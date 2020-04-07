iPhone 12 – ЛУЧШИЙ КАМЕРОФОН

Пользователи получат недорогой iPhone SE 2020 в начале мая, опубликовано новое изображение камеры iPhone 12, а флагман LG c двумя экранами будет дешевле Samsung Galaxy S20. Представляем вашему вниманию самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Пользователи получат недорогой iPhone SE 2020 в начале мая

В Сети появились новые подробности об iPhone SE 2020 или как его еще называют iPhone 9. Судя по данным, опубликованным на крупнейшей китайской онлайновой площадке JD.com, поставки нового бюджетного iPhone стартуют с 1 по 10 мая. Эти данные подтверждают слухи об официальной премьере новинки 15 апреля. Таким образом, даты анонса и старта официальных поставок разделят две недели.

Нужно отметить, что дизайн iPhone SE 2020 уже секрета не представляет.

Если дизайн кажется знакомым, то память вас не обманывает: iPhone SE 2020 практически повторит iPhone 8 в плане внешнего вида. Отличия между ними лишь в нюансах. Но технически новинка будет интереснее. Во-первых, емкость аккумулятора будет больше, чему iPhone 8, во-вторых, вместо процессора Apple A11 (Читаем А11) Bionic будет использоваться платформа посвежее. Объемов памяти предложат три: 64, 128 и 256 гигабайт. Ожидается, что в стоимость базовой версии iPhone SE 2020 составит $400. А ждете ли вы такой доступный смартфон от яблочной компании? Напишите в комментариях! А мы идем дальше.

Так выглядит камера iPhone 12. Опубликовано новое изображение

На сайте Slashleaks опубликовали эскизы нового смартфона компании Apple, который должен быть представлен под названием iPhone 12 в сентябре этого года, если не вмешается пандемия коронавируса.

На задней панели будет располагаться квадратная основная камера с дополнительным четвертым датчиком, в роли которого может выступать времяпролетная камера, отвечающая за более точное определение глубины сцены.

В данный момент в Сети активно обсуждается вопрос, успеет ли Apple выпустить линейку смартфонов iPhone 12 в сентябре, как она обычно это делает. Китайские партнеры наращивают производство, однако пандемия коронавируса может помешать выпустить новинку вовремя.

Источники утверждают, что Apple не хочет откладывать презентацию и выпуск iPhone 12 не более поздний срок, поэтому инженерная команда Apple в США использует видеозвонки и «другие методы», чтобы помочь китайским коллегам собирать прототипы iPhone 12. То есть фактически смартфон создается на удаленке.

Флагман LG c двумя экранами будет дешевле Samsung Galaxy S20

В пятницу LG Electronics сообщила, что в мае компания выпустит новый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения, который не будет относиться с линейке LG G.

Различные источники утверждают, что LG Electronics представит новую линейку смартфонов 15 мая. Речь идет о полноценном флагмане, который при этом будет дешевле, чем Samsung Galaxy S20. Впрочем другие источники, ссылаясь на официальных представителей LG Electronics, отмечают, что дата выхода телефона еще не определена.

Предполагается, что новый телефон будет использовать однокристальную систему Snapdragon 765 или Snapdragon 765G, а также получит аксессуар, добавляющий второй экран. Целевой аудиторией нового телефона являются клиенты, которые хотели бы получить недорогой, но очень быстрый современный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения.

А на этом у нас пока все. И снова мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями.

Напоминаем, что у вас есть альтернативный вариант для просмотра видео этой подборки: https://novideo.eu/watch/icXvUTdGXExsSNg

Также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/