Samsung Galaxy Note 10 Lite выглядит вот так. Официальные рендеры

Глава HUAWEI раскрыл новые подробности о сгибаемом смартфоне Mate Xs, в сеть утекли пресс-рендеры Samsung Galaxy Note10 Lite, а производительность новых Mac Pro измерили в Geekbench. Всем привет, с вами наша рубрика самых интересных новостей технологий от канала “Мобильный Придира”.

Глава HUAWEI раскрыл новые подробности о сгибаемом смартфоне Mate Xs

В середине ноября HUAWEI запустила продажи своего первого складного смартфона с гибким дисплеем. Модель Mate X вызвала ажиотаж среди покупателей, и компания уже готова к развитию данной линейки устройств. Исполнительный директор HUAWEI рассказал, когда вендор планирует представить второе поколение гибкого аппарата с рядом улучшений.

По словам топ-менеджера HUAWEI Ричарда Ю, сгибаемый смартфон HUAWEI Mate Xs получит сразу несколько конструктивных изменений относительно предшественника. Компания планирует использовать новый шарнирный механизм и более прочный гибкий дисплей. К тому же производитель пообещал улучшить эргономику устройства, сделав работу с Mate Xs более комфортной. Релиз аппарата запланирован на 2020 год.

HUAWEI также подтвердила, что новинка будет построена на базе флагманской мобильной платформы Kirin 990 с поддержкой сетей пятого поколения 5G. Исполнительный директор компании также намекнул, что смартфон с приставкой S будет тоньше и легче первой сгибаемой модели бренда.

Точная дата анонса и цена HUAWEI Mate Xs производителем не объявлены.

В сеть утекли пресс-рендеры Samsung Galaxy Note10 Lite

Вслед за утечкой предполагаемых характеристик Lite-версии флагманского Samsung Galaxy Note10 инсайдеры опубликовали и пресс-рендеры гаджета, выпуск которых обычно намекает на готовящийся анонс устройства. Серия качественных изображений демонстрирует все ключевые особенности дизайна будущей новинки и её визуальные отличия от базовой версии аппарата.

Как и базовый вариант, новинка получит отверстие для фронтальной камеры в OLED-дисплее и большой прямоугольный модуль камеры на тыльной панели. Отличительной чертой гаджета станет плоский дисплей с более широкими, чем у Galaxy Note10, рамками. Как и предшественник, аппарат получит фирменный стилус S Pen. Физические кнопки включения и громкости разместятся на правой грани корпуса устройства.

На тыльной панели расположится модуль тройной камеры с LED-вспышкой. Ожидается, что разрешение основного сенсора составит 48 Мп, а вспомогательные будут дополнены широкоугольной оптикой и телеобъективом соответственно. По имеющейся информации, смартфон будет построен на базе мобильной платформы Snapdragon 855 или Exynos 9810 в зависимости от региона продаж, и получит не менее 6 ГБ оперативной памяти.

Дата анонса Samsung Galaxy Note10 Lite ещё не объявлена, ожидаемая цена новинки — около $750.

Производительность новых Mac Pro измерили в Geekbench

Вскоре после релиза десктопов Apple Mac Pro, цена которых стартует с отметки $5999, результаты «синтетических» испытаний новинок появились в базе данных Geekbench. Опубликованные результаты оказались неоднозначными — несмотря на внушительное число процессорных ядер, базовые версии системного блока уступили даже некоторым моделям вендора, дебютировавшим двумя годами ранее.

Производительность процессоров Mac Pro оказалась приблизительно на уровне моноблоков iMac Pro 2017 года. Базовая модель с восьмиядерным процессором Xeon W набрала 1008 баллов в одноядерном испытании, и 7606 — в многоядерном. Результаты iMac Pro с тем же числом ядер — 1076 и 8120 баллов. Похожие результаты показали и модели с большим количеством ядер. 12-ядерная модель набрала 1090 и 11599, а 16-ядерная — 1104 и 14285 баллов соответственно.

Примечательно, что при тестировании с нагрузкой на одно ядро младшие версии Mac Pro (2019) уступили некоторым MacBook Pro, а также наиболее производительным Mac mini нового поколения. В многоядерных испытаниях десктоп взял своеобразный реванш — его восьмиядерную конфигурацию смог обойти только топовый iMac Pro, а старшие ревизии уверенно взяли лидерство в продуктовой линейке Apple.

Стоит отметить, что Mac Pro, в отличие от iMac Pro, можно дополнительно «прокачать», добавляя оперативную память и графические адаптеры. Впрочем, стоимость максимальной комплектации при этом составит свыше $50 000.

Поиграть сегодня я предлагаю в Darksiders: Genesis - это спин-офф серии Darksiders, в котором игроки управляют сразу двумя Всадниками - Войной и Раздором. С начала времен СОВЕТ поддерживал равновесие мира. Его приказы выполняли ВСАДНИКИ из числа нефилимов — расы, появившейся в результате противоестественного союза ангелов и демонов. Но за силу пришлось платить: всадники вынуждены были уничтожить весь свой род.После бойни ВОЙНА и РАЗДОР получили новый приказ: князь демонов ЛЮЦИФЕР хочет даровать силу верховным демонам Ада. Всадники должны помешать жуткому заговору, который грозит навсегда нарушить равновесие и уничтожить все сущее.

DARKSIDERS: GENESIS — экшен-приключение, в котором вам придется прорубаться сквозь орды ангелов, демонов и других созданий, прокладывая себе путь в Ад и обратно. Вы узнаете, что происходило в мире до начала событий DARKSIDERS, и сможете примерить роль четвертого всадника Апокалипсиса — РАЗДОРА.

А к просмотру рекомендую фильм Маленькая Италия, 2018. Действие картины разворачивается в одноимённом районе в Торонто, где итальянские эмигранты успешно развивают бизнес по изготовлению пиццы. Никки и Лео с малых лет влюблены друг в друга и всё время проводят вместе, однако конфликт между их отцами привел к тому, что наши влюблённые вынуждены разлучиться. Никки отправилась в Британию, чтобы профессионально заниматься кулинарией. Видятся наши герои только на каникулах.

Девушка возвращается в Торонто, чтобы поработать над своим дипломным проектом — ей надо создать уникальное меню для предстоящей кулинарной выставки. Однако, с приездом Никки дела на ее родине идут не самым лучшим образом — отец её парня Винс попадает за решетку за то, что добавлял в пиццу марихуану. Лео пытается помочь отцу и в тоже время хочет уделить побольше времени девушке, которая так ненадолго вернулась в родной город.

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