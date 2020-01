Samsung Galaxy S20 Ultra – ИЗВЕСТНО ВСЕ Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 25.01.2020 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 41 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 В сеть утекли пресс-рендеры всех версий Samsung Galaxy S20, OnePlus показала смартфон Concept One в новом цвете, а камера iPhone 11 разочаровала экспертов DxOMark. Всем привет, с вами наша рубрика самых интересных новостей технологий от канала “Мобильный Придира”. В сеть утекли пресс-рендеры всех версий Samsung Galaxy S20 Ещё до премьеры флагманских смартфонов линейки Samsung Galaxy S20 инсайдеры раскрыли практически всю информацию о новинках, но только сейчас в сети появились пресс-рендеры флагманских гаджетов. Качественные изображения демонстрируют дизайн грядущих новинок, максимально близкий к финальному. По данным источника, базовая версия Galaxy S20 с 6,2-дюймовым экраном будет представлена в голубом, чёрном, сером и розовом корпусах. Ожидается, что гаджет поступит в продажу по цене €899, а его версия с 5G-модемом будет стоить от €999. Samsung Galaxy S20+ с дисплеем диагональю 6,7-дюйма и аккумулятором на 4500 мАч будет отличаться от младшей модели более продвинутым модулем камеры. Он появится на рынке в синей, чёрной и голубой расцветках, а его стоимость составит не менее €1099. Самый продвинутый смартфон линейки под названием Samsung Galaxy S20 Ultra, дебютирует в чёрном, сером и голубом корпусах. Ключевой особенностью модели станет продвинутый модуль камеры с поддержкой десятикратного оптического зума Space Zoom. С помощью программных средств пользователям будет доступно и стократное гибридное приближение. Разрешение датчиков составит 108 Мп, 48 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (широкоугольное стекло). Четвёртым сенсором станет ToF-модуль. На фронтальной панели разместится 40-мегапиксельная фронталка. Новинку оснастят 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200х1440 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Устройство также получит до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти в различных конфигурациях с возможностью расширения за счёт microSD-карт. Цена смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra стартует с отметки €1349. Анонс линейки смартфонов Galaxy S20 состоится 11 февраля. OnePlus показала смартфон Concept One в новом цвете Вскоре после премьерного показа концептуального смартфона OnePlus с «невидимой» камерой журналистам удалось пообщаться с сотрудниками компании. В ходе диалога представители бренда поделились снимками ещё одного варианта исполнения гаджета, на этот раз — в чёрном корпусе. По заявлению инженеров OnePlus, на предоставленных фотографиях продемонстрирован смартфон, разработанный совместно с дизайнерами McLaren. В данной версии устройства использовано комбинирование сразу нескольких материалов: алюминия, кожи и стекла. Появится ли аппарат в розничной продаже, компания не уточнила. Камера iPhone 11 разочаровала экспертов DxOMark Специалисты DxOMark протестировали камеру iPhone 11 Pro Max ещё в ноябре прошлого года, а вот вердикт относительно обычного iPhone 11 вышел только сейчас. И хотя в обоих смартфонах используются по сути идентичные сенсоры и объективы, «одиннадцатый» впечатлил экспертов куда меньше Pro-версии. Напомним, что iPhone 11 оснащён камерой с двумя 12-мегапиксельными модулями: обычным широкоугольным и сверхширокоугольным. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max отличаются дополнительной камерой с телеобъективом и двукратным оптическим зумом.

При анализе сделанных на iPhone 11 фотографий эксперты DxOMark отнесли к плюсам точную экспозицию, приятные цвета, хорошую детализацию в помещении и на улице, а также отличную работу сверхширокоугольной камеры. К недостаткам по части фото были отнесены низкое качество при приближении на средней и большой дистанции, заметные артефакты, переэкспонированные портреты при использовании вспышки ночью и слишком короткое фокусное расстояние для портретных снимков. По части видео специалисты остались довольны экспозицией, динамическим диапазоном, детализацией картинки, стабилизации и цветопередачей. К недостаткам они отнесли эффект желе, появляющийся при ходьбе, нестабильность баланса белого в помещении, нестабильность экспозиции, неплавный автофокус и заметную вибрацию при ярком освещении. Эксперты DxOMark отметили, что обычный iPhone 11 хуже снимает в портретном режиме и ему явно не хватает телеобъектива. Поэтому смартфон получил 112 баллов за фото и 101 за видео, а средняя оценка составила 109 баллов — на уровне HUAWEI P20 Pro и Xiaomi Mi9. Ну а циничная Plague Inc. вновь обрела популярность из-за смертельного коронавируса в Китае Людям присуще сохранять любопытство даже перед лицом страшных испытаний. Так, бушующий в Китае коронавирус напрямую повлиял на популярность Plague Inc., в которой геймер должен заняться распространением смертоносных болезней. Ситуацию сложно назвать каким-то беспрецедентным ажиотажем, однако довольно старенькая Plague Inc. определённо переживает всплеск популярности. По данным сервиса App Magic, ежедневный заработок создателей на мобильном приложении вырос с $16 тысяч до $60 тысяч в день. Что же касается PC, то на этой платформе игра сумела выбраться на 17 место в чарте лидеров продаж Steam — этому поспособствовала недавно стартовавшая Лунная распродажа. Оригинальная Plague Inc. — это стратегия, в которой игрок должен уничтожить всё население планеты, используя самые разные болезни. Игра вышла в 2012 году для мобильных устройств и была портирована на компьютеры только в 2016-м. А как вы думаете, порвет ли новенький Samsung Galaxy S20 Ultra DxOMark или Huawei так и останется лидером рейтинга? Ну и пока что это все наши новости для вас. В подготовке этого выпуска нам активно помогали ребята с канала Мобильный Придира. Так то не стесняйтесь ставить им лайки, подписываться на их замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

Star Labs Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/ Отзывы о статье «Samsung Galaxy S20 Ultra – ИЗВЕСТНО ВСЕ» Admin Отзывов о статье «Samsung Galaxy S20 Ultra – ИЗВЕСТНО ВСЕ» пока нет, можете добавить... Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв