Samsung Galaxy A71 и первый голографический звонок в сети 5G

В России совершён первый голографический звонок по 5G, новый субфлагманский смартфон от Samsung, а также необычное требование к использованию нового монитора Apple за $6000. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

В России совершён первый голографический звонок по 5G

В рамках ежегодной выставки высоких технологий «Неделя Российского Интернета 2019», проходящей в Центре международной торговли в Москве, был совершён первый в России междугородний голографический звонок с использованием мобильных сетей пятого поколения. Установить связь удалось благодаря разработкам HUAWEI и «MTC».

В ходе эксперимента была установлена двусторонняя видеотрансляция между Москвой и Кронштадтом, городом-портом неподалёку от Санкт-Петербурга. С каждой стороны участники звонка наблюдали своих собеседников в виде голографического 3D-изображения. В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко, видеоблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, и главный редактор радиостанции Business FM Илья Копелевич.

По словам президента «МТС» Алексей Корня, сети пятого поколения сделают доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботов. Эйден У, генеральный директор HUAWEI в Евразии, добавил, что с приходом 5G кардинальные изменения ждут все отрасли, включая медиаиндустрию, медицину, сельское хозяйство, промышленность, спорт и т. д.

Новый субфлагманский смартфон от Samsung

Вслед за Galaxy A51 компания Samsung представила новую модель в субфлагманской линейке смартфонов под названием Galaxy A71. Ключевыми особенностями аппарата стали продвинутая основная камера, производительное железо и внушительная диагональ фирменного Super AMOLED-дисплея.

6,7-дюймовый дисплей новинки со встроенным сканером отпечатков пальцев лишён «чёлки» — фронтальная камера разместилась в небольшом отверстии в верхней части матрицы. Разговорный динамик смартфона расположился в области верхней рамки.

«Сердцем» Galaxy A71 стал процессор Snapdragon 730, архитектура которого представлена двумя производительными ядрами с тактовой частотой работы 2,2 ГГц и шестью энергоэффективными (1,8 ГГц). Аппарат оснащён 6 или 8 ГБ оперативной памяти в разных конфигурациях и накопителем на 128 ГБ с возможностью дополнительной установки карты microSD до 512 ГБ.

Модуль основной камеры, находящийся на левой стороне задней крышки, включает четыре сенсора. Разрешение основного датчика — 64 мегапикселя, вспомогательных — 12 (широкоугольная оптика), 5 (макрообъектив) и 5 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера способна делать снимки с максимальным разрешением 32 Мп.

Новый монитор Apple за $6000 можно протирать только фирменной «i-салфеткой»

Вместе с десктопом Mac Pro за $52 000 в продажу поступил и «яблочный» монитор Apple Pro Display XDR, продвинутая модификация которого с нанотекстурным покрытием дисплея обойдётся в $5999. Премиальной оказалась не только цена новинки, но и инструкция по уходу за ней: производитель особо предостерёг покупателей от использования «несанкционированых» аксессуаров для протирки экрана дорогостоящего устройства.

По данным производителя, специальное покрытие Pro Display XDR предназначено для защиты от бликов с сохранением высокой контрастности изображения. На странице поддержки продукта компания подчёркивает, что пользователи никогда не должны протирать нанотекстурное стекло чем-либо, кроме специальной полировочной ткани, поставляемой в комплекте с дисплеем.

При загрязнении фирменной салфетки её рекомендуется стирать вручную с мылом и просушивать в течение 24 часов. Если пользователь по какой-то причине лишился данного аксессуара, ему рекомендуется связаться со службой поддержки, чтобы заказать ещё один такой же. Примечательно, что розничная стоимость «i-салфетки» не сообщается.

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