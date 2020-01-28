iPhone 11 Pro Max опять РАЗОЧАРОВАЛ – Коронавирус убивает XIAOMI

iPhone 11 Pro Max оказался только десятым в рейтинге лучших селфифонов, ожидаемый миллионами Apple iPhone SE 2 будет дороже, чем считалось, а создатели Xiaomi Poco X2 насмехаются над смартфонами с древними экранами. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

iPhone 11 Pro Max оказался только десятым в рейтинге лучших селфифонов

Он уступил даже Samsung Galaxy Note9 и Google Pixel 3, которые вышли еще в 2018 году. Специалисты лаборатории DxOMark оценили фронтальную камеру флагманского смартфона компании Apple, по итогам проведенных тестов iPhone 11 Pro Max набрал 91 балл и занял десятое место в соответствующем рейтинге.

В объяснении уточняется, что фронтальная камера Apple iPhone 11 Pro Max получила 93 балла за фото и 90 баллов за видео. Согласно вердикту DxOMark, фронтальная камера iPhone 11 Pro Max оказалась лучше, чем у iPhone XS Max. Стоит отметить, что пока что это единственный телефон Apple, который смог попасть в топ-10 DxOMark, составленный по результатам тестов селфи-камер.

При этом iPhone 11 Pro Max уступил Samsung Galaxy Note9 и Google Pixel 3, которые были выпущены в 2018 году.

Качество изображения фронтальной камеры последнего флагманского мобильного телефона Apple подняло его на новый уровень. Это высокопроизводительный смартфон, который может обеспечить отличные эффекты для фото и видео. Он также может демонстрировать хорошую экспозицию, широкий динамический диапазон и в целом приятную цветопередачу. Новый объектив обеспечивает отличную фокусировку на большинстве расстояний. Кроме того, большая глубина резкости позволяет сфокусироваться на групповых фотографиях и фонах. Технология Apple 3D SL обеспечивает отличные эффекты боке.

Однако на улице, особенно в условиях низкой освещенности, наблюдается слишком большой шум, что по-прежнему является серьезной проблемой для камеры. То есть пока есть, над чем работать.

Ожидаемый миллионами Apple iPhone SE 2 будет дороже, чем считалось

Ссылаясь на данные и прогнозы инвестора, источник утверждает, что в четвёртом квартале прошлого года Apple произвела 70 млн смартфонов, из которых на iPhone 11 и 11 Pro пришлось 74%.

В текущем квартале, как ожидается, Apple выпустит 46 млн iPhone, что на 12% больше, чем годом ранее. Из них 6 млн — это будут смартфоны iPhone SE 2 или iPhone 9 (пока неясно, как именно будет называться модель). Инвестор ожидает, что стоить такой смартфон будет около 475 долларов. При этом ранее слухи указывали на цену в 400 долларов.

Во втором квартале текущего года объём производства iPhone составит около 43 млн единиц. Учитывая, что сейчас iPhone 8 стартует с 350 долларов, а iPhone 8 Plus — с 450 долларов, можно предположить, что они останутся в продаже и после выхода iPhone SE 2/iPhone 9 и уйдут на пенсию лишь осенью.

Создатели Xiaomi Poco X2 насмехаются над смартфонами с древними экранами

Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке опубликовал сведения о том, что смартфон Xiaomi Poco X2 будет представлен 4 февраля этого года. Чуть позже данная информация была подтверждена на официальной страничке бренда Poco в социальной сети Twitter.

Недавно отделившееся от Xiaomi подразделение проведет пресс-конференцию, посвященную анонсу Poco X2, в следующий вторник.Кроме того, разработчики запустили сайт smoothaf.co.in, при посещении которого со смартфона отображается частота обновления экрана и вопрос о том, каково это — пользоваться экраном с технологией, которой уже почти 20 лет?

Согласно официальной информации, смартфон получит систему жидкостного охлаждения, высокую частоту обновления экрана (скорее всего, 120 Гц), а также игровую платформу Qualcomm Snapdragon.

Предположительно, Poco X2 станет переименованной версией Redmi K30 4G, выпущенного в Китае в конце прошлого года. Смартфон получил экран со сдвоенной фронтальной камерой, которая находится в первом верхнем углу экрана. Poco X2 построен на базе восьмиядерной однокристальной системы Snapdragon 730G, смартфон получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти. Из коробки смартфон будет работать под управлением MIUI 11 на базе операционной системы Android 10.

Nintendo окончательно прощается со своей самой популярной домашней игровой консолью

Игровая консоль Nintendo Switch пользуется огромной популярностью, однако вряд ли эта приставка сможет сравниться с моделью Wii — самой продаваемой домашней консолью японского производителя.

Wii вышла в 2006 году и за свою жизнь разошлась в количестве чуть более 100 млн. До недавнего времени Wii в списке самых популярных домашних консолей всех времён занимала третью позицию, уступая Sony PS2 и PS1, но осенью детище Nintendo обошла PS4.

Как бы там ни было, Wii всё равно является одним из самых успешных продуктов Nintendo за всю историю компании. Производство этой модели было прекращено ещё несколько лет назад, но теперь Nintendo готова окончательно попрощаться с приставкой. Компания объявила, что прекратит ремонтировать Wii на родном рынке 31 марта текущего года. Более того, это может случиться и раньше, если у Nintendo закончатся запчасти.

Xiaomi закрывает все магазины в Китае

Компания Xiaomi официально сообщила о том, что она закрывает все магазины розничной торговли, расположенные в различных городах Китая. Это связано с эпидемией нового коронавируса, которая бушует в Китае и уже зафиксирована в ряде других стран мира.

Магазины будут закрыты уже 28 января. Откроют их, предварительно, 3 февраля, если ситуация не ухудшится. В опубликованном сообщении говорится о необходимости содействия работе по профилактике и борьбе с эпидемией, которая пока становится только сильнее.

Данное решение было принято «под влиянием эпидемической ситуации, чтобы сотрудничать с правительствами на всех уровнях, всесторонне и активно реагировать на национальную политику и хорошо выполнять работу по профилактике эпидемии».

Компания добавила, что дополнительные объявления о новых сроках возобновления работы магазинов будут сделаны в случае необходимости. Желающие купить продукты Xiaomi могут сделать это на официальном сайте Xiaomi или в приложении Xiaomi Mall. Доставка будет работать в обычном режиме.

На момент выхода данной статьи было зарегистрировано более 2800 случае заражения коронавирусом, которые уже привел к гибели 80 человек в городе Ухань.

И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/