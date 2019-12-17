VIVO X30 Pro - крутейшая камера с зумом 60х, 5G и очень мощным процессором

Компания vivo представила новый флагман с 60-кратным зумом, Xiaomi привезла в Россию футуристичный Mi Mix Alpha и начала продажи Mi Note 10, а Samsung Galaxy S11+ показали на первом официальном изображении. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Компания vivo представила новый флагман с 60-кратным зумом

В Китае состоялась презентация флагманских смартфонов vivo X30 и vivo X30 Pro. Устройства оснастили новейшим процессором от Samsung с поддержкой сетей пятого поколения, камерой высокого разрешения с объективом-перископом и ёмким аккумулятором. Как и ожидалось, vivo X30 получил процессор Samsung Exynos 980, над которым компании работали сообща для максимальной совместимости с новым гаджетом. Представленный смартфон важен для бренда vivo тем, что это первый 5G-гаджет производителя, к тому же работающий в двух диапазонах: SA и NSA.

Ещё одной сильной стороной vivo X30 стал аккумулятор ёмкостью 4350 мАч, поддерживающий технологию FlashCharge 2.0 с максимальной мощностью зарядного устройства до 33 Вт.

Но главное достижение vivo — установка продвинутой основной камеры, оснащённой оптической стабилизацией и способной приближать объекты в 60 раз. Всего же на тыльной стороне корпуса разместилось четыре датчика камеры: 64-мегапиксельный основной модуль, 32-мегапиксельный «портретник» с 50-миллиметровым фиксированным фокусным расстоянием, сенсор с широкоугольными линзами и охватом в 112°, а также перископический объектив с возможностью 60-кратного приближения и разрешением 13 Мп. К слову, 60-кратный зум доступен только в Pro-версии vivo X30.

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп, причём vivo подчёркивает, что благодаря специальной разработке Samsung компания сумела добиться минимального размера выреза на дисплее для размещения модуля. Отдельного внимания заслуживает и 6,44-дюймовый экран смартфона: его яркость составляет 800 нит при уровне контрастности 200000:1. Под дисплеем размещён и улучшенный сканер отпечатков пальцев, скорость срабатывания которого составляет всего 0,29 секунды. Более того, смартфон поддерживает разблокировку по лицу.

В качестве фирменной оболочки vivo X30 компания предлагает обновлённую Funtouch OS 10, вместе с которой дебютировала технология оптимизации vivo Process Guardian (VPG) для максимально эффективной работы операционной системы.

Стоимость смартфона зависит от комплектации. Младшая модель vivo X30 с 8/128 ГБ памяти обойдётся в $472. Модель с 8/256 ГБ производитель оценил в $514. За Pro-версию с 8/128 ГБ памяти компания просит $571, а топовая модель с 8/256 ГБ стоит $614.

Xiaomi привезла в Россию футуристичный Mi Mix Alpha и начала продажи Mi Note 10

Xiaomi официально заявила о старте продаж нового смартфона Mi Note 10 в российской рознице. Он интересен камерой на 108 Мп и аккумулятором ёмкостью 5260 мАч. Помимо него компания привезла в страну и революционный концепт-смартфон Mi Mix Alpha, познакомиться с которым можно будет в фирменных магазинах бренда.

Mi Note 10 стал первым серийным смартфоном, основная камера которого представлена 108-мегапиксельным датчиком. Всего же у модели сразу пять камер, размещённых на тыльной стороне корпуса. Среди других особенностей — пятикратный оптический и десятикратный гибридный зум и возможность фокусировать в режиме макро с расстояния всего 1,5 см.

За автономность смартфона с 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем и производительным процессором Snapdragon 730G отвечает аккумулятор повышенной ёмкости (5260 мАч), поддерживающий быструю зарядку мощностью до 30 Вт. Xiaomi Mi Note 10 поставляется с предустановленной операционной системой Android 10 и фирменной оболочкой MIUI 11.

Базовая версия смартфона с 6/128 ГБ памяти обойдётся в 39 990 рублей. Топовую модификацию с 8/256 ГБ памяти производитель оценил в 44 990 рублей. При покупке смартфона в период с 19 декабря 2019 года по 17 января 2020-го в любом авторизованном магазине Xiaomi пользователи получат одну гарантийную замену устройства вместо услуги ремонта в течение гарантийного срока.

Помимо возможности приобрести новый Mi Note 10, Xiaomi предлагает российским покупателям прикоснуться к революционному смартфону Mi Mix Alpha, соотношение экрана к корпусу которого не имеет аналогов в мире и составляет 180,6%. При этом гаджет также оснащён 108-мегапиксельной камерой и заключён в корпус из керамики, сапфира и титанового сплава.

Изначально Mi Mix Alpha будет представлен в Москве, а затем компания планирует выставить устройство и в других регионах России, начиная с Астрахани. За появлением гаджета в городах страны можно следить в официальном сообществе Mi Community.

Samsung Galaxy S11+ показали на первом официальном изображении

Инсайдеры уже поделились изображениями и предварительной датой презентации будущих смартфонов линейки Galaxy S11. Теперь в сети появился первый официальный пресс-рендер старшей флагманской модели, демонстрирующий несколько иной дизайн, чем считалось ранее.

Автором утечки стал известный инсайдер Ice Universe. Изображение он разместил в Twitter, отметив, что на пресс-рендере продемонстрирован Samsung Galaxy S11+. Смартфон отличается от своих предшественников и выделяется большим модулем основной камеры, представленной предположительно пятью датчиками.

Стоит обратить внимание, что данное изображение несколько отличается от рендеров, опубликованных ранее другим известным инсайдером OnLeaks. На них модули основной камеры были расположены хаотично, тогда как на представленной иллюстрации сенсоры выстроены в ряд. Кроме того, самая нижняя камера оснащена объективом-перископом, что подтверждает предыдущие утечки.

Согласно инсайдерской информации, презентация Samsung Galaxy S11 и S11+ состоится 18 февраля.

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