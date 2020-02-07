Samsung Galaxy S20 Ultra – СМАРТФОН МЕЧТЫ ПО ПРИЯТНОЙ ЦЕНЕ

Финальные цены Samsung Galaxy S20, iPhone 9 спасён, задержек не будет, а Самые крупные анонсы смартфонов под угрозой срыва. Всем привет, с вами наша рубрика самых интересных новостей технологий от канала “Мобильный Придира”.

Финальные цены Samsung Galaxy S20

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) за последние несколько дней дважды публиковал цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американских операторов мобильной связи.

Изначально стало известно, какие цены будут установлены в магазинах сети T-Mobile US, позже были подтверждены цены на операторские смартфоны Verizon.

Теперь же тот же сетевой информатор получил подтверждение от анонимного сотрудника Samsung о финальных ценах смартфонов линейки Samsung Galaxy S20. Итак, базовая версия Samsung Galaxy S20 будет стоить от 999 долларов, за Samsung Galaxy S20+ будут просить от 1199 долларов. Наконец Samsung Galaxy S20 Ultra обойдется желающим в 1399 долларов. Еще раз — это окончательные цены от Samsung.

Презентация Samsung Galaxy S20 ожидается 11 февраля этого года, но в продажу линейка поступит только 13 марта. Да уж, ждать остается долго – практически месяц после релиза. А ждете ли вы смартфоны самсунг? Напишите в комментариях, какой и почему. А мы продолжаем!

iPhone 9 спасён, задержек не будет

Ранее появились сообщения о том, что вспышка коронавируса в Китае повлияет на график производства смартфонов iPhone 9, которые должны собираться на заводах Foxconn.

Компания Foxconn опубликовала официальное заявление, в котором отметил, что ситуация в Китае мало повлияла на плановое производство смартфонов iPhone. Изначально Foxconn говорила о том, что у нее есть запасной план, а теперь компания уточняет, что у нее также есть заводы по производству во Вьетнаме, Индии и Мексике. Кроме того, китайские заводы возобновят работу уже 10 февраля, как и было запланировано.

Большинство iPhone производят в Китае, например, завод Foxconn в Чжэнчжоу и завод Pegatron недалеко от Шанхая. Эти два города находятся более чем в 500 километрах от Ухани, что также является главной причиной для беспокойства специалистов, считающих, что они могут не возобновить работу вовремя.

Но Foxconn официально сообщила, что причин для беспокойства нет. Борьба с коронавирусом идет по плану, как будет идти и производство смартфонов.

Выход iPhone 9 ожидается в марте этого года.

Самые крупные анонсы смартфонов под угрозой срыва

Mobile World Congress (MWC) — крупнейшая в мире международная выставка мобильных технологий и решений, на который обычно представляют одни из самых интересных смартфонов года.

Как стало известно, некоторые производители смартфонов уже отказались от посещения выставки Mobile World Congress 2020 из-за текущей ситуации в Китае, а именно вспышки коронавируса.

Китайские производители, которые закрыли свои магазины и производства у себя на родине, всячески стараются помочь правительству урегулировать ситуацию как можно быстрее. На этом фоне компании из других стран предпочитают воздержаться от посещения столь массовых мероприятий, чтобы не ставить своих сотрудников под угрозу заражения.

Так, например, южнокорейская LG уже подтвердила, что из-за распространения коронавируса и соображений безопасности сотрудников компания приняла решение отказаться от участия в Mobile World Congress 2020.

Ранее сообщалось, что компания LG должна была представить на Mobile World Congress такие смартфоны, как LG V60 ThinQ и G9 ThinQ. Теперь же южнокорейский производитель планирует провести отдельное мероприятие у себя на родине. Возможно, оно будет проведено в онлайновом формате. Ждем известий от других производителей.

Mobile World Congress 2020 пройдет в конце этого месяца в Барселоне

Еще один флагман Huawei достойно прошел тест DxOMark

Специалисты лаборатории DxOMark несколько неожиданно опубликовал результаты тестирования камеры смартфона Huawei Mate 20 X, который был выпущен в прошлом году.

По результатам всех тестов Huawei Mate 20 X получил 111 баллов, что поставило его на 16 месте в глобальном рейтинге. Он оказался лучше, чем Xiaomi Mi 9, Apple iPhone 11, Huawei P20 Pro, Apple iPhone XS Max и многие другие смартфоны. При этом он уступил Samsung Galaxy S10+, Google Pixel 4, Huawei Mate 20 Pro и прочим.

За качество фото смартфон получил 118 баллов, а за видео — 97 баллов. В своем вердикте представители DxOMark пишут, что ключевым преимуществом смартфона является ориентированный в первую очередь на любителей кино и игр массивный 7,2-дюймовый экран. Однако если для владельцев этого смартфона мобильные фото и видео также имеют значения, то они могут быть спокойны, так как он отлично справляется со своей задачей в большинстве сценариев.

К сильным сторонам смартфона относятся:

точная экспозиция с широким динамическим диапазоном

низкий уровень шума на ночных снимках

приятная цветопередача и точный баланс белого

отличный автофокус

высокая детализация при увеличении

хорошая ультраширокоугольная камера

Что касается слабых мест, то обозреватели говорят о потере мелких деталей на снимках, ограниченном динамическом диапазоне в высококонтрастных сценах, сильном шуме при съемке в помещении с увеличением и низкой детализации с эффектом боке.

Ну и пока что это все наши новости для вас. В подготовке этого выпуска нам активно помогали ребята с канала Мобильный Придира. Так то не стесняйтесь ставить им лайки, подписываться на их замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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