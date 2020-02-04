Samsung Galaxy S20 Ultra показали ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Детали Samsung Galaxy 20 Ultra, которые вы еще не видели; прощай, BlackBerry, а также новый “Победитель” от Samsung. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Детали Samsung Galaxy 20 Ultra, которые вы еще не видели

Индийский инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) на свой страничке в социальной сети Twitter опубликовал официальные изображения Samsung Galaxy 20 Ultra в высоком разрешении. Это первые изображения Samsung Galaxy 20 Ultra с таким уровнем детализации, основное внимание на этих кадрах уделено основной камере Samsung Galaxy 20 Ultra с перископным модулем и фирменным «космическим» 100-кратным зумом.

Хорошо видно, насколько блок камеры выступает над поверхностью задней панели смартфона. Также сбоку видны кнопки включения и регулировки громкости, которые изящно огибает линия стыка боковой и задней панелей смартфона. Задняя панель изогнута по бокам, причем даже сильнее, чем поверхность экрана.

Сегодня стало известно, что все три модели Samsung Galaxy S20 смогут одновременно записывать видеоролики и делать фотографии на три камеры. Эта функция будет называться Quick Take. Также были подтверждены цены и объявлено о привлекательном бонусе за предварительный заказ.

Презентация Galaxy S20 ожидается 11 февраля, а в продажу, как сообщают инсайдеры, смартфон поступит 13 марта. Очень жду новинки от корейского гиганта. Пожалуй самый интересный смартфон этого года. А как вы думаете? Напишите в комментариях!

Прощай, BlackBerry. Культовый канадский бренд вскоре полностью исчезнет с рынка смартфонов

В своё время мобильные телефоны BlackBerry были невероятно популярны. Подтверждение этому можно увидеть во многих старых американских фильмов, где многие персонажи пользуются именно аппаратами канадской компании.

Однако времена изменились. В своё время BlackBerry, как и многие другие, упустили рынок, придерживаясь старых аппаратных и программных решений. В итоге компании пришлось полностью прекратить выпуск смартфонов. Но бренд оставался жив.

В 2016 году китайский гигант TCL приобрёл права на использование бренда BlackBerry на рынке смартфонов и дал бренду вторую жизнь. Однако, несмотря на легендарное имя и ряд весьма необычных аппаратов, смартфоны BlackBerry даже с Android популярными не стали.

И теперь вся эта история пришла к своему логичному завершению. Как сообщается, с 31 августа текущего года компания TCL больше не будет продавать смартфоны под брендом BlackBerry. В этот день, судя по всему, заканчивается срок лицензионного соглашения между компаниями, и китайский производитель, видимо, не захотел его продлевать. При этом TCL продолжит обеспечивать поддержку имеющихся клиентов до 31 августа 2022 года.

BlackBerry не упоминает никаких вариантов продолжения жизни её торговой марки на рынке смартфонов, так что, похоже, что мы можем констатировать скорую смерть культового бренда.

Samsung готовит нового «Победителя». Galaxy Fold 2 ожидается в конце года.

Совсем скоро компания Samsung представит гибкий смартфон Galaxy Flip Z. Это вторая модель компании с гибким экраном, но её нельзя назвать преемницей модели Galaxy Fold.

Конечно, Galaxy Fold 2 также выйдет на рынок. Не факт, что под этим именем, но весьма похоже на то. Источник сообщает, что Samsung работает над гибким смартфоном с кодовым именем Winner 2 или Win2. Galaxy Fold как раз имел кодовое имя Winner, а вот кодовое имя Flip Z — Bloom.

Таким образом, нас ждёт именно преемник Galaxy Fold и, скорее всего, под именем Galaxy Fold 2. Интересно и то, что источник говорит о двух версиях: с поддержкой 5G и без таковой.

Вполне логично предположить, что Galaxy Fold 2 будет основан на SoC Snapdragon 865. И хотя эта платформа не имеет интегрированного модема 5G, как мы знаем, Qualcomm продаёт её исключительно с модемами Snapdragon X55. То есть для Samsung нет никакой экономической выгоды делать Galaxy Fold 2 без модема 5G, но на той же SoC Snapdragon 865.

То есть можно предположить, что будет и некая более доступная модификация с менее производительной SoC, но пока сложно предположить, с какой. Особенно, учитывая тот факт, что Galaxy Fold 2 якобы должен выйти лишь в конце года.

Первый 108-мегапиксельный смартфон Xiaomi провалил новый тест DxOMark

Смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, выпущенный прошлой осенью, также известен под названием Xiaomi Mi Note 10 Premium Edition. Он стал первым на рынке смартфоном с пятимодульной камерой разрешением 108 Мп.

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали его камеру еще в ноябре, поставив смартфону 121 балл. Он до сих пор входят в пятерку лучших камерофонов, уступая лидеру всего 2 балла.

С недавних пор DxOMark тестирует и аудиовозможности смартфонов. Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition оснащен одним динамиком, разъемом 3,5 мм для подключения наушников, а также поддержкой Hi-Res Audio. По результем тестирования аудиосистемы Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition получил 54 балла, включая 50 баллов за воспроизведение и 64 балла за качество записи.

Пока что DxOMark протестировала всего 14 смартфонов на качество воспроизведения и записи звука. Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition не смог попасть в первую десятку, уступив всем прошлогодним флагманам, включая Huawei Mate 20X, Apple iPhone XS Max, Asus ROG Phone II, Google Pixel 4, Samsung Galaxy Note 10+ 5G, OnePlus 7 Pro и др. Превзошел от только Honor 20 Pro, Black Shark 2 Pro и Sony Xperia 1.

Наиболее заметным недостатком смартфона оказался единственный динамик, расположенный в левом нижнем углу устройства. Это создает не очень комфортные ощущения при воспроизведении музыки и фильмов, а также в играх. Есть и другие проблемы, такие как заметное отсутствие низких частот и высокие искажения при максимальной громкости.

А на этом у нас пока все. Мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Мы просим поддержать развитие Придиры подпиской, колокольчиком и лайком – вам не сложно, а парням приятно. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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