iPhone 12 – РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ОТМЕНЫ

Apple отменит презентацию iPhone 12, обновлённый MacBook Air неожиданно стал более ремонтопригоден, а также представлен первый складной смартфон с техническими характеристиками флагмана. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Apple отменит презентацию iPhone 12

Пандемия коронавируса уже отразилась на работе многих производителей смартфонов. Не стала исключением и Apple: по данным сетевых источников, в сложившейся ситуации компания не готова к массовому выпуску своего первого 5G-гаджета, а традиционная осенняя презентация впервые за много лет оказалась под угрозой срыва.

По данным издания Nikkei, из-за перебоев в работе производственных линий Apple может «подвинуть» релиз новых iPhone, ранее запланированный на сентябрь 2020-го. Журналисты заверяют, что информация была получена сразу от трёх близких к компании источников. Даже если вендор успеет анонсировать обновлённую линейку в сентябре, на рынок аппараты поступят небольшим тиражом, а стабилизировать массовый выпуск, по мнению инсайдеров, корпорации удастся не ранее 2021 года.

По слухам, ещё одной причиной задержки массового производства смартфонов стало вынужденное прекращение сотрудничества с компаниями, задачей которых была разработка прототипов компонентов новых iPhone. Ожидается, что окончательное решение о сроках проведения презентации Apple примет в мае. При самом неблагоприятном сценарии компания перенесёт анонс iPhone 12 на 2021 год.

Обновлённый MacBook Air неожиданно стал более ремонтопригоден

Представленный недавно обновлённый ноутбук MacBook Air стал ощутимо лучше предшественника. Он получил новые, намного более производительные процессоры, новую ножничную клавиатуру и даже стал дешевле на 100 долларов. Специалисты iFixit уже разобрали новинку, и не только для того, чтобы оценить её ремонтопригодность, а и для того, чтобы найти отличия от предыдущей модификации.

Начнём с ремонтопригодности. Прошлая версия MacBook Air хотя и получила всего три балла из десяти возможных, но всё же хотя бы немного порадовала специалистов iFixit. Тогда они выразили надежду на то, что это был первый шаг Apple назад к более ремонтопригодным устройствам.

И вот мы имеем обновлённый MacBook Air, который мало отличается от предшественника, если забыть о клавиатуре и процессорах. Но всё же внутри изменений оказалось больше, благодаря чем эта версия заработала уже четыре балла. В плюсы устройству записали упрощённую процедуру замены аккумулятора и тачпада, а также модульность многих компонентов.

Что же касается других отличий от прошлой версии, к примеру, стоит выделить чуть увеличенный радиатор системы охлаждения. Как уже говорилось, в новой модели MacBook Air проще заменить тачпад и аккумулятор, а всё потому, что прокладка кабелей теперь позволяет сделать это сразу после снятия крышки.

Представлен первый складной смартфон с техническими характеристиками флагмана

Компания Royole выпустила в Шэньчжэне складной смартфон FlexPai 2. В Royole утверждают, что они является первыми в мире, кто запустил в серийное производство полностью гибкий дисплей. В 2018 году на китайском рынке появился FlexPai. Диагональ гибкого дисплея в разложенном состоянии 7,8-дюймов и соотношение сторон 4:3. Эффективный размер дисплея составляет 6,78 дюйма.

Складывается смартфон благодаря специальной конструкции основным компонентом которой является полностью закрытый линейный вал, который поддерживает изгиб и удержание его под любым углом, от 0 до 180 градусов. В FlexPai 2 установлена мобильная платформа Snapdragon 865 5G, вместе с оперативной памятью LPDDR5 и накопителем UFS 3.0. Есть четыре датчика основной камеры, а также стереодинамики.

В остальном техническая начинка смартфона остается закрытой, а более подробную информацию мы получим только во втором квартале этого года. К тому же компания подписала соглашение о сотрудничестве с ZTE и в будущем, в более именитый производитель собирается использоваться складной экран Cicada Wing третьего поколения в своих флагманских решениях.

А на этом у нас пока все. Мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте им лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/