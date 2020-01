HUAWEI P30 Lite New Edition c сервисами Google из коробки, неанонсированный Xiaomi Poco X2 Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 16.01.2020 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 29 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 HUAWEI P30 Lite New Edition c сервисами Google из коробки, неанонсированный Xiaomi Poco X2 протестировали в бенчмарке, а работу первого в мире смартфона с цветным E-Ink дисплеем показали на видео. Представляем вашему вниманию самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. HUAWEI P30 Lite New Edition c сервисами Google из коробки Несмотря на санкции со стороны США, HUAWEI выпустила новый Android-смартфон с установленными сервисами Google. Линейку фирменных гаджетов компании пополнила модель P30 Lite New Edition, особенностями которой стали тройная ИИ-камера, поддержка функции быстрой зарядки и модуль NFC для бесконтактных платежей. Новинка представляет собой модифицированную версию представленной ранее модели P30 Lite. Смартфон получил 6,15-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2312x1080 пикселей и каплевидным вырезом для селфи-модуля с разрешением сенсора 32 Мп. За производительность гаджета отвечает восьмиядерный процессор Kirin 710, объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, встроенного накопителя с возможностью расширения картой памяти microSD — 256 ГБ. Тройная основная камера устройства представлена датчиками на 48 (f/1.8), 8 (сверхширокоугольный объектив) и 2 Мп (датчик глубины). Ёмкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт составляет 3340 мАч. За разблокировку отвечает сканер отпечатков пальцев на тыльной панели. Список беспроводных интерфейсов гаджета включает модули Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, а также чип NFC для бесконтактных платежей. В качестве операционной системы новинка получила Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI. HUAWEI P30 Lite New Edition в чёрном, белом, синем и фиолетовом корпусах поступил в продажу на европейском рынке по цене $389. Неанонсированный Xiaomi Poco X2 протестировали в бенчмарке Вслед за недвусмысленным намёком на продолжение линейки гаджетов Poco уже в этом году, в Китае была зарегистрирована соответствующая торговая марка, а чуть позже появилось и новое свидетельство существования нового смартфона линейки. Запись о тестировании неанонсированного гаджета под названием Poco X2 появилась в базе данных Geekbench. Запись в бенчмарке не содержит информации о том, на какой именно мобильной платформе работает устройство — известно лишь, что речь о процессоре Qualcomm с тактовой частотой 1,80 ГГц. Аппарат получил 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 10. В одноядерном испытании Poco X2 набрал 547 баллов, в многоядерном — 1767 баллов. Примечательно, что ранее аналогичные результаты продемонстрировал Redmi K30. Код модели phoenixin также напоминает об устройстве Phoenix, сведения о котором были обнаружены энтузиастами в коде оболочки MIUI 11. Предполагалось, что речь идёт о Redmi K30, которому ещё до анонса приписывали дисплей с частотой обновления 120 Гц, боковой сканер отпечатков пальцев и сенсор камеры Sony IMX686 — все эти элементы он получил к моменту релиза. Не исключено, что Poco X2 представляет собой ребрендинговую версию представленной ранее модели. Официальных свидетельств того, что Poco X2 выйдет под именем Poco F2, пока не публиковалось. Работу первого в мире смартфона с цветным E-Ink дисплеем показали на видео В начале января китайская компания Hisense анонсировала первую модель Android-смартфона, с цветным экраном на базе электронных чернил. Неделю спустя в сети появился видеоролик с подробной демонстрацией работы новинки в различных сценариях использования, включая съёмку на основную камеру. Судя по представленному видео, изображение на цветном E-Ink дисплее значительно отличается от привычного пользователям гаджетов с IPS и OLED-матрицами. Хотя картинка выглядит очень естественно, а каждая иконка словно нарисована на обычном листе бумаги, насыщенность цветов такого дисплея значительно скромнее, чем у мейнстримовых решений. Автор краткого обзора продемонстрировал навигацию по пунктам меню смартфона. Учитывая, что дисплей устройств работает на базе технологии электронных чернил, стоит отметить очень быстрое обновление картинки при смене окон сравнительно со многими монохромными аналогами. Более того, на Hisense можно даже запустить приложение «Камера» — видоискатель справляется с передачей изображения с объектива, хоть и с невысокой частотой обновления. Из преимуществ такого дисплея стоит отметить полное отсутствие излучения в синем спектре, негативно влияющего на зрение, а также высокую энергоэффективность. «Сердцем» устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 430 при поддержке 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Стоимость новинки и ожидаемый старт продаж пока не раскрываются. Поиграть сегодня предлагаю в Bug Academy - это безумный экшн, в котором вы управляете роем симпатичных маленьких насекомых и пытаетесь помочь им выполнить ряд уроков и упражнений. Пробивайте стены холодильниками, отправляйте ракеты в космос, заправив их соусом чили, или ловите приведений с помощью пылесоса. В игре туча безумных сценариев, тонны непредсказуемости и масса задорного хаоса. К просмотру рекомендую фильм Матрица времени, 2017. Саманта Кингстон — успешная девушка, она учится в выпускном классе школы, и в ее жизни все в порядке: парень, подруги, планы на будущее. Все в дальнейшем должно сложиться удачно. День влюбленных начался как обычно, за ней заехала подруга, и они поехали в школу, девушка получила поздравления, весело провела время с подругами, а вечером все вместе потусили на вечеринке у одноклассника. Возвращаясь домой, подруги попадают в аварию. Саманта погибает. Но утром она просыпается в тот же день и проживает его снова, этот день многократно повторяется. Саманта пытается что-то менять в обстоятельствах, в отношениях, но все тщетно, зато она узнает и понимает много того, чего раньше не замечала. Девушка осознает, что необходимо изменить что-то важное. А на этом у нас пока все. И снова мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. Напоминаем, что у вас есть альтернативный вариант для просмотра видео данного обзора: https://novideo.eu/watch/GGoCmKw9ZaweAyF И не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

Star Labs Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/ Отзывы о статье «HUAWEI P30 Lite New Edition c сервисами Google из коробки, неанонсированный Xiaomi Poco X2» Admin Отзывов о статье «HUAWEI P30 Lite New Edition c сервисами Google из коробки, неанонсированный Xiaomi Poco X2» пока нет, можете добавить... Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв