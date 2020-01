Samsung Galaxy S20+ - первые фото и характеристики Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 14.01.2020 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 32 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Опубликованы первые снимки флагманского Samsung Galaxy S20+, анонсирован первый в мире смартфон со 144-герцовым дисплеем, фанаты сделали полноценную RPG по мотивам «Гарри Поттера» в Minecraft, а Samsung установила новый рекорд. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”. Опубликованы первые снимки флагманского Samsung Galaxy S20+ Задолго до старта презентации Unpacked 2020 в сети появились первые инсайдерские снимки неанонсированного флагманского смартфона Samsung Galaxy S20+. Утечка раскрыла не только дизайн и конфигурацию модуля камеры будущей новинки, но и ряд отличий модели от устройств прошлогодней линейки. По данным источника, аппарат получит 2,5D-дисплей Infinity-O с миниатюрным отверстием для селфи-модуля, тонкими рамками и предустановленным на заводе защитным стеклом. На тыльной панели устройства расположится прямоугольный блок основной камеры с четырьмя камерами, LED-вспышкой и отверстием для микрофона. Детальные характеристики сенсоров не сообщаются — предположительно смартфон получит широкоугольную оптику, телеобъектив и модуль для макросъёмки. Вопреки сложившийся традиции, Samsung Galaxy S20+ не станет топовым устройством линейки — он займёт промежуточное положение между базовой моделью и старшим устройством с приставкой Ultra, которая получит более продвинутые возможности камеры. Ещё одним отличием новинки от смартфонов серии Galaxy S10 станет отсутствие выделенной кнопки для вызова голосового ассистента Bixby. Ожидается, что модели Galaxy S20 и Galaxy S20+ будут представлены не только в версиях с 5G-модемами, но и в LTE-модификациях с процессором Qualcomm Snapdragon 865 и Exynos 990 соответственно. Анонс новинок ожидается на мероприятии Samsung Unpacked, которое состоится 11 февраля. Цена смартфонов нового поколения производителем ещё не объявлена. Анонсирован первый в мире смартфон со 144-герцовым дисплеем Android-гаджеты постепенно догоняют ПК не только по количеству игровых хитов, но и по другим характеристикам. Глава и соучредитель бренда Nubia анонсировал выпуск нового игрового смартфона Red Devil 5G. Ключевой особенностью новинки станет внушительная частота обновления экрана, сопоставимая с характеристиками киберспортивных десктопных мониторов. Производители смартфонов лишь недавно стали использовать матрицы с частотой обновления в 90 Гц в качестве альтернативы 60-герцовым решениям. В Nubia решили пойти ещё дальше — компания планирует увеличить плавность изображения на дисплее гаджета за счёт «разгона» дисплея до 144 Гц Разработкой такого экрана для Nubia Red Devil 5G займётся компания Visionox, ранее представившая дисплеи для Xiaomi Mi Mix Alpha и Mi Note 10. Флагманской игровой новинке также приписывают новейший процессор Snapdragon 865, двукратный прирост производительности по сравнению с предшественником, три основных камеры и поддержку сетей пятого поколения. Подробные спецификации, дата релиза и цена Nubia Red Devil 5G производителем ещё не объявлены. Фанаты сделали полноценную RPG по мотивам «Гарри Поттера» в Minecraft Игровым воплощениям Гарри Поттера не везло: всё, что выходило после первых трёх частей, представляло собой как минимум неоднозначные эксперименты. Теперь «Поттериана» давно позади, и новых игр в этой вселенной, кажется, можно не ждать вовсе. Что ж, всем, кто соскучился по чародейству и волшебству, приходят на помощь умелые фанаты. Работа команды энтузиастов The Floo Network — это полноценная ролевая игра по мотивам цикла «Гарри Поттер», которая создавалась на протяжении последних четырёх лет. В ней есть различные заклинания и квесты, а геймплей представляет собой переосмысление первых частей серии с фокусом на изучение замка Хогвартс и решение пазлов при помощи магии. Есть даже возможность играть в квиддич. Что ещё нужно преданному поклоннику вселенной? Разумеется, сыграть в Minecraft School of Witchcraft and Wizardry можно будет как в одиночку, так и с друзьями. Однако даже примерная дата выхода этого многообещающего творения пока что остаётся неизвестной. Но оно явно стоит ожидания. Samsung установила рекорд на рынке 5G-смартфонов Компания Samsung Electronics в 2019 году отгрузила более 6,7 миллиона 5G-смартфонов Galaxy по всему миру. В ноябре 2019 года Samsung заняла 53,9% мирового рынка смартфонов 5G, представив пять устройств с поддержкой сетей нового поколения: Galaxy S10 5G, Note10 5G и Note10 + 5G, а также Galaxy A90 5G и Galaxy Fold 5G. В 2020 году Samsung планирует расширить портфолио устройств с поддержкой сетей нового поколения. Так на CES 2020, компания представила Galaxy Tab S6 5G – первый планшет 5G, который появится в продаже в Корее в первом квартале 2020 года. Как ведущий участник отраслевых групп, таких как 3GPP и O-RAN Alliance, Samsung стремится к открытому подходу к созданию сетей, который помог ускорить обеспечение потребителей и предприятий новой технологией. За прошедший год, помимо запуска внушительного портфеля устройств 5G, компания предоставила сетевое оборудование для первого в мире коммерческого сервиса 5G в Корее, а также тесное сотрудничала с глобальными партнерами-операторами по расширению сетей 5G и вариантов их использования. Поиграть сегодня предлагаю в Children of Morta - это приключенческая игра, действие которой разворачивается у подножья проклятой горы, где живет небольшая семья, членам которой приходится сражаться с обитающими на горе демонами, чтобы выжить. Чтобы открывать новых персонажей, игроки должны покорять случайно генерируемые подземелья, выполнять задания и постоянно погибать от рук многочисленных противников. К просмотру рекомендую фильм Без тормозов, 2017. Наконец-то пришел отпуск. Пластический хирург Том сможет собрать всю семью — жену, детей, отца — и отправиться в путешествие. С этой целью он берет напрокат современную машину. Автомобиль напичкан электроникой, а она возьми и дай сбой в разгар поездки. Результат — неработающие тормоза. Звонок менеджеру прокатного центра ничего не дал. Нет толковых идей и у полицейских, преследующих героев, их главная цель — оштрафовать. Герои в ужасе. В реальности отказ тормозов автомобиля — это ЧП, хотя такое бывает редко. Но фильм Без тормозов демонстрирует катастрофическую ситуацию в комедийном ключе. Главным героям страшно, но они находят время как для шуток, так и для выяснения отношений. Всё это веселит и отвлекает зрителя от будничных дел, как и положено комедии. И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А видео данного обзора можно посмотреть еще и по этому адресу: https://novideo.eu/watch/deY1zydj8EvtQWY. Не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

