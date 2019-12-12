Xiaomi Redmi K30 - 120-герцовый дисплей, 6 камер, NFC, модем 5G...
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано12.12.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Redmi K30: 120-герцовый дисплей, шесть камер, NFC и модем на выбор, OPPO показала работающий смартфон с камерой под дисплеем, дизайн Samsung Galaxy S11 подтвердился на «живых» фотографиях, а владельцы  Apple Card смогут приобрести iPhone в беспроцентную рассрочку. Всем привет, это наша традиционная подборка самых интересных новостей технологий, подготовленная с помощью канала “Мобильный Придира”.

Redmi K30: 120-герцовый дисплей, шесть камер, NFC и модем на выбор

Вслед за новыми лэптопами RedmiBook 13 компания представила не менее ожидаемую новинку — смартфон Redmi K30. Ключевыми фишками гаджета стали производительный процессор, большой дисплей с врезанной двойной фронталкой, продвинутый модуль основной камеры и ёмкий аккумулятор. Кроме того, аппарат дебютировал сразу в двух модификациях для работы в сетях четвёртого или пятого поколения.

2020 год руководство Redmi заочно назвало «годом 5G» — дебютная модель бренда получила не только модем с поддержкой мобильных сетей нового поколения, но и 12 встроенных антенн для стабильного приёма сигнала. Как и ожидалось, смартфон стал первым устройством компании на базе процессора Snapdragon 765G, изготовленного по 7-нм техпроцессу. В отличие от смартфона с поддержкой сетей пятого поколения, Redmi K30 4G построен на базе процессора Snapdragon 730G.

Двойная фронтальная камера смартфона Redmi K30

Redmi K30 5G получил 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, а толщина «подбородка» составляет всего 4,25 мм. Фронтальная камера с двумя сенсорами врезана в область небольшого овального отверстия, а рабочая область экрана составляет 91% площади фронтальной панели. Дополнительно гаджет получил поддержку технологии снижения интенсивности синего света, негативно влияющего на зрение пользователя.

Сенсор основной камеры Redmi K30 5G — 64-мегапиксельный Sony IMX686 с физическим размером матрицы 1/1.7'' и технологией компоновки четырёх пикселей в один линейным размером 1,6 мкм. В состав модуля также вошли 5-мегапиксельный датчик для макрофотографии (в версии Redmi K30 4G его разрешение составляет 2 Мп) и сенсор на 8 Мп с широкоугольной оптикой, а для создания портретных снимков предназначен 2-мегапиксельный датчик. Фронтальная камера представлена двумя сенсорами на 20 и 2 Мп.

Основная камера нового смартфона Redmi K30 5G

Redmi K30 оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки от блоков питания, мощностью вплоть до 30 Вт (до 27 Вт в 4G-версии).

Стоимость младшей модели Redmi K30 5G с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти производитель оценил в $286, модификацию 6/128 ГБ — в $329, а версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ в $372 и $414. Что касается 4G-версии устройства, то его стоимость стартует с отметки $228 за версию 6/64 ГБ. Конфигурация 6/128 ГБ обойдётся в $243, а смартфон в версиях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ обойдётся покупателям в сумму $271 и $314 соответственно.

OPPO показала работающий смартфон с камерой под дисплеем

На конференции Inno Day 2019 компания OPPO показала анонсированный ранее смартфон с фронтальной камерой, расположенной под поверхностью дисплея. В сети уже появились качественные снимки устройства, демонстрирующие особенности работы новой технологии.

Прототип смартфона OPPO с камерой, расположенной под дисплеем

Экран смартфона с тонкими рамками лишён вырезов и отверстий. Сенсор фронтальной камеры расположен под поверхностью дисплейного модуля — при активации селфи-камеры его небольшой участок в форме квадрата становится прозрачным, пропуская свет на матрицу датчика.

На опубликованных снимках область размещения фронталки можно разглядеть даже в режиме ожидания — особенно на светлом фоне. Стоит учитывать, что речь идёт о прототипе устройства и к моменту серийного выпуска этот нюанс будет учтён производителем.
Подробные спецификации, дата анонса и коммерческое название первого смартфона OPPO с подэкранной камерой не объявлены. Розничный дебют новинки ожидается в 2020 году.

Дизайн Samsung Galaxy S11 подтвердился на «живых» фотографиях

Инсайдеры неоднократно указывали на намерения Samsung установить продвинутую камеру с уникальными возможностями в новое поколение флагманов Samsung Galaxy S11. Согласно утечкам, модуль камеры будет выполнен в виде выступающей области на тыльной стороне крышки.

Дизайн Samsung Galaxy S11 подтвердился на инсайдерских фотографиях

Очередная публикация авторитетного информатора Ice Universe подтвердила планы компании по созданию именно такого дизайна. В сети появилось сразу несколько «живых» фотографий предполагаемого флагмана Samsung, на которых видно исполнение модуля основной камеры.

Владельцы Apple Card смогут приобрести iPhone в беспроцентную рассрочку

Владельцы кредитных карт Apple Card с 10 декабря могут купить iPhone в беспроцентную рассрочку на 24 месяца, сообщает пресс-служба Apple. Чтобы оформить рассрочку нужно указать Apple Card как способ оплаты на сайте компании, в приложении или магазине Apple Store. Ежемесячные платежи будут включены в минимальный платеж по кредитной карте.

Банковская карта Apple Card

Кроме того, с 10 по 31 декабря Apple увеличит кэшбэк на свои продукты для пользователей Apple Card с 3 до 6%. iPhone 11 Pro обойдётся покупателям в 41,62 доллара в месяц, а iPhone 8 — в 18,70 долларов. Смартфоны можно приобрести и по программе трейд-ин, тогда ежемесячный платёж составит от 24,95 и 13,70 долларов соответственно. В программе также участвуют iPhone 11 и iPhone XR.

Поиграть сегодня предлагаю в Guns, Gore and Cannoli 2 – это сиквел популярного инди-платформера, в котором харизматичный выходец из итальянской иммигрантской среды устраивал разборки с беспринципными бандитами 20-х годов, угодивший в жуткий город Тагтаун, превратившийся в рассадник кровожадных зомби.

Двумерный динамичный шутер Guns Gore and Cannoli 2

Разобравшись с оппонентами, Винни отошел от дел и почти 15 лет вел мирный образ жизни, но во время войны в Европе в 40-х годах на нашего героя началась самая настоящая охота, и Винни вынужден бежать за океан. Игрок оказываются на поле боя и пытается выжить, сражаясь не только с протагонистом из его прошлого, но и с нацистами.

К просмотру рекомендую фильм Выстрел в пустоту, 2017. По вине Джейкоба в автокатастрофе погиб человек. Он получил небольшой срок, но в тюрьме он вынужден был примкнуть к одной из банд. Так он и свернул на преступную стезю.

Кадр из фильма Выстрел в пустоту

Ему пришлось выделяться среди тюремных волков, чтобы отстоять себя, снискать уважение. И его освобождение ничего не меняет. Ведь из гангстерского круга, куда он попал, очень сложно выйти. Джейкоб знает прекрасно, что в любой момент на кон могут быть поставлены жизни его близких.

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Xiaomi Redmi K30 - 120-герцовый дисплей, 6 камер, NFC, модем 5G...
 
 