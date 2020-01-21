Samsung Galaxy S20 Ultra и его НЕВЕРОЯТНАЯ камера

«Живое» фото подтвердило главную особенность дисплея OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra получит необычный дизайн основной камеры, а iPhone 13 может оказаться с MicroLED-экраном с частотой 120 Гц и корпусом без разъемов. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

«Живое» фото подтвердило главную особенность дисплея OnePlus 8 Pro

В середине января глава OnePlus раскрыл некоторые особенности дисплеев, которые будут получать новые смартфоны компании. И уже спустя неделю слова Пита Лау косвенно подтвердились на фотографии неанонсированного OnePlus 8 Pro. Судя по опубликованному инсайдерами снимку, гаджет действительно получит экран с повышенной частотой обновления.

По заверению сетевых источников, в настройках OnePlus 8 Pro будет предусмотрен отдельный пункт, позволяющий регулировать частоту обновления дисплея. На выбор пользователя будут доступны три варианта: 60, 90 и 120 Гц. Утверждается, что на фотографии показан тестовый образец устройства и серийная версия флагмана может несколько отличаться.

Примечательно, что использование режима в 120 Гц не требует понижения разрешения — гаджет продолжит работать в WQHD+, что существенно отличает его от готовящегося к релизу Samsung Galaxy S20. По данным инсайдеров, в новом флагмане Samsung режим в 120 Гц будет требовать обязательного снижения разрешения до Full HD+.

Презентация OnePlus 8 Pro, по неподтверждённым сведениям, состоится в мае-июне 2020 года.

Samsung Galaxy S20 Ultra получит необычный дизайн основной камеры

Вслед за публикацией ключевых характеристик модельной линейки Samsung Galaxy S20, в сети стали появляться новые подробности о будущих смартфонах. Очередные утечки, связанные с камерой Galaxy S20 Ultra, позволили энтузиастам воссоздать предположительный дизайн самой топовой модели линейки.

Предполагается, что Galaxy S20 Ultra сможет снимать со 100-кратным цифровым приближением, о чём свидетельствует соответствующая надпись на модуле камеры. Возможно, это будет реализовано благодаря использованию специального перископического объектива Space Zoom. По слухам, он также обеспечит 5- или 10-кратный оптический зум. Популярный блогер и концептмейкер Бен Гескин показал, как может выглядеть новый смартфон с такой камерой.

Согласно прошлым утечкам, смартфон получит 6,9-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 865 или Exynos 990 в зависимости от рынка, до 16 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор на 5000 мАч.

Презентация серии Samsun Galaxy S20 запланирована на 11 февраля.

Phone 13 может оказаться с MicroLED-экраном с частотой 120 Гц и корпусом без разъемов

Инсайдеры уже обсуждают, чем может удивить своих поклонников Apple в 2021 году. Проверенный сетевой инсайдер и дизайнер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал на своей страничке концепт-арт смартфона iPhone 13, а также поделился предполагаемыми характеристики грядущего устройства.

Несмотря на то, что 2020 год только начался, инсайдеры уже обсуждают, чем может удивить своих поклонников компания в 2021 году.

Ожидается, что iPhone 13 получит дисплей MicroLED диагональю 6,7 дюйма со встроенным дактилоскопическим датчиком и частотой обновления изображения 120 Гц, которая будет стандартом среди флагманских смартфонов уже в этом году. Кроме того, ожидается, что экран смартфона наконец лишится привычного выреза в центральной верхней части, где располагаются разговорный динамик и камера TrueDepth.

Наконец, инсайдер утверждает, что iPhone 13 может лишиться разъема для зарядки и передачи данных, которые будут осуществляться исключительно беспроводным путем.

iFixit составила рейтинг ремонтопригодности гаджетов 2019 года

Лаборатория iFixit, специализирующаяся на оценке ремонтопригодности цифровых устройств, подвела итоги ушедшего года в формате видеоролика, собравшего наиболее оригинальные модели гаджетов, представленных в 2019-м. Эксперты компании выбрали победителей в двух категориях отметив как самые простые в разборке, так и практически не подлежащие ремонту гаджеты.

Возглавил рейтинг лаборатории модульный смартфон Fairphone 3, анонсированный в августе прошлого года. Благодаря своей конструкции аппарат легко разбирается даже в домашних условиях, а замена компонентов требует минимальных навыков в обслуживании цифровой техники. Гаджет получил максимально возможные 10 баллов ремонтопригодности по шкале iFixit.

Второе место досталось десктопу Mac Pro (2019), который на фоне остальных устройств компании отличился максимально простой компоновкой, не требующей специнструмента и строительного фена для доступа к своему «внутреннему миру». Модель получила 9 баллов из 10 возможных. Замыкает тройку лидеров игровая консоль Xbox One S All Digital Edition, получившая 8 баллов за простоту разборки.

Наименее ремонтопригодным устройством специалисты назвали TWS-наушники Apple AirPods Pro, присудив им звание «одноразовых» с результатом 0 из 10. Чуть лучше проявили себя 16-дюймовый лэптоп Apple MacBook Pro (2019) и сгибаемый смартфон Samsung Galaxy Fold, которым удалось набрать 1 и 2 балла соответственно. Отдельной номинации удостоился ноутбук Microsoft Surface Laptop 3 — хотя он получил всего 5 баллов из 10, эксперты отметили, что это первая модель вендора в линейке, которую, наконец, можно отремонтировать.

Новый iPad Pro выйдет в первой половине 2020, а iPad 5G последует под конец года

В этом году Apple выпустит не только iPhone 5G. Несмотря на то, то компания Apple выпустит свои первые устройства с поддержкой сетей пятого поколения только осенью этого года, аналитики считают, что компания сможет догнать по продажам Android-устройства с поддержкой 5G.

Согласно свежим данным, в этом году компания выпустит не только линейку iPhone 12, которая будет поддерживать 5G, но и новый планшет Apple iPad 5G. Новые смартфоны и планшет будут представлены осенью этого года.

Ранее сообщалось, что у Apple появился новый поставщик компонентов для iPad 5G. Тайваньская компания-производитель ASE Semiconductor теперь входит в официальную цепочку поставщиков. Согласно сообщениям инсайдеров, ASE будет использовать технологию FC_AiP (Flip Chip Antenna Package), чтобы помочь Apple оснастить новые iPhone и iPad соответствующими 5G-антеннами.

Источники добавляют, что стандартная версия iPad Pro может быть обновлена в первой половине 2020 года, а вот модель с поддержкой 5G появится на рынке в конце этого года.

А чего вы ждете от новеньких iPhone и iPad уже в этом году? Айпад покажут, по слухам, совсем скоро, а вот до айфона осталось еще далеко. В любом случае - напишите об этом в комментариях, интересно узнать.

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