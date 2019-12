Apple iPhone SE 2 - новые фото и утечки Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 24.12.2019 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 37 Оцените статью! Рейтинг статьи - 4.00 из 5

1

2

3

4

5 В сети появились свежие рендеры наследника iPhone SE, Xiaomi заподозрили в незаконном сборе пользовательских данных, a также раскрыт предполагаемый дизайн нового смартфона Sony Xperia. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. В сети появились свежие рендеры наследника iPhone SE В сети то и дело появляются всё новые порции слухов об одном из наиболее ожидаемых смартфонов от компании Apple — наследнике сверхпопулярного iPhone SE. На основе всех последних утечек дизайнеры создали рендеры с демонстрацией вероятного внешнего вида будущего устройства. Следующей версии iPhone SE 2 приписывают классический дизайн с плоской металлической рамой без плавных переходов и округлых рамок, знакомый по iPhone 5 и оригинальному iPhone SE 2. Вместе с тем дизайнер добавил элементы от последних iPhone: почти безрамочный экран с «чёлкой» и двойную основную камеру в стиле iPhone 11. Правда, представленные рендеры больше похожи на чью-то фантазию об идеальном iPhone, в котором собраны удачные решения уже вышедших моделей. В реальности наследник iPhone SE может получить совершенно другой дизайн. Авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо ранее сообщал, что он будет полной копией iPhone 8. Согласно предыдущим слухам, смартфон получит новый процессор A13, как в последних iPhone, 4,7-дюймовый дисплей, 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель на 64 или 128 ГБ. Как сообщается, он будет доступен в трёх цветах: сером, белом и красном. Презентация ожидается весной 2020 года, а стоимость может составить от 399 долларов. Xiaomi заподозрили в незаконном сборе пользовательских данных Скандалы с нарушением конфиденциальности пользователей и тайным сбором данных онлайн-сервисами и производителями смартфонов — частая практика европейских и американских властей. Но в этот раз новости о крупном аудите разработчиков пришли из Китая — регулирующие ведомства страны заподозрили отечественные компании, включая Xiaomi и Tencent, в нарушении законов о конфиденциальности данных пользователей. Под подозрение попали сразу несколько китайских компаний, включая Xiaomi Finance, сервис для обмена сообщениями Tencent QQ, платформу распространения электронных книг QQ Reading, социальную сеть Weibo, агрегаторы новостей 36Kr и Sohu news, а также службу доставки FlashEX. Слишком частый запрос системных разрешений и навязчивую рассылку рекламы, по мнению властей Китая, можно смело отнести к нарушению прав пользователей. За несколько месяцев власти получили свыше 8000 заявлений от разработчиков, которые признали, что не совсем корректно организовывали сбор личных данных и готовы всё исправить. Тем не менее 41 компания по-прежнему не решила вопрос с конфиденциальностью и технически продолжает нарушать законодательство. Специально для приложений, которые уделяют пользовательской конфиденциальности минимум внимания и подозреваются в незаконном сборе данных без согласия владельца смартфона или ноутбука, в Китае недавно был создан чёрный список. При попадании в него приложения полностью блокируются на территории страны. Представители Xiaomi ситуацию со сбором пользовательских данных пока не прокомментировали. Раскрыт предполагаемый дизайн нового смартфона Sony Xperia По данным инсайдеров, в 2020 году Sony планирует выпустить по меньшей мере семь смартфонов, четыре из которых будут флагманами. Один с процессором Snapdragon 865 даже был замечен в бенчмарке. Также есть информация и о модели на базе Snapdragon 765G. Теперь появились сведения, как может выглядеть один из новых смартфонов японской компании. Представленные изображения были взяты из патента Sony, поданного на регистрацию во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Судя по эскизам, изображающих новый гаджет и элементы пользовательского интерфейса, аппарат имеет вытянутый экран с соотношением сторон 21:9 и тонкие рамки по периметру корпуса с незначительным утолщением в нижней части. Особый интерес вызывает расположение информации в строке состояния, где отчётливо видно пустующее место по центру. Предполагается, что Sony может встроить фронтальную камеру в небольшое отверстие, как в Samsung Galaxy Note10.

Предполагается, что смартфон получит QHD- или даже 4K-экран, новый процессор Snapdragon 865 в паре с 12 ГБ оперативной памяти, поддержку 5G и шесть основных камер. Новинку могут показать уже в начале 2020 года на CES 2020 в январе или MWC 2020 в феврале. Поиграть сегодня предлагаю в Last Year: The Nightmare - это изометрический сетевой экшен-шутер, в которой группа подростков из 5-ти игроков пытается противостоять маньяку-одиночке. События игры разворачиваются в хэллоуинскую ночь 1996 года на территории старшей школы, где пятеро учеников внезапно обнаруживают, что за ними охотится паранормальное существо, известное как Кошмар. Вместе они пытаются сбежать от монстра, действуя сообща. Кошмар же действует в одиночку, и его цель - уничтожить пятерых выживших игроков, каждый из которых отвечает за собственного героя. У каждого персонажа в Last Year есть свои особые навыки, уникальное оружие и стиль игры, которые сильно разнятся от героя к герою. И только комбинируя свои возможности выжившие могут дать отпор маньяку. К просмотру рекомендую фильм Искусство самообороны, 2019. Кэйси Дэвис — застенчивый бухгалтер. Сжатость и эмоциональная изоляция еще больше усугубляют жизнь молодого инфантильного парня. Главный герой решает изменить положение дел с помощью занятий по карате. Он записывается на курсы и надеется, что всего за несколько посещений все комплексы уйдут в историю. Вместо этого Кэйси погружается в мир брутальности и агрессии, представители которого ставят высокие планки образа мужчины. А на этом у нас пока все. Мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте им лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

Star Labs Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/ Отзывы о статье Apple iPhone SE 2 - новые фото и утечки Admin Отзывов о статье "Apple iPhone SE 2 - новые фото и утечки" пока нет, можете добавить... Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв