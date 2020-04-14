Xiaomi опять ЛАЖАНУЛИ

Apple AirPower на процессоре от iPhone X, Xiaomi отозвала обновление для Mi A3 в третий раз подряд, а аналитики рассказали о лояльности пользователей iOS и Android. Всем привет, с вами наша рубрика самых интересных новостей технологий от канала “Мобильный Придира”.

Apple AirPower будет основана на процессоре Apple A11

В марте прошлого года стало известно, что Apple официально отказалась от проекта беспроводной зарядки AirPower спустя полтора года после её анонса. Да, купертинский гигант вполне официально показал зарядку ещё в сентябре 2017 года во время анонса iPhone X!

И вот пару недель назад появилась информация, что Apple возродила проект AirPower. Говорилось об изменения в зарядных катушках и замене силиконового материала поверхности на кожу.

Теперь же источник добавляет, что новые прототипы с кодовым именем C68 используют процессор Apple A11 вместо A10. Apple A11 — это однокристальная система, которая лежала в основе iPhone 8/8 Plus и iPhone X. Более мощная платформа якобы позволит решить проблему распределения мощности между многочисленными катушками. Причём, судя по всему, проблема имела место исключительно в случае зарядки Apple Watch — часы используют собственную технологию беспроводной зарядки, которая, вероятно, требует большей мощности.

Напомним, ранее были слухи о том, что AirPower работает под управлением специальной версии iOS, поэтому использование полноценной мобильной платформы вполне обосновано.

К сожалению, неясно, когда же выйдет AirPower. Нельзя исключать, что в итоге проект всё же так и не увидит свет, ведь сама Apple официально ничего о возрождении проекта не говорила.

Xiaomi отозвала обновление для Mi A3. В третий раз подряд

После нескольких месяцев ожидания и долгожданного выхода апдейта, в итоге оказавшегося проблемным, владельцы смартфона Xiaomi Mi A3 снова начали получать оповещения о выходе финальной сборки прошивки на базе Android 10. Исправив критические баги, компания объявила о перезапуске обновления для «многострадального» гаджета — и тут же вновь отозвала апдейт.

Заочно прошивку для Mi A3 на базе Android 10 аналитики уже назвали одной из самых проблемных и нестабильных за всю историю программных релизов компании. Ещё на момента выхода смартфона на рынок Xiaomi пообещала, что гаджет одним из первых получит актуальную версию ПО в рамках программы Android One. Тем не менее владельцам Mi A3 пришлось ждать более полугода.

В списке багов и ошибок, которые пришлось экстренно решать разработчикам прошивки для смартфона, отмечены рандомные перезагрузки, чрезмерный и беспричинный расход заряда аккумулятора, сложности с разблокировкой и аутентификацией при использовании сканера отпечатков пальцев, проблемы с интерфейсом и производительностью, а также сбои в работе камеры.

В связи с этими проблемами Xiaomi в третий раз отозвала прошивку для улучшения и исправления недочётов. Сроки гарантированного выхода стабильной сборки компания пока не объявила.

Аналитики рассказали о лояльности пользователей iOS и Android

Исследовательская фирма Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовала отчёт о состоянии рынка мобильных операционных систем по итогам первого квартала 2020 года. В частности, аналитики подсчитали, сколько было активировано новых устройств под управлением iOS и Android, а также определили лояльность пользователей к каждой ОС.

Сразу стоит отметить, что статистика была собрана по рынку США, поэтому в других регионах и во всём мире в целом цифры могут несколько отличаться. По данным CIRP, за первый квартал 2020 года 56% всех активированных новых смартфонов работали под управлением Android. Следовательно, доля iOS составила оставшиеся 44%. Специалисты отмечают, что это лучший показатель для Apple с 2016 года. Для сравнения, в первом квартале 2018-го только 32% новых гаджетов были на iOS. Таким образом, «яблочная» платформа достаточно активно отвоёвывает рынок у поискового гиганта.

Вторая часть отчёта посвящена лояльности клиентов. Аналитики CIRP отмечают, что обе ОС по этому параметру примерно равны. Преданность потребителей к iOS и Android составляет порядка 90% с минимальным перевесом в пользу первой. Это значит, что есть достаточно небольшое количество людей, готовых «перебежать» с одной операционки на другую. Таким образом, в ближайшее время сильного перевеса в какую-либо из сторон ожидать не стоит.

Ну и пока что это все наши новости для вас. В подготовке этого выпуска нам активно помогали ребята с канала Мобильный Придира. Так то не стесняйтесь ставить им лайки, подписываться на их замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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