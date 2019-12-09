Покупатели MacBook Pro 16 столкнулись с новой проблемой, новый Snapdragon 865 позволит запускать мобильные игры в 90 fps, а HUAWEI выпустила новый спортивный браслет и необычные смарт-весы. Всем привет, с вами наша рубрика самых интересных новостей технологий от канала “Мобильный Придира”.

Покупатели MacBook Pro 16 столкнулись с новой проблемой

После многочисленных жалоб на качество клавиатуры и перегрев прошлогодних MacBook Pro компания Apple представила обновлённую версию лэптопа с продвинутой системой охлаждения и ножничным механизмом клавиш. Но всех проблем линейки решить не удалось: пользователи начали сообщать о другом виде брака, обнаруженного в 16-дюймовой модели. Очередную неисправность оказалось невозможно увидеть — зато услышать её труда не составило.

Проблему со звуком при использовании своего лэптопа отметили многие пользователи, отзывы которых можно найти на официальном форуме Apple. Суть неполадки заключается в характерных громких щелчках, раздающихся из динамиков новых MacBook Pro при воспроизведении музыки или видео. В некоторых случаях «треск» также возникает при выводе на экран системных уведомлений. Один из владельцев нового ноутбука отметил, что 3 из 4 демонстрационных устройств, которые он протестировал в фирменном магазине Apple, также издавали странный звук в аналогичных сценариях использования.

Другой «пострадавший» даже записал видеоролик, в котором показал суть неисправности и призвал Apple быстрее решить проблему. Некоторые из столкнувшихся со странным поведением звуковой системы считают характер неисправности программным: при смене частоты дискретизации звучание встроенной акустики MacBook возвращается к нормальному. Нашлись и скептики, которые утверждают, что речь идёт об аппаратной неполадке и производителю придётся менять большую партию устройств по гарантии.

Компания Apple ситуацию с неисправностью новых MacBook Pro 16 ещё не прокомментировала.

Новый Snapdragon 865 позволит запускать мобильные игры в 90 fps

На прошедшем мероприятии Snapdragon Tech Summit 2019 компания Qualcomm представила флагманский процессор следующего поколения Snapdragon 865. Устройство не только получило улучшенную производительность, но также поддерживает 5G, камеры на 200 Мп и дисплеи с частотой обновления 144 Гц. Особенно хорошо это скажется на мобильных играх.

Основной акцент Qualcomm сделала на PUBG Mobile, поскольку она считается главной киберспортивной игрой на смартфонах. Новый процессор позволит добиться стабильных 90 кадров в секунду благодаря поддержке дисплеев с высокой частотой обновления, а также реализовать в игре технологию HDR. Это даст игрокам солидное преимущество перед теми, кто использует смартфоны со старыми версиями Snapdragon. Не говоря уже о значительных визуальных улучшениях.

Упомянутая PUBG Mobile — не единственная игра, способная на такое. В будущем аналогичную поддержку могут получить и другие проекты для смартфонов, но начать новую эру мобильного гейминга Qualcomm решила именно с PUBG.

HUAWEI выпустила новый спортивный браслет и необычные смарт-весы

Помимо новых смартфонов nova 6 и nova 6 SE компания HUAWEI представила пару товаров для здорового образа жизни. Оба являются улучшенными версиями уже существующих устройств — фитнес-трекера Band 4 и смарт-весов Smart Body Scale 2.

HUAWEI Band 4 Pro выполнен в дизайне прошлогоднего Band 3 Pro и оснащается цветным 0,95-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 240х120 пикселей. Предусмотрена возможность смены циферблатов с выбором из сотни предустановленных. Трекер оснащён GPS и NFC для бесконтактной оплаты, но поддерживается только Alipay.

Браслет поддерживает 11 спортивных режимов, включая бег, плавание, езду на велосипеде и другие. Имеется возможность отслеживания насыщения крови кислородом и контроль качества сна. С помощью Band 4 Pro можно управлять воспроизведением музыки на смартфоне и просматривать входящие уведомления.

В продажу HUAWEI Band 4 Pro поступит 12 декабря по цене около $57.

Второй новинкой стали умные весы HUAWEI Smart Body Scale 2 Pro. Их ключевой особенностью стало наличие выдвижной ручки с восемью электродами для более точного анализа тела человека. Например, они умеют определять тип фигуры: песочные часы, груша, яблоко, треугольник, прямоугольник и другие.

Определение веса происходит с точностью до 50 грамм. Кроме того, они умеют измерять пульс, индекс массы тела, процентное содержание жира, мышечная масса, уровень воды в организме и прочие показатели. Все эти данные передаются по Bluetooth или Wi-Fi на смартфон в специальное приложение, где показываются в виде понятных графиков.

В Китае весы HUAWEI Smart Body Scale 2 Pro будут продаваться по цене $71.

Поиграть сегодня предлагаю в Jotun: Valhalla Edition. Вдохновлённый скандинавской мифологией 2D-экшен Jotun повествует о суровой воительнице Торе, волею судьбы погибшей бесславной смертью. И прозябать бы ей в унылом Хельхейме вместо вожделенной Вальхаллы, вот только наша героиня не из робкого десятка.

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К просмотру рекомендую фильм Мотылек, 2017. В основе сюжета киноленты Мотылек — автобиографическая история Шарьера Анри, написавшего одноименную повесть, в которой главный герой незаслуженно приговорен провести большой срок в колонии для особо опасных преступников.

Однако юноша не теряет стремления к свободе, за что и получил такое прозвище. После неудачных попыток он вновь находит в себе силы для очередного побега. Но какую цену ему придется заплатить за то, чтобы снова оказаться на воле?

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