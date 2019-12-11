Google Glass - давай, до свидания!
Текст статьи   Распечатать   Отзывы (0) Написать отзывПослать ссылку другу
 
Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано11.12.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
Просмотров36
Оцените статью!
  • Рейтинг статьи - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Motorola возвращается на рынок топовых смартфонов, Google «хоронит» пользовательскую версию своих умных очков за $1500, а смартфоны Xiaomi вошли в пятёрку самых покупаемых моделей в мире. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Motorola возвращается на рынок топовых смартфонов

Последние несколько лет Motorola оставалась в тени. Под знаменитым брендом выходили в основном модели среднего и начального уровня. Даже складной RAZR (2019) получил далеко не топовые характеристики. Однако уже в скором времени знаменитый бренд намерен снова бороться в лиге флагманов.

Последним полноценным флагманом Motorola был Moto Z3, выпущенный в 2018 году с процессором Snapdragon 835. Его наследник Moto Z4 получил платформу среднего уровня Snapdragon 675, что позволило производителю выставить относительно доступный ценник, но никак не занять нишу в премиум-сегменте.

Смартфоны Motorola

Во время конференции Qualcomm, где был представлен новый флагманский процессор Snapdragon 865, выступили и представители Motorola. По их словам, переиздание культового RAZR является только началом их возвращения на премиумный рынок. Во время общения с прессой было объявлено, что в 2020 году планируется глобальный выпуск 5G-устройств, в том числе и флагманских моделей.

Пока неясно, продолжит ли Motorola старую линейку и установит Snapdragon 865 в Moto Z5, или же стоит ждать полной реорганизации и совершенно новых устройств, созданных с нуля.

Google «хоронит» пользовательскую версию своих умных очков за $1500

Список отменённых проектов Google пополнился ещё одним устройством — компания объявила о прекращении поддержки очков дополненной реальности Google Glass Explorer Edition, дебютировавших на потребительском рынке в 2014-м по цене $1500. Владельцы некогда амбициозного гаджета уже начали получать финальное обновление прошивки, которое «убивает» большую часть его функций.

Согласно описанию апдейта на официальном сайте Google, пользователи должны скачать и установить последнюю версию прошивки самостоятельно до 25 февраля 2020-го. После указанной даты обновление удалит «необходимость и возможность» использовать учётную запись Google при работе с устройством и «отвяжет» его от сервисов компании. Гаджет продолжит работать и без установки новой прошивки, но в любом случае потеряет доступ к экосистеме сервисов Google, а также возможность работы с мобильным приложением  MyGlass для смартфонов.

Очки дополненной реальности Google Glass

Хотя очки и потеряют большую часть сервисных функций, в «кирпич» они не превратятся: пользователям будут доступны функции Bluetooth, возможность загрузки сторонних приложений, а также съёмки видео и фотографий.

Апдейт не затронет корпоративную версию Google Glass Enterprise Edition, которую вендор начал предлагать представителям строительной индустрии и врачам около двух лет назад. Ранее в этом году компания также выпустила модель Google Glass Enterprise Edition 2 на чипсете Snapdragon XR 1 с портом USB Type-C.

Смартфоны Xiaomi вошли в пятёрку самых покупаемых моделей в мире

Выпуская внушительное количество новых смартфонов, китайская компания Xiaomi сумела войти в рейтинг крупнейших производителей данной категории устройств, создав конкуренцию HUAWEI, Apple и Samsung. Это при том что лидирующие позиции бренд занимает сразу в 42 странах.

Во время специальной конференции, проходящей в Японии, один из представителей Xiaomi предоставил актуальный рейтинг по количеству реализованных устройств среди производителей смартфонов. Учитывая, что деятельность китайской компании ведётся в 90 странах мира, и при этом продукция Xiaomi входит в число самых продаваемых на территории 42 стран, бренду удалось закрепиться на четвёртой строчке глобального рейтинга, обойдя конкурента в лице OPPO.

Типичный дизайн современных смартфонов Xiaomi

Помимо внушительного количества смартфонов, Xiaomi постоянно расширяет спектр умных устройств и бытовых гаджетов, количество которых уже превышает 2000 моделей при 213,2 млн активных устройств сегмента интернета вещей. В заключение представитель бренда отметил, что прибыль компании от продажи каждого смартфона не превышает 5%, учитывая себестоимость гаджета и затраты на его разработку и дистрибуцию.

Поиграть сегодня в предлагаю в Phoenix Point - это пошаговая стратегия, действие которой разворачивается в недалеком будущем на Земле 2046 года. Из-за процесса глобального потепления начинается экологическая катастрофа, вызванная вспышкой вируса под названием Пандора. Игроку предстоит взять на себя роль выживших людей и вести их или к спасению или полной гибели. Игра является духовной наследницей серии X-COM, а создает ее один из авторов оригинала - Джулиан Голлоп.

Таксический режим в пошаговой фантастической стратегии Phoenix Point

Игрокам предстоит развивать собственную базу, договариваться с анклавами других выживших людей, а также исследовать мир, практически целиком поглощенный загадочным туманом, вызывающим чудовищные мутации. В тактическом же режиме игроков ждет знакомая по XCOM боевая система - с разрушаемым окружением, огромным количеством различного вооружения и уникальными навыками для каждого класса солдат.

К просмотру рекомендую фильм Его собачье дело, 2017. Лос-Анджелес. Бадди, пса частного детектива Стива Форда, похитили бандиты. Теперь героя шантажируют, заставляя выполнять различные поручения ради спасения четвероногого друга. Но похищение — не единственная проблема Стива.

Брюс Уиллисс и Джейсон Момоа в криминальной комедии Его собачье дело

Форда преследуют двое громил из Самоа, намереваясь «выбить» из него долг. Все это приводит к череде невероятных и забавных происшествий.

И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/

Отзывы о статье Google Glass - давай, до свидания!

Admin

Отзывов о статье "Google Glass - давай, до свидания!" пока нет, можете добавить...

Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Категории
Hardware
SOFT Обозрение
Безопасность
Игры
Общие темы
Операционки
Программирование
Раскрутка сайтов
Сотовые
STAR LABS
Мобильный придира
Игры
 
Лучшие авторы
SoftPortal.com
Security Lab
Gray
Павел Ряйкконен
i2R
Все авторы
Наш канал на YouTube
Xiaomi Redmi K30 - 120-герцовый дисплей, 6 камер, NFC, модем 5G...
 
 