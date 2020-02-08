iPhone 9 посоревнуется с Samsung Galaxy S20 Ultra

iPhone 9 представят сразу после выхода Samsung Galaxy S20, недорогой Google Pixel 4a получит весьма производительную платформу, а очень автономные Samsung Galaxy Buds+ на качественных фото за несколько дней до анонса. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

iPhone 9 представят сразу после выхода Samsung Galaxy S20

Инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass), который регулярно снабжает общественность достоверной информацией о новинках мобильной индустрии, поделился сведениями о выходе грядущих интересных смартфонов компаний Samsung и Apple.

Итак, ранее были сведения о том, что смартфон Samsung Galaxy S20 может поступить в продажу 13 марта этого года. Согласно новой информации, которая ранее проскакивала в виде слухов, смартфон доберется до первых владельцев за неделю до этого, то есть 6 марта 2020.

Что касается нового смартфона iPhone, то источники неоднократно говорили о том, что он должен поступить в продажу этой весной. Также назывался март в качестве месяца, когда Apple представит новинку. Эван Блэсс подтверждает, что Apple анонсирует iPhone 9 или iPhone SE 2 в середине марта, то есть через неделю после выхода Samsung Galaxy S20.

Компания Foxconn на этой неделе опубликовала официальное заявление, в котором отметил, что ситуация со вспышкой коронавируса в Китае мало повлияла на плановое производство смартфонов iPhone. Китайские заводы возобновят работу уже 10 февраля, тогда и начнется производство iPhone 9. А ждете ли вы iPhone 9? Доступный, компактный, с флагманской начинкой – все как мы любим. Напишите в комментариях.

Недорогой Google Pixel 4a получит весьма производительную платформу

В прошлом месяцев в Сети появились данные о смартфонах Pixel 4a и 4a XL. Согласно тем данным, первый аппарат должен получить SoC Snapdragon 730, а второй — Snapdragon 765.

Также тогда говорилось, что младшая модель носит кодовое имя sunfish, но на тот момент это были скорее косвенные доказательства. Теперь же источник утверждает, что обнаружил прямые указания на то, что sunfish — это именно Pixel 4a. И он действительно будет основан на однокристальной системе Snapdragon 730 — далеко не самой производительной на сегодняшний день, однако намного более производительной, чем Snapdragon 670, лежащая в основе Pixel 3a.

Что же касается остального, мы уже достаточно давно знаем, что Pixel 4a должен получить дисплей диагональю 5,7-5,8 дюйма, одинарную основную камеру и разъём для наушников.

Очень автономные Samsung Galaxy Buds+ на качественных фото за несколько дней до анонса

Наушники Samsung Galaxy Buds+ будут представлены 11 февраля вместе с новыми смартфонами компании. Но инсайдеру под псевдонимом Roland Quandt удалось раздобыть такие за несколько дней до анонса.

Тестов он пока не проводил, но опубликовал множество фотографий, позволяющих оценить грядущую новинку.

Если говорить об упаковке, она обещает нам до 11 часов автономной работы в режиме проигрывания музыки, двойные излучатели, тройной микрофон и поддержку беспроводной зарядки.

Что же касается дизайна, Galaxy Buds+ от текущей модели отличаются весьма незначительно.

Компания Huawei начала приём предварительных заказов на ноутбуки MateBook D с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма

Huawei MateBook D 14 предлагается по рекомендованной розничной цене 47 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ на твёрдотельном накопителе. MateBook D 15 обойдётся в 44 990 рублей за 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD.

Интересно, что за предзаказ любого из этих ноутбуков компания предлагает в качестве подарка бесплатный планшет MediaPad T5, который сам по себе стоит 14 990 рублей.

Новые ноутбуки оснащаются IPS-экранами с разрешением Full HD (1920 х 1080), процессорами AMD Ryzen 5 3500U, 8 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ на твёрдотельном накопителе. Время автономной работы составляет 9,5 часов.

Меньшая модель весит 1,38 кг, а большая — 1,53 кг. Порты включают USB Type-A 3.0, пару USB Type-A 2.0, USB Type-C, HDMI и стереоразъем 3,5 мм. Поддерживается Bluetooth 5.0. В комплект входит зарядное устройство мощностью 65 Вт с разъемом USB Type-C.

Одной из главных особенностей MateBook D 14 и MateBook D 15 стала функция Multiscreen Collaboration — удобное подключение смартфонов к ноутбукам для переноса файлов и работы на одном экране.

Ericsson не будет участвовать в MWC 2020

Вспышка и продолжающееся распространение нового короновируса побудили компанию Ericsson отказаться от участия в выставке GSMA Mobile World Congress (MWC) 2020, которая пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля.

По словам шведского производителя коммуникационного оборудования, он «внимательно следит за развитием событий и придерживается рекомендаций соответствующих национальных органов и международных организаций, таких как ВОЗ». Компания уже приняла ряд мер предосторожности, чтобы обеспечить здоровье и безопасность работников и свести к минимуму влияние вспышки короновируса на деятельность компании. Решение об отказе от участия в крупнейшем отраслевом мероприятии было принято после «тщательной внутренней оценки рисков».

А какой смартфон в 2020 году ждете вы больше всего? Новенькие iPhone? Galaxy S20? Или флагманский Xiaomi Mi 10 Pro. Напишите в комментах, нам интересно будет это узнать.

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