достоверностью предрелизных утечек, опубликовал детализированные 3D-рендеры и технические характеристики смартфона Samsung Galaxy A91, который ещё не был представлен производителем. Источник также раскрыл ожидаемую дату анонса и цену будущей новинки.

Согласно утечке, новинка получит 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с тонкими рамками, разрешением Full HD+ и отверстием для селфи-модуля. На тыльной панели устройства разместится прямоугольный блок основной камеры с поддержкой технологии стабилизации Tilt OIS, тремя сенсорами (48 + 12 + 5 Мп) и вспомогательным датчиком, назначение которого источник не уточняет.

По имеющейся информации, Galaxy A91 будет представлен в двух модификациях с кодовыми номерами SM-A908 и SM-A905. Обе версии получат процессор Snapdragon 855 и будут различаться типом модема — LTE или 5G. Гаджет оснастят 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, ёмкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт составит 4500 мАч. Предполагаемые габариты смартфона — 162,4 х 75,6 x 8,1 мм.

На правой грани корпуса устройства находятся кнопки питания и регулировки громкости, на нижней — порт USB Type-C и решётка динамика. Судя по рендерам, сканер отпечатков пальцев разместится под экраном, его тип (оптический или ультразвуковой) не уточняется.

Ожидается, что анонс Samsung Galaxy A91 состоится 30 января 2020-го, предполагаемая цена будущей новинки составляет около $740.

В России стартовали продажи интерактивного дисплея Samsung Flip 2

Samsung объявила о старте продаж интерактивных цифровых панелей нового поколения Flip 2 в России. Покупателям доступны сразу две диагонали дисплея гаджета, открывающего возможности для одновременной работы четырёх пользователей.

Установленные во Flip 2 UHD-дисплеи характеризуются улучшенным временем отклика. По сравнению с первым поколением гаджета оно снизилось до 6,8 миллисекунды, что позволяет комфортно делать пометки без ощутимой задержки. В режиме реального времени пользователи могут вносить изменения в скетч или документ с помощью привычных жестов.

Samsung Flip 2 поддерживает популярные форматы, входящие в состав офисного пакета Office 365 и Samsung Workspace, а также «понимает» документы в PDF и изображения. Для просмотра веб-страниц есть встроенный браузер. При необходимости содержимое экрана Flip 2 можно транслировать и на другие дисплеи.

В 55-дюймовой модели есть компактная передвижная стойка, а сам дисплей может работать как в альбомном, так и в портретном ориентировании. 65-дюймовый Flip 2 можно закрепить на стене благодаря специальному креплению.

Стоимость Flip 2 с диагональю дисплея в 55 дюймов составляет 190 тысяч рублей. Модель с 65-дюймовым экраном обойдётся в 270 тысяч.

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