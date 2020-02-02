Samsung Galaxy S20 – НЕВЕРОЯТНАЯ КАМЕРА, ПРОЩАЙ iPHONE 12

Apple, Huawei, Honor и Xiaomi прекратили поставки в Россию из-за коронавируса, Samsung Galaxy S20 получил еще одно преимущество, а подэкранные камеры могут вообще не появиться на рынке. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Apple, Huawei, Honor и Xiaomi прекратили поставки в Россию из-за коронавируса

Производители популярных смартфонов временно приостановили поставки в Россию из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди партнеров брендов.

Речь идёт о китайских производителях Huawei с дочерним брендом Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также компании Apple, чьё производство в основном размещено в Китае.

По данным источника, сроки поставок в Россию были отложены на две недели. Это связано с тем, что заводы в Китае продлили новогодние каникулы в связи со вспышкой коронавируса до 10 февраля. И эта задержка может быть продлена и дальше.

Впрочем, российские ритейлеры не думают, что покупателям стоит опасаться дефицита техники. У производителей декабрьские поставки были спланированы с учётом праздников, как международных, так и китайских.

Samsung Galaxy S20 получил еще одно преимущество

1 февраля состоится мероприятие Galaxy Unpacked, на котором будут представлены флагманские смартфоны Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra, а также сгибающийся смартфон Samsung Galaxy Z Flip.

Мы знаем, что флагманский смартфон Galaxy S20 Ultra будет оснащен основной камерой разрешением 108 Мп, 10-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом, который получил маркетинговое название Space Zoom.

Теперь же появились сведения о том, что новый флагман получит запредельные значения ISO, которые позволят делать качественные фотографии даже в ночное время суток. Samsung Electronics подала заявку на товарный знак Super ISO в Великобритании. Данная торговая марка, судя по описанию, относится к устройствам 9 категории, куда входят датчики изображения для смартфонов, датчики изображения для видеокамер, компьютерное программное обеспечение для обработки цифровых изображений.

В прошлом году камера Samsung Galaxy S10 получила диапазон ISO от 50 до 800. Это немного, учитывая, что Sony Xperia 1 получил впечатляющий диапазон ISO от 64 до 3200. Точное максимальное значение ISO для Galaxy S20 Ultra пока не сообщается, но очевидно, что смартфон должен стать одним из лучших в рейтинге DxOMark в этом году.

Подэкранные камеры могут вообще не появиться на рынке

Совсем недавно президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibong), заявил, что до массового производства и коммерческого использования смартфонов с подэкранными камерами еще далеко.

Журналисты, которые пообщались с лидером Redmi лично, уточняют, что пока что уровень развития технологий стоит на месте. Более того, если проблема с качеством фотографий не решится, то подобные смартфоны могут вообще никогда не появиться на рынке.

Напомним, главная проблема заключается в особенности дисплеев современных смартфонов. Это панели с высоким разрешением и, следовательно, с высокой плотностью пикселей (PPI). Это означает, что через дисплей может проходить небольшое количество света, необходимое для правильной работы датчика изображения. Это прямым образом отражается на качестве фотографий.

Во всех существующих прототипах смартфонов с подэкранной фронтальной камерой качество снимков получается существенно ниже, чем у обычных смартфонов. Ранее считалось, что проблема решится за несколько месяцев, однако это далеко не так.

В России стартовали продажи доступного Samsung со стилусом

Компания Samsung Electronics начала продажи в России смартфона Galaxy Note10 Lite с фирменным электронным пером S Pen.

Модель стала самой доступной в серии Galaxy Note и более чем в полтора раза дешевле базового смартфона Galaxy Note10. Российским покупателям смартфон предлагается в черном, красном и белом переливающемся цветах по рекомендованной цене 39 990 рублей. Интересно, что точно по такой же цене Xiaomi предлагает смартфон Mi Note 10 со 108-мегапиксельной камерой.

Galaxy Note10 Lite оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED экраном Infinity-O разрешением 2400 х 1080 пикселей с фронтальной камерой на 32 Мп в центральном отверстии. Тыльная камера сочетает основной широкоугольный модуль на 12 Мп, сверхширокоугольный на 12 Мп и телефото на 12 Мп.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 25 Вт. В основу легла платформа Exynos 9810, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Смартфон сразу получил свежую версию операционной системы Android 10 и новую оболочку One UI 2.0.

Стилус поддерживает Bluetooth Low-Energy и позволяет переключать слайды презентации, управлять видеоконтентом или делать снимки одним нажатием на клавишу.

И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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