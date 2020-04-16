iPhone 12 – НЕВЕРОЯТНЫЙ ДИЗАЙН

Новый дизайн в этом году может достаться лишь старшим моделям iPhone 12, Apple Watch будут заботиться о вашем психическом здоровье, а HomePod на новой операционной системе. Всем привет, наш портал и канал “Мобильный Придира” и сегодня мы подобрали для вас самые интересные новости из мира Apple. К слову, в комментариях напишите, нравится ли вам подобный формат подборок новостей одной компании. Например Apple или Samsung.

Новый дизайн в этом году может достаться лишь старшим моделям iPhone 12

Мы уже не раз слышали о том, что в этом году смартфоны Apple наконец-то получат новый дизайн. Различные источники говорили нам про уменьшенные вырезы и про дизайн в стиле iPhone 5 с плоскими гранями.

Однако новые данные указывают на то, последняя особенность может достаться не всем новинкам. Источник утверждает, что новый дизайн получат «как минимум» старшие модели, то есть iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Проще говоря, есть вероятно, что две младшие модели iPhone 12 сохранят старый дизайн, хотя утверждать пока рано, тем более, что ранее Apple не разделяла разные модели одного поколения таким образом. С другой стороны, ранее Apple и не выпускала по четыре новых модели одного поколения за раз.

Кроме того, источник напоминает, что есть вероятность, что некоторые из новых iPhone выйдут позже обычного, хотя всё равно в течение осени.

Также источник говорит, что Apple в этом году наконец-то выпустит более доступную модель HomePod, слухи о которой появились сразу после анонса обычной версии. Она будет примерно вдвое компактнее оригинала и сохранит тот же дизайн. Сейчас Apple планирует выпустить эту колонку во второй половине года.

Apple Watch будут заботиться о вашем психическом здоровье.

Согласно информации, которую опубликовал YouTube-канал EverythingApplePro, умные часы Apple Watch в будущем смогут предупреждать пользователей о панических атаках и различных приступах. Таким образом Apple Watch будут заботиться не только о вашем физическом, но и психическом здоровье.

Для этой функции будут задействованы система искусственного интеллекта, а также пульсоксиметр, который используется для неинвазивного измерения уровня насыщенности кислородом капиллярной крови. Напомним, по слухам, этот датчик должен дебютировать в новых умных часах Apple Watch Series 6, которые ожидаются этой осенью.

В итоге часы смогут определять, когда пользователь испытывает стресс или беспокойство. По информации, которой располагается источник, Apple прорабатывает возможность автоматического обнаружения панических атак, хотя не факт, что эта функция дебютирует в Apple Watch Series 6. На ее тестирование может уйти дополнительный год

Цель данной функции состоит в том, чтобы предсказать возможный приступ панической атаки до того, как она случится, а также предупредить об этом пользователя и предложить помощь, например, сделать дыхательные упражнения, остановиться, если он находится за рулем и так далее.

Чтобы повысить точность работы функции, пользователи смогут вручную вводить свои симптомы. Это позволит Apple Watch лучше предсказывать подобные приступы. Также будет доступна история всех обнаруженных панических атак.

Apple неожиданно перевела один из своих провальных продуктов на другую операционную систему

Умная колонка Apple HomePod в прошлом месяце получила обновление ПО Software 13.4, которое прошло мимо тематических ресурсов, так как не содержало никаких новых функций. Однако оказалось, что это очень необычное обновление.

Дело в том, что это обновление перевело HomePod на другую операционную систему! Теперь в основе лежит не iOS, а tvOS — платформа, которую Apple использует для своих телевизионных приставок.

На самом деле все операционные системы Apple можно смело назвать родственными, но формально это всё же разные OC, и перевод какого-то устройства с одной на другую выглядит очень необычно.

Почему Apple перевела HomePod на tvOS, можно лишь гадать. К примеру, есть предположение, что это связано с тем фактом, что iOS имеет множество функций, связанных с питанием от аккумулятора, а HomePod это не требуется. Кроме того, HomePod, как и Apple TV, может выступать в роли концентратора умного дома. Впрочем, всё это не объясняет, почему Apple изначально не выпустила колонку на tvOS или не перевела её на эту систему раньше. Возможно, это связано с грядущими новинками, включая HomePod mini, или же с тем фактом, что спрос на HomePod оказался весьма низким — продукт называют провальным — поэтому Apple не уделяла ему много внимания.

И это все новости из мира Apple на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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