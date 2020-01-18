Samsung Galaxy Z Flip по цене от $850 за базовую версию до $1300 в топовой комплектации
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано18.01.2020
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Производительность iPhone 12 сравняется с 15-дюймовым MacBook Pro, озвучена стоимость бюджетного смартфона Samsung с гибким дисплеем, Google Pixel 4a получит «облегчённую» LTE-версию, а улучшенная версия HUAWEI Mate X будет компактнее и дешевле. Представляем вашему вниманию самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Производительность iPhone 12 сравняется с 15-дюймовым MacBook Pro

По слухам, новый смартфон Apple с рабочим названием iPhone 12 получит дизайн, схожий с iPhone 4, ToF-сенсор на тыльной панели, поддержку 5G, 6 ГБ ОЗУ и чип А14, выполненный по 5-нм техпроцессу. Последнее, по данным сетевых источников, означает, что смартфон значительно прибавит в производительности по сравнению с предшественниками.

Недавно эксперт Джейсон Кросс заявил, что переход с 7-нм техпроцесса на 5-нм означает появление чипа с 15 миллиардами транзисторов. Это больше, чем имеет любой компьютерный CPU или GPU, за исключением HEDT-моделей и серверных решений.

Возможный вариант внешнего вида смартфона iPhone 12

Ожидается, что в Geekbench 5 новый чипсет продемонстрирует порядка 5000 баллов — такой результат будет эквивалентом производительности процессоров для настольных ПК или 15-дюймового лэптопа MacBook Pro. По оценке аналитиков, большее число транзисторов и 6 ГБ оперативной памяти также повысят игровую производительность гаджета.

Линейка iPhone 12 получит расширение в лице двух стандартных моделей с диагональю экрана 5,4 и 6,1 дюйма, а также Pro-версий на 6,1 и 6,7 дюйма. Вырез в экране исчезнет полностью или станет значительно меньше, а также возможна смена порта Lightning на USB Type-C.

Озвучена стоимость бюджетного смартфона Samsung с гибким дисплеем

Первое поколение Samsung Galaxy Fold поступило в продажу в прошлом году по цене примерно $2000 (159 990 рублей в России). Месяц назад в сети появились слухи о возможном дебюте упрощённой версии смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip. Теперь инсайдеры раскрыли стоимость новинки.

Второе поколение смартфонов Samsung с гибким дисплеем будет представлено моделью Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip получит процессор Snapdragon 855 и аккумулятор на 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Корейское издание iNews24 сообщает, что купить смартфон можно будет по цене от $850 за базовую версию до $1300 в топовой комплектации.

Samsung Galaxy S20 представят 11 февраля. Возможно, Galaxy Z Flip посвятят отдельное мероприятие на MWC 2020.

Google Pixel 4a получит «облегчённую» LTE-версию

Известный сетевой информатор OnLeaks уже сообщал, что смартфоны линейки Google Pixel 4a находятся в разработке — теперь же в сеть утекли новые подробности о модельном ряде более доступных версий четвёртого поколения фирменных аппаратов Google.

Появилилсь новые подробности относительно Google Pixel 4a

Twitter-инсайдер @akes29 поделился кодовыми номерами новых моделей, которые он обнаружил на сайте Android Open Source Project (AOSP) — Sunfish, Redfin и Bramble. Sunfish будет оснащён Snapdragon 730 — вероятно, речь идёт о 4G-версии устройства. Redfin, согласно утечке, будет построен на платформе sm7250 — отсылка к Snapdragon 765 с 5G-модемом. Bramble тоже получит процессор Snapdragon 765: в чём заключается разница между двумя последними моделями, источник не сообщает.

Ожидается, что Google представит линейку смартфонов Pixel 4a уже в мае текущего года. Предполагаемая цена новинок на старте продаж стартует с отметки $560.

Улучшенная версия HUAWEI Mate X будет компактнее и дешевле

Ещё до старта продаж своего первого складного смартфона Mate X компания HUAWEI анонсировала его улучшенную версию — Mate XS. До сих пор было известно, что он получит новый флагманский процессор Kirin 990 5G. Однако теперь появились дополнительные сведения об устройстве.

По данным инсайдеров, в Mate XS производитель пересмотрит конструкцию складного механизма-петли, сделав его надёжнее, чем в первой версии. Вместе с тем обещано уменьшение размеров корпуса при сохранении диагонали дисплея. Как именно изменится устройство — не уточняется.

HUAWEI сделает более дешевый вариант гибкого смартфона Mate X

Сообщается, что для популяризации гаджета HUAWEI планирует существенно снизить стоимость новинки по сравнению с оригинальным ценником в $2399 на обычный Mate X. Последний, напомним, официально вышел только в Китае и разошёлся тиражом около 200 000 устройств.

Информаторы ожидают официальную презентацию HUAWEI Mate XS на выставке MWC 2020 в конце февраля. В продажу смартфон должен поступить месяцем позже.

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Samsung Galaxy Z Flip по цене от $850 за базовую версию до $1300 в топовой комплектации
 
 