Huawei P40 Pro – НЕВЕРОЯТНЫЙ ЭКРАН

Чем отличаются экраны Huawei P40 и Huawei P40 Pro [Хуавей ПЭ 40 и Хуавей ПЭ 40 Про], а Vivo пообещала снизить цены на новые 5G-смартфоны. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Чем отличаются экраны Huawei P40 и Huawei P40 Pro

Южнокорейские источники рассказали о том, чем отличаются экраны флагманских смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro, которые будут представлены на следующей неделе. Более доступная модель P40 получит плоскую OLED-панель, тогда как Huawei P40 Pro оснащен OLED-экраном, который загнут со всех четырех сторон.

Поставщиком экранов для Huawei P40 выступает компания BOE, которая успешно наладила массовое производство. Что касается Huawei P40 Pro, то изначально отгружать такие панели будут Samsung Display и LG Display. При этом BOE также надеется получить контракт на поставку изогнутых экранов для Huawei P40 Pro. Также появились сведения о том, что китайский производитель BOE должен выступить поставщиком изогнутого экрана OLED со встроенным дактилоскопическом датчиком для смартфона Nova 7 Pro 5G получит, который представят в апреле этого года. Сегодня мы уже сообщали, что Huawei Nova 7 5G и Nova 7 Pro 5G получили 40-ваттную зарядку.

Что касается Huawei P40 и Huawei P40 Pro, то смартфоны получат однокристальную систему Kirin 990 5G, поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядки, а также флагманскую камеру. Конечно, это прежде всего касается старшей версии смартфона, которая должна возглавить новый рейтинг DxOMark.

Тем временем китайские магазины уже открыли предварительные продажи Huawei P40 Pro.

Официальный анонс ожидается 26 марта.

Vivo пообещала снизить цены на новые 5G-смартфоны

5G-смартфоны постепенно становятся трендом, и крупные производители устройств выпускают всё больше моделей с поддержкой сетей пятого поколения. Не стала исключением и vivo — компания о готовящемся расширении ассортимента актуальных моделей гаджетов, при этом пообещав снизить их цену уже в текущем году.

Вице-президент vivo Лю Хун заявил, что продажи смартфонов компании в марте 2020-го увеличились более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а потребительский спрос на телефоны с поддержкой нового стандарта связи превосходит все ожидания бренда. По этой причине производитель ускорит переход с 4G на 5G.

Топ-менеджер добавил, что сейчас более 80% сотрудников компании уже вернулись к работе, благодаря чему темпы производства увеличилось более чем на 90%, а «выходная мощность» конвейеров составляет не менее 100 000 единиц продукции в день. Кроме того, руководство компании прогнозирует падение цен на 5G-смартфоны в четвёртом квартале текущего года до уровня около $214.

Коммерческие названия грядущих новинок и их точную стоимость Лю Хун не сообщил.

И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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