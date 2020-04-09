Samsung Galaxy Fold 2 – ДОСТУПНЫЙ ГИБКИЙ СМАРТФОН

Доступная версия Samsung Galaxy Fold 2, новые AirPods X за 200 баксов, а дорогущий Samsung Galaxy S20 Ultra удивил результатами продаж. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Samsung выпустит более доступную версию Galaxy Fold 2 с накопителем на 256 Гбайт

По данным из Кореи, компания Samsung вскоре выпустит Galaxy Fold нового поколения с накопителем на 256 гигабайта, который будет стоить меньше, чем первый Galaxy Fold. Дело в том. что первый гибкий смартфон от Samsung был доступен только в конфигурации на 512 ГБ по цене $1980. Источник предполагает, что аппарат с кодовым названием SM91х будет выпускаться в двух версиях, которые будут отличаться объемом внутреннего хранилища. Очевидно, производитель рассчитывает привлечь внимание потенциальных покупателей, предложив им флагманское устройство по более доступной цене.

Эта информация из корейских источников похожа на первый реалистический слух о Galaxy Fold 2. Сообщения о том, что Samsung работает над преемником Fold, впервые появились в марте, когда сообщалось что компания разрабатывает два новых телефона со складными дисплеями.

Одним из таких устройств оказался недавно выпущенный Galaxy Z Flip, а вот другое еще не было представлено. С тех пор было мало данных о новом устройстве. Например, согласно сообщению, опубликованному корейским изданием Aju News, телефон будет оснащен 7,7-дюймовым складным экраном и камерой для селфи под дисплеем. До этого в другой корейской публикации говорилось, что Fold 2 будет иметь 8-дюймовый складной дисплей и поддержку S Pen.

Важно отметить, что ни одна из этих спецификаций не соответствует стремлению сделать телефон более доступным. Если бы Samsung захотел сделать Fold более доступным, не было бы слухов о том, что компания использует керамику и нержавеющую сталь для изготовления корпуса телефона. Такие технологии, как камера под дисплеем, также повысят стоимость телефона.

В закрытом виде Galaxy Fold первого поколения представляет смартфон со вспомогательным AMOLED-дисплеем с диагональю 4,6 дюйма и плоской задней поверхностью, на которой расположен основной тройной модуль камер. В развернутом виде это полноценный планшет с 7,3-дюймовым дисплеем нового поколения Infinity Flex Display.

Основной и вспомогательный дисплеи синхронизированы: каким бы приложением вы не пользовались, при закрытии/открытии устройства программное обеспечение моментально подстраивает изображение под нужные размеры и соотношения, позволяя вам продолжать работу.

Шарнирный механизм немного туговат, но после нескольких открытий можно привыкнуть и легко дозировать усилия для раскрытия основного дисплея. Впрочем, по слухам, в новом поколении Galaxy Fold будет реализован другой механизм открывания.

AirPods X за $200 выйдут в сентябре, а в июне желающим предложат накладные AirPods за $350

Известный сетевой информатор Джон Проссер, который часто публикует первым достоверные сведения по технике Apple, опубликовал информацию о новой гарнитуре компании, а точнее сразу о двух новых моделях.

Согласно инсайдерской информации, первое устройство дебютирует на мероприятии Apple Worldwide Developers Conference , в плане конструкции наушники будут напоминать Beats Studio3. Данные наушники должны стоить около 350 долларов.

Соответствующие схематические изображения наушников были обнаружены в исходном коде ранней версии операционной системы iOS 14, которая доступна для ознакомления разработчикам. Наушники, предположительно, будут доступны в белом и черном цветовых вариантах.

Беспроводные наушники AirPods пользуются огромным успехом, поэтому производитель не собирается останавливаться на достигнутом. По неофициальной информации, в сентябре будут выпущены наушники-вкладыши AirPods X.

Цена AirPods X должна составить около 200 долларов. Взяли ли бы вы себе такие полноразмерные яблочные наушники? Пишите в комментариях, а мы идем дальше.

Дорогущий Samsung Galaxy S20 Ultra удивил результатами продаж.

Сотрудник компании Mcnex, которая входит в цепочку поставок камер для новых смартфонов Samsung Galaxy S20, сообщает, что старшая модель Samsung Galaxy S20 Ultra оказалась куда более популярной, чем ожидалось.

Дело в том, что южнокорейская компания Samsung существенно увеличила количество заказов на 40-мегапиксельную фронтальную и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры, которые используются в Samsung Galaxy S20 Ultra. На этот шаг производитель пошел из-за более высокого спроса на флагманскую модель.

До этого неоднократно появлялись сведения о том, что линейка Samsung Galaxy S20 продается гораздо хуже, чем прошлогодняя Samsung Galaxy S10. Скорее всего, так оно и есть, но удивляет тот факт, что на самую дорогую модель Samsung Galaxy S20 Ultra сейчас приходится примерно половина продаж всей линейки Samsung Galaxy S20. Учитывая нестабильную ситуацию в мире и цену в 1400 долларов, этот результат не может не удивлять.

Стоит добавить, что не все покупают смартфоны сразу за полную стоимость. В связи со слабым стартом линейки Samsung Galaxy S20 компания представила несколько привлекательных акций, включая гарантию выкупа смартфона за 50% стоимости.

И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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