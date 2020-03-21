iPhone 9 - ВЗОРВЕТ РЫНОК

Apple начала массовое производство антикризисного iPhone 9, Apple теперь продает не более чем по 2 iPhone в одни руки, а вот производство iPhone 12 может начаться только в мае. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Apple начала массовое производство антикризисного iPhone 9

Компания Apple только что начала массовое производство давно ожидаемого недорого смартфона iPhone 9, на который аналитики возлагают надежды по преодолению кризиса и падения продаж. О старте производства сообщил авторитетный сетевой информатор Джон Проссер (Jon Prosser), хорошо себя зарекомендовавший по прошлым утечкам.

Выпуск наследника недорогого смартфона iPhone SE ожидается от Apple уже несколько лет. В текущем году множество достоверных источников сообщали о том, что Apple всё-таки запустит iPhone SE 2 под названием iPhone 9. Изначально ожидался анонс в начале марта, однако в связи с коронавирусом и остановкой заводов в Китае дебют новинки оказался в опасности.

По предварительным данным, iPhone 9 сохранит 4,7-дюймовый форм-фактор и некоторые другие особенности iPhone 8, включая сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке домой. При этом он получит обновлённую платформу A13, которая лежит в основе iPhone 11, а также «целых» 3 гигабайта оперативной памяти. За счёт нового процессора, время автономной работы заметно вырастет.

Цена должна остаться максимально доступной — на уровне 399 долларов для младшей конфигурации. А ждете ли вы такой доступный iPhone от Apple? Напишите в комментариях!



Apple теперь продает не более чем по 2 iPhone в одни руки. Спекулянты не заработают на дефиците iPhone.

Компания Apple ввела ограничение на одновременную покупку нескольких смартфонов iPhone через свои интернет-магазины во многих странах, включая Соединенные Штаты и Китай. Теперь один человек может купить не более двух смартфонов. Ограничения на покупку введены после того, как Apple закрыла все свои розничные магазины за пределами Китая из-за пандемии коронавируса. Пользователи подтверждают, что на официальном сайте действительно можно выбрать для покупки не более двух смартфонов.

В последний раз аналогичная ситуация была в 2007 году, когда был представлен оригинальный iPhone. Тогда Apple ввела такие меры, чтобы помешать спекулянтам перепродавать смартфоны по завышенным ценам. Наблюдатели считают, что сейчас причина может быть аналогичной. Розничные магазины Apple будут закрыты, как минимум, до 27 марта.

В феврале генеральный директор Apple Тим Кук написал письмо, предупреждающее инвесторов, что компания вряд ли выполнит свои первоначальные прогнозы по доходам в 1 квартале из-за коронавируса.

Несмотря на то, что Китай возобновил производство, Apple и другие компании сталкиваются с ослаблением спроса, так как страны по всему миру закрывают розничные магазины и вводят карантин

Массовое производство iPhone 12 может начаться в мае

Источники сообщают, что цепочка поставок Apple продолжает восстанавливаться, поэтому массовое производство флагманского смартфона iPhone 12 может начаться уже в мае этого года, а презентация новинки состоится осенью. Многие компании из цепочки поставок Apple уже возобновили работы и производство в Китае, однако у Apple есть партнеры и в других регионах, таких как Малайзия, Южная Корея, Великобритания, США, Италия и Германия.

Пандемия коронавируса в Европе началась на несколько месяцев позже, чем в Китае, поэтому наблюдатели пока не могут сказать, состоится ли презентация iPhone 12 в сентябре, как это обычно происходит каждый год, или может возникнуть какая-то задержка.

По предварительной информации, в линейку iPhone 12 могут войти 3 или 4 модели. iPhone 12 Pro будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном, частота обновления изображения составит 120 Гц. Главный датчик изображения в основной камере будет иметь разрешение 16 Мп. Фронтальная камера будет включать 12-мегапиксельный датчик изображения и датчик глубины.

Новинка будет построена на базе однокристальной системы Apple A14, она получит 6 ГБ оперативной памяти, поддержку сетей пятого поколения, защиту от пыли и влаги IP68, аккумулятор емкостью 3100 мА•ч, а также поддержку беспроводной зарядки.

И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/