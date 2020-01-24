iPhone SE 2 покажут СОВСЕМ СКОРО

Инсайдеры назвали дату анонса «бюджетного» iPhone 9, Samsung задержит старт продаж Galaxy S20 после анонса, а характеристики складного Samsung Galaxy Z Flip опубликованы инсайдером. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Инсайдеры назвали дату анонса «бюджетного» iPhone 9

Вскоре после утечки названия преемника iPhone SE в сеть утекла и ожидаемая дата презентации компактного смартфона Apple нового поколения. По данным отраслевых информаторов, традиционного сентябрьского мероприятия поклонникам «яблочных» устройств ждать не придётся — аппарат представят задолго до линейки iPhone 12.

По данным издания Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Apple, массовое производство «бюджетного» iPhone начнётся в феврале, а презентация гаджета состоится уже в марте текущего года. Сборкой различных компонентов будущей новинки займутся компании Foxconn, Pegatron и Wistron. Аппарат с условным названием iPhone 9 получит 4,7-дюймовый дисплей, одинарную тыльную камеру и классический сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Согласно предыдущим утечкам, смартфон будет построен на базе процессора Apple A13 при поддержке 3 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что модель дебютирует в версиях с накопителем на 64 или 128 ГБ, а его розничная цена стартует с отметки $399. Прочие характеристики гаджета сетевые источники не сообщают. Ранее детализированные рендеры устройства опубликовал авторитетный инсайдер OnLeaks.

Samsung задержит старт продаж Galaxy S20 после анонса

Дата презентации обновлённой линейки флагманских смартфонов Samsung Galaxy S уже известна, но анонс ещё не означает немедленного поступления долгожданных новинок в продажу. Согласно новой утечке, в этом году поклонникам гаджетов южнокорейского бренда не стоит спешить в магазин — розничный дебют всех трёх аппаратов ощутимо задержится по сравнению с прошлым годом.

По данным сетевых источников, предзаказ на смартфоны новой флагманской линейки можно будет оформить практически сразу после презентации Galaxy Unpacked, которая состоится 11 февраля, но в продажу смартфоны поступят лишь 13 марта. Это несколько отличается от схемы Samsung прошлого года — тогда гаджеты серии Galaxy S10 представили 20 февраля, а уже 8 марта они поступили в розницу.

По имеющейся информации, в обновлённую серию Samsung Galaxy S войдут три модели. Galaxy S20 Ultra получит 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением 3200х1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также 12 ГБ оперативной памяти, накопитель объёмом от 128 до 512 ГБ и аккумулятор на 5000 мАч, а разрешение основного сенсора камеры гаджета составит 108 Мп.

Samsung Galaxy S20+ оснастят аналогичным старшей модели экраном диагональю 6,7 дюйма. Новинка будет выпускаться только в модификации с накопителем на 128 ГБ, а камера модели получит основной 64-мегапиксельный сенсор. Ёмкость аккумулятора смартфона составит 4500 мАч.

Базовый Galaxy S20 получит 6,2-дюймовый дисплей, лишится ToF-датчика в составе модуля камеры, и будет оснащаться АКБ на 4000 мАч. В зависимости от региона продаж, все новинки будут построены на базе мобильной платформы Snapdragon 865 или Exynos 990. Ранее также стала известна ориентировочная цена всех будущих новинок.

Характеристики складного Samsung Galaxy Z Flip опубликованы инсайдером

Незадолго до ожидаемого анонса сгибаемой раскладушки Samsung Galaxy Z Flip в сети появились предполагаемые спецификации будущей новинки. Новая утечка раскрыла ключевые особенности модели, благодаря которым производитель, как ожидается, сможет ощутимо снизить цену аппарата сравнительно с представленным ранее Galaxy Fold.

По данным источника, новинка получит дисплей Dynamic AMOLED, диагональ которого в раскрытом виде составит 6,7 дюйма. Заявленный инсайдером объём накопителя модели — 256 ГБ, ёмкость аккумулятора — 3300 или 3500 мАч. Он также отметил, что не стоит ожидать оснащения гаджета 108-мегапиксельной основной камерой: аппарат получит сенсор на 12 Мп и селфи-датчик с разрешением 10 Мп. Предположительно такая конфигурация позволит снизить стоимость новинки.

Ожидается, что смартфон дебютирует в чёрной и фиолетовой расцветках. Согласно предыдущим утечкам, на внешней части корпуса устройства разместится небольшой вспомогательный дисплей для отображения времени и входящих уведомлений. Гаджету приписывают процессор Snapdragon 855 при поддержке 8 ГБ оперативной памяти, а также новейшую версию фирменной прошивки Samsung One UI 2.1. Анонс Samsung Galaxy Z Flip ожидается 11 февраля.

Дизайн и цвета Samsung Galaxy Buds+ раскрыты масштабной утечкой

Вместе с флагманскими смартфонами Galaxy S20 и раскладушкой с гибким экраном Galaxy Z Flip на февральской презентации ожидается анонс новых беспроводных наушников от Samsung. Правда, и о них теперь известно практически всё. В сети появились детальные рендеры всех вариантов Galaxy Buds+.

Внешне новые Galaxy Buds+ практически не отличаются от прошлогодних Galaxy Buds. Это будут такие же миниатюрные внутриканальные затычки с силиконовыми амбушюрами для лучшей посадки в ушах. Судя по представленным изображениям, наушники выйдут в чёрном, белом и голубом цветах, а вот прошлогоднего ярко-жёлтого корпуса, вероятно, ждать не стоит.

По имеющейся информации, «плюс» в названии обозначает увеличенное на 50% время работы в сравнении с оригинальными Galaxy Buds. Ранее также ходили слухи о наличии активного шумоподавления, но, согласно последним отчётам, этой функции в новых наушниках не будет.

Презентация Galaxy Buds+ и других новинок Samsung ожидается 11 февраля.

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