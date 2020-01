iPhone SE 2 (iPhone 9) - внешний вид будет как у iPhone 8, необычный Dell с гибкими экранами Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 09.01.2020 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 68 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Надёжный источник показал ожидаемого миллионами наследника iPhone SE, OnePlus Concept One стал самым необычным и недоступным смартфоном компании, a Dell показала ноутбуки с гибким экраном и парой дисплеев. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”. Надёжный источник показал ожидаемого миллионами наследника iPhone SE В сети появились качественные изображения и трёхмерная компьютерная модель горячо ожидаемого наследника компактного и недорогого iPhone SE. Их создал на основе фабричных чертежей надежный сетевой информатор Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), также известный под ником OnLeaks, а опубликовал тематический блог iGeeksBlog. Многочисленных поклонников уже легендарного iPhone SE ожидает разочарование. iPhone 9, а именно так по слухам будет в конечном счёте называться iPhone SE 2, не унаследовал дизайн предшественника и очень похож на iPhone 8. По габаритам он почти в точности повторяет 4,7-дюймовый iPhone 8 — 138,5 x 67,4 x 7,8 мм, а с учётом выступа камеры — 8,6 мм. Модель 2020 года немного толще — на 0,5 мм. Главным отличием в дизайне станет задняя панель — у iPhone 9 она изготовлена из матового стекла, как у iPhone 11 Pro, вместо глянцевого стекла, как iPhone 8. Предполагается, что смартфон получит беспроводную зарядку.

Что касается характеристик, то iPhone 9 оснащается 4,7-дюймовым экраном LCD без вырезов, получил сканер отпечатков пальцев Touch ID в домашней кнопке, одинарную основную камеру и обновлённую SoC A13 Bionic. OnePlus Concept One стал самым необычным и недоступным смартфоном компании Как и было обещано, OnePlus представила на CES 2020 концептуальный смартфон Concept One. Главной фишкой устройства стал необычный дизайн с невидимой основной камерой, которая появляется на корпусе только при необходимости. Concept One по сути стал модифицированной версией ранее выпущенного 7T Pro McLaren Edition. Он получил заднюю крышку из кожи оранжевого цвета — такая же применяется в отделке салона спорткара McLaren 720S. От последнего гаджет перенял ещё одну особенность — электрохромное стекло. В автомобиле оно применяется, чтобы делать крышу прозрачной, а в OnePlus Concept One материал скрывает тройную камеру и вспышку на тыльной стороне. Особенностью электрохромного стекла является возможность регулировки прозрачности при подаче на него напряжения. Таким образом, камера OnePlus Concept One полностью скрыта, когда не используется, а при активации становится видимой. Эта технология имеет ещё одно полезное применение. Путём затемнения это стекло может выступать в роли нейтрального фильтра, используемого фотографами в профессиональных камерах. OnePlus заявляет о достижении значения ND8. Путём регулировки затемнения стекла можно, к примеру, снимать на более высокой выдержке без опаски получить засвеченный кадр или использовать в смартфоне более светосильный объектив. Как сообщается, в текущей версии камера Concept One появляется всего за 0,7 секунды. Кроме того, OnePlus рассказала, что применяемое в её смартфоне электрохромное стекло обладает высочайшей прозрачностью, поэтому никак не влияет на качество съёмки

Увы, но OnePlus Concept One продаваться не будет. Он был представлен лишь для демонстрации новой технологии. Представители OnePlus заявляют, что продолжат изучать возможность её применения в будущих коммерческих устройствах. Dell показала ноутбуки с гибким экраном и парой дисплеев Помимо Lenovo и TCL показать устройства с гибкими экранами на CES 2020 решила компания Dell. Американский производитель продемонстрировал два концептуальных ноутбука, один из которых оснащён большим складным дисплеем, а второй получил два отдельных экрана по аналогии с Microsoft Surface Neo. Dell Concept Ori оснащён гибким 13-дюймовым экраном с разрешением QHD+. В разложенном состоянии это достаточно крупный планшет, а при сгибании получается небольшой ноутбук, одна из половин которого может выступать в роли сенсорной клавиатуры.

О характеристиках этого устройства, как и следующего, производитель ничего не сообщает. Работают оба гаджета под управлением обычной версии Windows 10, а не новой Windows 10X, которая оптимизирована под подобные форм-факторы. Dell Concept Duet представляет собой два 13,4-дюймовых Full HD-экрана, соединённых между собой с помощью шарнира. Из особенностей стоит отметить тонкие рамки по периметру и возможность сложить устройство пополам без зазора между двумя частями, чего нельзя сделать в случае с Concept Ori. Два экрана Concept Duet могут использовать как один большой, так и раздельные, где на каждом будут выполняться разные операции. Один из них может служить в качестве сенсорной клавиатуры с тачпадом. Dell также показала подключаемую физическую клавиатуру, которая крепится к экрану. Пока Dell не озвучила никаких планов по выпуску этих устройств в продажу. Не исключено, что позже будут представлены доработанные коммерческие версии. Поиграть сегодня предлагаю в World War Z - это экшен от первого лица про противостояния ордам зомби. Сюжет основан на одноименном фильме - "Война миров Z" - который, в свою очередь, строится на одноименной книге Макса Брукса. История разбита на несколько кампаний, события которых разворачиваются в отдельных точках мира, таких как Нью-Йорк, Москва, Иерусалим и Токио. Игроков ждет экшен, в котором необходимо выживать посреди зомби-апокалипсиса, сражаясь как с зомби, так и с другими игроками. Зомби в этой игре ведут себя также, как и в фильме - быстро бегают, нападают огромными ордами, а также умеют забираться на высокие объекты, выстраивая "живые башни" из оживших мертвецов. Бороться с ними нужно не только с помощью оружия, но и с помощью брошенной техники, фортификаций и различных стационарных орудий. А к просмотру рекомендую фильм Последствия, 2019. После окончания войны Рейчел следует за мужем — английским полковником — в разрушенный Гамбург, где он назначен мэром с целью возрождения города. Там молодая женщина с удивлением узнает, что они будут жить в реквизированном доме вместе с его прежними владельцами. Но а совместное проживание с овдовевшим немецким архитектором Стефаном и его странной дочерью накаляет страсти и может привести к неожиданным последствиям. И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

Star Labs Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/ Отзывы о статье «iPhone SE 2 (iPhone 9) - внешний вид будет как у iPhone 8, необычный Dell с гибкими экранами» Admin Отзывов о статье «iPhone SE 2 (iPhone 9) - внешний вид будет как у iPhone 8, необычный Dell с гибкими экранами» пока нет, можете добавить... Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв