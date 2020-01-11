Xiaomi Mi Band 5 - с NFC и Google Pay

Samsung тайком показала своего конкурента Motorola Razr, Apple заплатит за пять лучших ночных фотографий, сделанных на iPhone 11, а Xiaomi Mi Band 5 может получить NFC и поддержку Google Pay. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Samsung тайком показала своего конкурента Motorola Razr

На выставке CES 2020 компания Samsung провела закрытую демонстрацию, на которой были раскрыты подробности о будущих продуктах.

Помимо смартфона с разворачивающимся экраном и «раздвижного» ноутбука, Samsung также предоставила дополнительную информацию о новом складном смартфоне, известном как Galaxy Fold 2. Корейские источники, поделившиеся подробностями также опубликовали первое официальное тизерное изображение со смартфоном, судя по всему тоже «добытое» на закрытой презентации.

О смартфоне журналистам рассказал генеральный директор мобильного подразделения компании Ко Донг-джин (DJ Koh). Он подтвердил, что модель разрабатывается под кодовым названием Bloom. Она выполнена в форм-факторе раскладушки с гибким экраном, как переизданный смартфон Motorola Razr. Вместо пластика для защиты экрана используется ультратонкое стекло Samsung UTG (Ultra Thin Glass).

Также топ-менеджер рассказал, что в разработке дизайнеры вдохновлялись компактной пудрой французского косметического бренда Lancome. Размер раскладушки не должен превышать габариты такой пудреницы.

Официальный дебют смартфона ожидается одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии Galaxy Unpacked, запланированном на 11 февраля.

Apple заплатит за пять лучших ночных фотографий, сделанных на iPhone 11

Apple объявила о запуске очередного фирменного конкурса мобильной фотографии, но в этот раз поучаствовать в нём могут лишь владельцы iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Связано это с требованием использования ночного режима, появившегося в новинках компании. Права на пять лучших работ Apple готова приобрести у авторов лучших снимков.

Принять участие в состязании могут владельцы iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, приславшие конкурсные работы до 29 января. Победители будут названы 4 марта, а их снимки разместят на официальном сайте и в Instagram-аккаунте компании. В дальнейшем не исключено появление фотографий на билбордах, сторонних выставках и в рекламных кампаниях Apple. В связи с этим компания готова оплатить лицензионный сбор пяти фотографам-победителям за дальнейшее использование их снимков.

При этом автор фотографии по-прежнему сохраняет права собственности, но предоставляет Apple бесплатную всемирную безотзывную неисключительную лицензию на один год, а также разрешение использовать работу в любых рекламных целях и публикациях на различных ресурсах. Кроме того, в течение одного года данная фотография не должна использоваться автором в других коммерческих целях.

Перед съёмкой необходимо убедиться, что на iPhone активирован ночной режим. Apple также рекомендует использовать штатив и, при необходимости, длинную выдержку (на модели iPhone 11 Pro Max).

Принять участие в конкурсе Apple можно, разместив фото в Instagram, Twitter или социальной сети Weibo с использованием хэштегов #ShotoniPhone и #NightmodeChallenge. При желании оригинальный снимок можно выслать на электронную почту shotoniphone@apple.com, указав имя фотографии в формате «имя_фамилия_nightmode_модель iPhone».

Xiaomi Mi Band 5 может получить NFC и поддержку Google Pay

Фитнес-трекер Mi Band считается одним из самых популярных продуктов Xiaomi. Выпущенный в прошлом году Mi Band 4 разошёлся тиражом в миллион экземпляров всего за 8 дней. Совсем скоро ожидается презентация пятого поколения, и вместе с тем в сети появились важные подробности о новом браслете.

По данным инсайдеров, Mi Band 5 получит 1,2-дюймовый дисплей. Это заметное изменение в сравнении с 0,95-дюймовым экраном в Mi Band 4. Сообщается, что помимо увеличения диагонали матрица станет заметно контрастнее, за счёт чего улучшится читаемость при ярком солнце. Пока не ясно, какой формы будет дисплей у новинки, но утечка указывает на уменьшение веса гаджета в сравнении с предшественником.

В последних слухах также говорится, что Xiaomi намерена выпустить Mi Band 5 с модулем NFC на глобальный рынок. Сообщается даже о поддержке Google Pay и других платёжных сервисов. Если это будет действительно так, то с помощью браслета можно будет оплачивать покупки.

Как сообщается, Mi Band 5 выйдет во втором квартале этого года и будет стоить около 26 долларов.

Поиграть сегодня предлагаю в BattleTech (2018) - это пошаговый ролевой экшен с роботами от создателей вселенной BattleTech и серии MechWarrior, который создается силами Harebrained Schemes, создателей последних частей Shadowrun, которые объединили усилия вместе с создателем оригинальной серии, Джорданом Вейманом. События новой части разворачиваются в 3025 году, а управлять игрокам предстоит отрядом элитных наемников, которые втянуты в кровопролитную войну между знатными домами галактики.

В BattleTech игроков ждут более тридцати разных уникальных мехов, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями и оружием. Игроки могут улучшать собственную базу, своих мехов, нанимать уникальных пилотов и выполнять миссии, зарабатывая репутацию для того или иного благородного дома. Также всех желающих ждет многопользовательский режим, где игроки могут помериться силами друг с другом.

А к просмотру рекомендую фильм Море соблазна, 2019 — это история капитана рыбацкого корабля Бэйкера, который попадает на небольшой остров в Карибском море, где его преследуют ошибки из прошлой жизни. Карен — бывшая супруга Бэйкера Дилла — вышла замуж за миллиардера и переехала с ним и своим ребенком в Майами. Проходит немного времени, и Карен возвращается к Диллу с просьбой защитить ее от своего мужа, который оказался не тем, за кого себя выдавал.

Вернутся ли старые чувства к героям и сможет ли Дилл защитить свою бывшую жену от супруга, который представляет для ее жизни большую опасность?

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