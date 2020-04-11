Samsung Galaxy S21 – ПОДЭКРАННОЕ БУДУЩЕЕ

Релиз iPhone 12 может отложиться до декабря, подэкранные фронтальные камеры в линейке Galaxy S21, а также стали известны все параметры Pixel 4a. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Релиз iPhone 12 может отложиться до декабря

По данным инсайдеров, несмотря на стремление Apple представить новое поколение смартфонов вовремя, выход устройств в лучшем случае может быть перенесён на декабрь 2020-го. При неблагоприятном стечении обстоятельств iPhone 12 могут представить и вовсе в начале следующего года.

Аналитики считают, что есть лишь 10–15% вероятности выпуска смартфонов в октябре, при этом о традиционной сентябрьской презентации речь не идёт вовсе. Такая задержка вызвана затянувшимся процессом прототипирования и дальнейшего тестирования новых моделей в связи с временным прекращением работы ключевых поставщиков комплектующих и заводов-партнёров Apple.

Подэкранные фронтальные камеры в линейке Galaxy S21

Судьба подэкранных фронтальных камер остаётся под вопросом. С одной стороны, мы видим различные прототипы и читаем слухи про то, что такие аппараты вот-вот выйдут, с другой — их пока ещё нет, да и некоторые компании прямо говорят, что технология сырая.

Известный инсайдер Ice universe утверждает, что Samsung рассматривает возможность использования таких камер в линейке смартфонов Galaxy S21, то есть в начале следующего года. При этом источник добавляет, что корейский гигант якобы оценивает такой план, как выполнимый. При этом, напомним, в последнюю пару лет Samsung большую часть новых решений изначально внедряет в среднебюджетных смартфонах линейки Galaxy A, а уже потом они появляются во флагманах. Правда, это касается не всех новых технологий.

В любом случае, менее чем через год мы можем получить первые или одни из первых смартфонов с подэкранными фронтальными камерами, и это наконец-то избавит производителей от необходимости делать вырезы в экранах либо в качестве альтернативы реализовывать различные выезжающие модули.

Стали известны все параметры Pixel 4a

В прошлом году, после того, как вышли смартфоны Pixel 3a и 3a XL, у Google был зафиксирован существенный рост продаж. Точных данных не было, но это давало все основания предполагать, что младшие Pixel были приняты рынком весьма хорошо. Как минимум в сравнении со старшими.

Можно предположить, что аналогичная ситуация будет и с Pixel 4a. Уточним, пока мы говорим только о Pixel 4a, так как, во-первых, были слухи относительно намерения Google отказаться от 4a XL, а во-вторых, все последние утечки касаются именно меньшей версии.

На днях инсайдеры слили фотографию коробок со смартфонами Google Pixel 4a, анонс которого должен состояться в ближайшее время. Теперь же пришёл черёд поговорить о параметрах.

Мы много раз говорили о том, что основан Pixel 4a будет на SoC Snapdragon 730, и источник это подтверждает. Новинка получит дисплей OLED разрешением Full HD+ диагональю 5,8 дюйма, то есть экран немного подрастёт относительно предшественника.

Как и в прошлом поколении, у новинки будет чип безопасности Titan M, но не будет процессора Pixel Neural Core. Оперативной памяти у смартфона будет 6 ГБ, то есть впервые никаких претензий относительно этого параметра при имеющейся цене не будет. Ёмкость аккумулятора — 3080 мА·ч, то есть чудес автономности ждать не стоит. Флэш-памяти у базовой версии будет 64 ГБ, но якобы появится и модификация со 128 ГБ. Также нужно отметить быструю 18-ваттную зарядку и отсутствие беспроводной зарядки. Основная камера будет иметь разрешение 12 Мп, фронтальная — 8 Мп. Для многих важно будет узнать, что разъём для наушников тоже сохранится. Вариантов цветов будет минимум два: чёрный и синий. Стартовая цена — 400 долларов.

А на этом у нас пока все. Мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте им лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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