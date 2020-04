Samsung Galaxy Note 20 с ПОДЭКРАННОЙ КАМЕРОЙ Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 31.03.2020 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 53 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Samsung Galaxy Note 20 с подэкранной камерой появился на фото, а желающих купить Huawei P40 Pro оказалось очень мало. К слову, мы тут для вас готовим другие интересные обзоры и хотели бы узнать, каким смартфоном пользуетесь вы – напишите об этом в комментариях. Ну а это очередная подборка самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”. Samsung Galaxy Note 20 с подэкранной камерой появился на фото На сайте Slashleaks опубликовали первую фотографию неизвестного смартфона Samsung, который не имеет видимой фронтальной камеры. Устройство, которое находится в руках пользователя, находится во включенном состоянии. На экране запущено приложение для управления кондиционером. Автор фотографии утверждает, что это первый смартфон южнокорейского гиганта, который оснащен фронтальной камерой, расположенной под поверхностью дисплея. Если внимательно посмотреть в правый верхний угол экрана, то на рамке сверху виден какой-то засвет. Возможно, это артефакты, которые остались после использования графического редактора. Но а если же предположить, что это действительно первый смартфон Samsung с подэкранной фронтальной камерой, то по форме он ассоциируется с грядущим Galaxy Note 20. Ожидается, что в этом году новинки линейки Samsung Galaxy Note получат названия Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Plus. Samsung Galaxy Note 20 Plus проходит под кодовым названием Project Canvas, разработчики утверждают, что с помощью нового планшетофона легко реализовать все задумки. Этому будут способствовать новые функции стилуса S Pen, причем подробностей пока нет, но изменения должны быть серьезными. Также ожидается увеличения диагонали дисплеев. Что касается камер, то они могут быть скопированы у Samsung Galaxy S20 Ultra. Предположительно Samsung Galaxy Note 20 Plus получит экран диагональю 6,9 или даже 7 дюймов при разрешении QHD + и частоте обновления изображения 120 Гц. Samsung Galaxy Note 20 Plus должен получить аккумулятор емкостью 5000 мА•ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. У младшей модели аккумулятор ожидается на 4800 мА•ч. Выход Samsung Galaxy Note 20 и Samsung Galaxy Note 20 Plus ожидается в конце августа. Желающих купить Huawei P40 Pro оказалось очень мало Крупнейший китайский онлайновый магазин Jingdong сообщил о том, что за первые четыре дня после начала приема предварительных заказов всего 80 000 человек внесли задаток за флагманский смартфон Huawei P40 Pro. Ранее было объявлено, что за первый день в Jingdong было размещено 20 000 предварительных заказов на Huawei P40 Pro за первые сутки. Тенденция сохранилась и в последующие дни, однако никаким рекордом в данном случае по-прежнему не пахнет. Успешные смартфоны на данной стадии собирают сотни тысяч и даже миллионы предварительных заказов. На прошлой неделе в Сети появились результаты тестирования нового смартфона Huawei P40 Pro в популярном тестовом приложении AnTuTu. Тесты показали, что это самый медленный флагман современности, который не смог попасть даже в десятку лидеров. При этом Huawei P40 разгромил всех конкурентов на Snapdragon 865 в тесте искусственного интеллекта. Продажи P40 и P40 Pro стартуют 7 апреля, на российском рынке эти смартфоны станут доступны 10 апреля. И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. Не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

