Google Glass - давай, до свидания!

Motorola возвращается на рынок топовых смартфонов, Google «хоронит» пользовательскую версию своих умных очков за $1500, а смартфоны Xiaomi вошли в пятёрку самых покупаемых моделей в мире. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Motorola возвращается на рынок топовых смартфонов

Последние несколько лет Motorola оставалась в тени. Под знаменитым брендом выходили в основном модели среднего и начального уровня. Даже складной RAZR (2019) получил далеко не топовые характеристики. Однако уже в скором времени знаменитый бренд намерен снова бороться в лиге флагманов.

Последним полноценным флагманом Motorola был Moto Z3, выпущенный в 2018 году с процессором Snapdragon 835. Его наследник Moto Z4 получил платформу среднего уровня Snapdragon 675, что позволило производителю выставить относительно доступный ценник, но никак не занять нишу в премиум-сегменте.

Во время конференции Qualcomm, где был представлен новый флагманский процессор Snapdragon 865, выступили и представители Motorola. По их словам, переиздание культового RAZR является только началом их возвращения на премиумный рынок. Во время общения с прессой было объявлено, что в 2020 году планируется глобальный выпуск 5G-устройств, в том числе и флагманских моделей.

Пока неясно, продолжит ли Motorola старую линейку и установит Snapdragon 865 в Moto Z5, или же стоит ждать полной реорганизации и совершенно новых устройств, созданных с нуля.

Google «хоронит» пользовательскую версию своих умных очков за $1500

Список отменённых проектов Google пополнился ещё одним устройством — компания объявила о прекращении поддержки очков дополненной реальности Google Glass Explorer Edition, дебютировавших на потребительском рынке в 2014-м по цене $1500. Владельцы некогда амбициозного гаджета уже начали получать финальное обновление прошивки, которое «убивает» большую часть его функций.

Согласно описанию апдейта на официальном сайте Google, пользователи должны скачать и установить последнюю версию прошивки самостоятельно до 25 февраля 2020-го. После указанной даты обновление удалит «необходимость и возможность» использовать учётную запись Google при работе с устройством и «отвяжет» его от сервисов компании. Гаджет продолжит работать и без установки новой прошивки, но в любом случае потеряет доступ к экосистеме сервисов Google, а также возможность работы с мобильным приложением MyGlass для смартфонов.

Хотя очки и потеряют большую часть сервисных функций, в «кирпич» они не превратятся: пользователям будут доступны функции Bluetooth, возможность загрузки сторонних приложений, а также съёмки видео и фотографий.

Апдейт не затронет корпоративную версию Google Glass Enterprise Edition, которую вендор начал предлагать представителям строительной индустрии и врачам около двух лет назад. Ранее в этом году компания также выпустила модель Google Glass Enterprise Edition 2 на чипсете Snapdragon XR 1 с портом USB Type-C.

Смартфоны Xiaomi вошли в пятёрку самых покупаемых моделей в мире

Выпуская внушительное количество новых смартфонов, китайская компания Xiaomi сумела войти в рейтинг крупнейших производителей данной категории устройств, создав конкуренцию HUAWEI, Apple и Samsung. Это при том что лидирующие позиции бренд занимает сразу в 42 странах.

Во время специальной конференции, проходящей в Японии, один из представителей Xiaomi предоставил актуальный рейтинг по количеству реализованных устройств среди производителей смартфонов. Учитывая, что деятельность китайской компании ведётся в 90 странах мира, и при этом продукция Xiaomi входит в число самых продаваемых на территории 42 стран, бренду удалось закрепиться на четвёртой строчке глобального рейтинга, обойдя конкурента в лице OPPO.

Помимо внушительного количества смартфонов, Xiaomi постоянно расширяет спектр умных устройств и бытовых гаджетов, количество которых уже превышает 2000 моделей при 213,2 млн активных устройств сегмента интернета вещей. В заключение представитель бренда отметил, что прибыль компании от продажи каждого смартфона не превышает 5%, учитывая себестоимость гаджета и затраты на его разработку и дистрибуцию.

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Игрокам предстоит развивать собственную базу, договариваться с анклавами других выживших людей, а также исследовать мир, практически целиком поглощенный загадочным туманом, вызывающим чудовищные мутации. В тактическом же режиме игроков ждет знакомая по XCOM боевая система - с разрушаемым окружением, огромным количеством различного вооружения и уникальными навыками для каждого класса солдат.

К просмотру рекомендую фильм Его собачье дело, 2017. Лос-Анджелес. Бадди, пса частного детектива Стива Форда, похитили бандиты. Теперь героя шантажируют, заставляя выполнять различные поручения ради спасения четвероногого друга. Но похищение — не единственная проблема Стива.

Форда преследуют двое громил из Самоа, намереваясь «выбить» из него долг. Все это приводит к череде невероятных и забавных происшествий.

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