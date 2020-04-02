iPhone 9 - ДАТА АНОНСА

Даты анонса и начала продаж антикризисного iPhone 9, первое фото позволяет понять, как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 20, а Huawei P40 Pro стал не только лучшим камерофоном, но и лучшим смартфоном для селфи. Представляем вашему вниманию самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Даты анонса и начала продаж антикризисного iPhone 9

В сети появились новые подробности о выходе ожидаемого уже не первый год недорогого смартфона Apple, который станет наследником популярного iPhone SE.

Сведениями поделился сетевой информатор Джон Проссер, хорошо себя зарекомендовавший по прошлым утечкам. Как отметил Проссер, на внутреннем совещании Apple стало известно, что компания готовится к запуску iPhone 9 в апреле. Предварительно ожидается, что анонс состоится 15 апреля, а поставки начнутся 22 апреля. Впрочем, Проссер на всякий случай напомнил, что в условиях пандемии коронавируса все планы и сроки могут измениться.

Уже ставший почти культовым недорогой iPhone SE дебютировал в 2016 году 31 марта. Ожидалось, что Apple может представить iPhone 9 именно в этот день — 31 марта 2020 года, но этого так и не произошло.

Смартфон может получить название iPhone 9. По предварительным данным, он сохранит 4,7-дюймовый форм-фактор и некоторые другие особенности iPhone 8, включая сканер отпечатков пальцев Touch ID в домашней кнопке. При этом iPhone 9 получит обновлённую платформу A13, которая лежит в основе iPhone 11, а также «целых» 3 ГБ оперативной памяти. За счёт нового процессора, время автономной работы заметно вырастет. Цена должна остаться максимально доступной — на уровне 399 долларов для младшей конфигурации.

Первое фото позволяет понять, как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 20

До выхода смартфонов Samsung Galaxy Note 20 ещё достаточно далеко, но многое о них мы можем сказать уже сейчас. Они явно будут основаны на Snapdragon 865 либо 865 Plus, если последняя будет представлена к тому моменту, они получат столько же памяти, как и модели S20, да и камеры в целом у них явно будут очень схожими. И, как демонстрируют фотографии, не только по параметрам, но и по дизайну.

На снимках запечатлён не чехол, а пресс-форма для создания фирменного чехла со светодиодами. Благодаря ей мы можем видеть, что модуль камеры грядущего аппарата, а это может быть как Galaxy Note20, так и Note 20 Plus, будет выглядеть примерно так же, как у S20 Ultra.

Также можно видеть, что физические кнопки переедут на правую грань. У Note 10, напомним, они расположены на левой, а вот у Galaxy S20 — также на правой.

Huawei P40 Pro стал не только лучшим камерофоном, но и лучшим смартфоном для селфи

Специалисты лаборатории DxOMark опубликовали результаты тестирования фронтальной камеры новейшего флагманского смартфона Huawei P40 Pro, который до этого возглавил рейтинг лучших камерофонов по качеству основной камеры.

В тесте фронтальной камеры Huawei P40 Pro получил 108 баллов за качество фото и 95 баллов за качество видео, а общий результат составил 104 балла. Это позволило новинке возглавить и рейтинг лучших селфифонов.

Авторы обзора отметили, что Huawei P40 Pro был протестирован с выключенной функцией Face Beautification. Прошивка камеры, используемая для тестов DxOMark, в настоящее время еще не доступна для потребителей; Huawei сделает еее доступной в ближайшем будущем.

Основные достоинства селфи-камеры включают экспозицию, цвет, шум, вспышку и боке, а Huawei P40 Pro немного улучшает результаты предыдущих лучших устройств во всех этих категориях. Снимки с боке особенно впечатляют благодаря специальному ИК-датчику P40 Pro, который обеспечивает хорошую оценку глубины и точное размытие вокруг объекта.

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