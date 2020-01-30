Samsung Galaxy Z Flip – ГОТОВЬТЕ ваши ДЕНЬГИ

Samsung Galaxy Z Flip полностью рассекречен, Cyberphone — самый необычный iPhone в мире, а в продажу поступает первый в мире планшет со Snapdragon 855 и 5G. Всем привет, это наша традиционная подборка самых интересных новостей технологий, подготовленная с помощью канала “Мобильный Придира”.

Samsung Galaxy Z Flip полностью рассекречен

Как стало известно, смартфон Samsung Galaxy Z Flip, который будет оснащен сгибающимся экраном будет доступен изначально в четырех цветах, включая черный, золотой, фиолетовый и серебристый.

Кроме того, источники сообщают, что серебристый вариант будет иметь рисунок, который понравится поклонникам футбола (конкретики нет). Также известно, что все четыре цвета не будут доступны на всех рынках, где планируют продавать Samsung Galaxy Z Flip.

Более того, южнокорейские покупатели получат эксклюзивные цвета, ведь на домашнем рынке Samsung Galaxy Z Flip будет доступен в синем, красном и розовом цветах в магазинах южнокорейских операторов SK Telecom, KT и LG Uplus.

Galaxy Z Flip получит дисплей Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением 2636 х 1080 пикселей, однокристальную систему Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, аккумулятор ёмкостью 3300 мА·ч с поддержкой 15-ваттной зарядки и камеры разрешением 12 и 12 Мп.

Цена смартфона составит около 1500 евро, анонс ожидается 11 февраля. Взяли бы себе такую раскладушечку? Или как подарок маме. Недешевенький такой, но дико технологичный. Пишите в комментах!

Cyberphone — самый необычный iPhone в мире

Компания Caviar, без сомнения, делает одни из самых необычных смартфонов. Правда, компания занимается исключительно люксовыми версиями моделей других производителей, но порой переделывает их таким образом, что как минимум внешне можно смело говорить о совершенно уникальном дизайне.

И новая модель компании — Cyberphone — наверное, самая уникальная среди всех предложений производителя. Как можно догадаться из названия, Caviar решила сыграть на ажиотаже вокруг новейшего пикапа Tesla.

iPhone в версии Cyberphone выглядит столь же футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.

Как можно видеть, Caviar не ограничилась каким-то накладками на корпус. Мало того, что сам корпус тут выполнен из титана, так ещё и имеет специальную крышку, трансформирующуюся в подставку. К тому же она выполняет не только дизайнерскую, но и защитную функцию. А учитывая выступ на тыльной стороне, вероятно, можно говорить о том, что Cyberphone является не только самым необычным iPhone на рынке, но и самым защищённым.

Цена смартфона пока неизвестна, но аппараты Caviar дешёвыми не бывают. Судя по изображениям, нас ждёт две модели Cyberphone: на основе iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.

В продажу поступает первый в мире планшет со Snapdragon 855 и 5G

Компания Samsung официально объявила, что завтра в продажу поступает первый в мире планшет с поддержкой сетей пятого поколения, который получил название Samsung Galaxy Tab S6.

Компания рекламирует планшет как развлекательный центр с поддержкой сетей нового поколения, а также четырехканальными динамиками Dolby Atmos, которые помогут создать подходящую атмосферу при просмотре фильмов и клипов.

Планшет Samsung Galaxy Tab S6 5G использует серую цветовую гамму, его габариты составляют 244,5 х 159,5 х 5,7 мм. Samsung Galaxy Tab S6 5G получил экран диагональю 10,5 дюйма разрешением 2560 x 1600 и однокристальную систему Snapdragon 855. Дополнительно в планшете установлены 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, также можно установить карту памяти microSD емкостью до 1 ТБ. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 13 и 5 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Samsung Galaxy Tab S6 5G оснащен аккумулятором емкостью 7040 мА•ч, который может обеспечить до 15 часов воспроизведения видео.

Цена новинки составляет около 850 долларов.

«Мечта миллионов» iPhone 9 существенно обгонит культовый iPhone SE и iPhone 8

В сети появилась новая информация об ожидаемом многими наследнике iPhone SE. Подробностями поделились корейские источники.

iPhone 9 сохранит 4,7-дюймовый форм-фактор и некоторые другие особенности iPhone 8. Однако получит обновлённую платформу A13, которая лежит в основе iPhone 11.

По данным корейских источников из цепочки производственных поставок, в iPhone 9 используется аккумулятор ёмкостью 1821 мА·ч, как у iPhone 8. Это существенный шаг вперёд по сравнению с iPhone SE.

В сочетании с платформой нового поколения, это должно дать заметный прирост во времени автономной работы не только по сравнению с iPhone SE, но и iPhone 8. Цена при этом должна остаться максимально доступной — на уровне 399 долларов.

Как сообщалось ранее, массовое производство iPhone 9 должно начаться в феврале, а официальный дебют состоится в марте.

Samsung Galaxy S20 Ultra выглядит настоящим монстром по сравнению с iPhone 11 Pro Max

Тематический ресурс PhoneArena провёл сравнение флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S20 со смартфонами Apple 2019 года, iPhone 11.

Базовая 6,3-дюймовая модель Samsung Galaxy S20 имеет размеры 151,7 х 69,1 х 9,1 мм, 6,7-дюймовая Galaxy S20+ — 161,9 х 73,7 х 7,8-8,9 мм, а 6,9-дюймовая Galaxy S20 Ultra — 166,9 х 76 х 8,8-10,2 мм.

Смартфоны Samsung заметно больше iPhone 2019, но стоит учесть разницу в диагонали экранов. Так младший в серии iPhone 11 имеет экран диагональю 6,1 дюйма, а iPhone 11 Pro — только 5,8 дюйма. Самый крупный iPhone 11 Pro Max получил экран 6,5 дюйма.

В основном, смартфоны Samsung выше и толще, но имеют меньшую ширину — они более вытянутые по сравнению с iPhone 11.

Анонс флагманской линейки Samsung Galaxy S20 состоится на мероприятии Galaxy Unpacked, назначенном на 11 февраля.

И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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