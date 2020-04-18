Sony PlayStation 5 – ЛУЧШАЯ КОНСОЛЬ В ОПАСНОСТИ

Дефицит Sony PlayStation 5, Huawei P40 Pro в опасности, а полноразмерные наушники Apple получат модульную конструкцию. Всем привет, это наша традиционная подборка самых интересных новостей технологий, подготовленная с помощью канала “Мобильный Придира”.

Sony PlayStation 5 выйдет в срок, но стоит готовиться к дефициту как минимум в течение трёх-четырёх месяцев

Последние слухи говорят, что старшие модели линейки iPhone 12 могут несколько задержаться с выходом на рынок, и мы получим их не в сентябре, а в октябре. Также немало слухов было и относительно возможной задержки игровых консолей нового поколения.

Как сообщает источник, ссылаясь на знающих информаторов, пандемия коронавируса повлияла на планы Sony относительно продвижения PlayStation 5, но не на производственные мощности. Консоль выйдет в срок — в конце текущего года, хотя точной даты старта продаж пока нет.

Однако кое-какие трудности всё же будут. Так, до конца текущего финансового года, который завершится в марте 2021 года, Sony выпустит 5-6 млн приставок нового поколения. А это значит, что, скорее всего, как минимум до марта следующего года на рынке образуется дефицит PS5, так как тех же PS4 в своё время за тот же период было произведено 7,5 млн, и дефицит тоже наблюдался.

Впрочем, уменьшить дефицит может не такой высокий спрос, обусловленный ценой консоли. Источник сообщает, что PS5 ожидается по цене 500-550 долларов, что соотносится с большинством предыдущих предположений. Кроме того, после выхода PS5 или незадолго до этого Sony, вероятно, снизит цены на PS4 и PS4 Pro, так что ценовой разрыв между поколениями станет ещё больше, что может поспособствовать тому, что часть покупателей всё же предпочтёт старую приставку.

Huawei P40 Pro в опасности. DxOMark наконец тестирует камеру Samsung Galaxy S20 Ultra

Специалисты лаборатории DxOMark официально подтвердили, что они в данный момент тестируют флагманский смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra, а соответствующая обзорная статья будет опубликована на следующей неделе, то есть уже через несколько дней.

В настоящее время в списке лучших камерофонов DxOMark Huawei P40 Pro занимает первое место с результатом 128 баллов. Свергнет ли Samsung Galaxy S20 Ultra, мы узнаем совсем скоро.

Второе место в рейтинге вчера занял очень привлекательный смартфон Honor 30 Pro+, который набрал 125 баллов, уступив лидеру всего 3 очка. При этом он опередил Oppo Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro 5G, Honor V30 Pro, Huawei Mate 30 Pro и многие другие отличные камерофоны.

Ситуация вокруг Samsung Galaxy S20 Ultra складывается довольно непонятная, смартфон вышел еще до анонса нынешних лидеров, а обзор все еще не появился. Специалисты лаборатории DxOMark утверждают, что задержка обзора была вызвана пандемией коронавируса, а также переходом на удаленную работу.

Впрочем, есть и еще одна версия, согласно которой в DxOMark ждали стабильную прошивку для смартфона. Дело в том, что за последний месяц Samsung Galaxy S20 Ultra получил целый ряд обновления для камеры, которые то улучшали качество изображения, то добавляли новые баги.

Samsung Galaxy S20 Ultra просто обязан занять место не ниже второго. Ведь не стоит забывать о том, что Honor 30 Pro+ стоит всего 700 долларов, тогда как за Samsung Galaxy S20 Ultra просят ровно вдвое больше.

Первым полноразмерным наушникам Apple приписывают любопытные особенности

Ранее мы уже несколько раз говорили о том, что Apple работает над полноразмерными беспроводными наушниками. Теперь это подтверждает ресурс Bloomberg.

Источник сообщает, что купертинский гигант работает над двумя модификациями: премиальной и спортивной. Они будут отличаться друг от друга материалами. В первом случае это будет кожа, во втором — некие дышащие материалы. Сообщается, что прототип таких наушников имеет овальные поворачивающиеся чаши и тонкие металлические дужки оголовья, крепящиеся не к середине чаш, а к верхней части.

Очень любопытная особенность заключается в том, что амбушюры и накладка на дужки крепятся к корпусу посредством магнитов и могут быть заменены. Модульная конструкция позволит пользователям изменять дизайн наушников на свой вкус, как это сделано с ремешками Apple Watch. Кроме того, можно будет легко менять между собой премиальные накладки и спортивные, в зависимости от задач.

Из остального известно о поддержке Siri, технологии шумоподавления и сенсорных элементах управления. Источники говорят, что Apple работает над этими наушниками как минимум с 2018 года, и их запуск уже был отложен минимум дважды. Сейчас компания планирует представить устройство до конца текущего года.

И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/